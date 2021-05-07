У Росії та ОРДЛО ув'язнені понад 400 українців - Денісова

405 громадян України, включаючи військових і жінок, перебувають у місцях позбавлення волі в Російській Федерації та на тимчасово окупованих українських територіях. Про це в понеділок, 28 червня, заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"На жаль, держава не може гарантувати на сьогодні дотримання конституційних прав і свобод на окупованих територіях. Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного відбору держави-агресора, яка викорінює не лише все українське, а й людську гідність. 405 громадян України, із яких 44 військовослужбовці та 30 жінок, перебувають у концтаборах і місцях для тортур Російської Федерації та на окупованих територіях", - зазначила Денісова на урочистому засіданні парламенту з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції України.

Водночас вона зазначила, що за останні роки Офіс омбудсмена зафіксував значне збільшення кількості повідомлень про порушення прав громадян. За словами Денісової, у 2019 році таких повідомлень було 34 тисячі, у 2020-му - понад 48,5 тисячі, а за перше півріччя 2021-го - вже понад 27 тисяч.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня в своєму виступі до Дня Конституції президент України Володимир Зеленський оголосив, що вносить до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про великий герб.