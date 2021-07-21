Зеленський у Байдена: що стоїть за стриманістю Вашингтона і чого чекати

Володимир Зеленський незвично довго чекав візиту до США, і так збіглося, що його зустріч з Джо Байденом пройде у важкий для Білого дому день. У Вашингтоні українського президента прийматимуть у вівторок, 31 серпня - останній термін виведення американських військ з Афганістану, що супроводжується важкими втратами - людськими та іміджевими. Не виключено, що на цьому тлі зустріч знову може бути перенесена на день-два. Однак і підготовка візиту супроводжувалася несподіваною для Києва стриманістю з боку нового президента Сполучених Штатів.

Макс Бергманн, експерт вашингтонського Центру американського прогресу, називає візит "давно назрілим" і "життєво важливим". Він вважає, що зустріч "продемонструє підтримку і підтвердить партнерство" США та України. "Доброго візиту" і "нового імпульсу" очікує і колишній посол США в Україні, експерт Стенфордського університету Стівен Пайфер. Він переконаний, що Байден істотно відрізняється від свого попередника Дональда Трампа, оскільки "розуміє значення успішної України для американських інтересів в Європі".

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"Благотворне невтручання"

Для Зеленського це перший візит у США за два роки після його обрання президентом. Київ довго його домагався, підігріваючи очікування від зустрічі гучними заявами, але Байден поводився прохолодно. Деякі західні аналітики називають таку політику benign neglect, тобто "навмисна неуважність" або "благотворне невтручання", мета якого - дати зрозуміти, що Київ повинен бути самостійним і проводити реформи.

У Києві були здивовані таким підходом, оскільки Байден знає Україну краще всіх своїх попередників, часто бував там на посаді віцепрезидента і навіть виступав в українському парламенті. В експертних колах немає єдиної думки, з чим пов'язана холодність Вашингтона. У ЗМІ звучали припущення про те, що Білий дім міг бути незадоволений зміною керівництва держкомпанії "Нафтогаз України" і нібито недостатньою боротьбою української влади зі впливом олігархів. За Байдена США ввели санкції проти колишнього партнера Зеленського в медіа-бізнесі - підприємця Ігоря Коломойського, звинувативши його в корупції. У червні президент України вніс до парламенту закон про деолігархізацію.

Олександр Краєв, експерт київського аналітичного центру "Українська призма", пояснює стриманість Вашингтона тим, що США за Байдена "не бачать спільного сприйняття деяких викликів". "Зі свого боку США зробили непогані внески - були розширені бюджети (на підтримку Києва - Ред.), надані спеціальні консультації", - говорить Краєв.

Крім того, за його словами, Байден інвестував свій політичний капітал, коли в квітні подзвонив Путіну і "допоміг зупинити скупчення російських військ на кордоні України". Щоправда, тоді ж США оголосили про відправку в Чорне море двох військових кораблів, але пізніше передумали. Як вважає київський експерт, Вашингтон чекає від Києва "виконання своїх зобов'язань - уявлення бачення процесу реформ, визначених результатів боротьби з олігархами, а також роботи судової системи".

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Схоже аргументує Макс Берґманн з Центру американського прогресу: "Я думаю, що за адміністрації Байдена не буде карт-бланшу, вона вимагатиме від українського уряду позбутися корупції".

Завищені очікування Зеленського

У Києві очікування від візиту коливаються між бажанням отримати підтримку з ключових питань до радості від того, що візит взагалі відбудеться. Так, Зеленський очікує почути позицію Байдена щодо угоди США з Німеччиною, внаслідок якої Вашингтон відмовився від нових санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", в якому Україна бачить загрозу своїй безпеці. Будівництво може завершитися саме у дні візиту Зеленського до Вашингтона.

Раніше український президент називав таке вирішення питання "поразкою" Байдена і не приховував подиву тим, що дізнався про цю домовленість із преси. В інтерв'ю перед візитом Зеленський говорив, що розраховує почути, як США поводитимуть себе, якщо Росія використовуватиме газогін проти України. Олександр Краєв вважає, що на стадії введення газопроводу в експлуатацію Київ все ще сподівається зупинити проєкт і хоче почути позицію США.

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Не менш важлива для України і роль США у вирішенні військового конфлікту на Донбасі. Зеленський неодноразово заявляв, що хотів би приєднання Вашингтона до міжнародних переговорів у "нормандському форматі", але поки США реагують на це без ентузіазму. Олександр Краєв не вірить у те, що американці підуть на такий сценарій і вважає більш ймовірними інші варіанти. На його думку, одним з конкретних результатів візиту Зеленського в Вашингтон могло б стати призначення спецпредставника США по Україні. Після відставки Курта Волкера ця посада вакантна.

Нарешті, чи вдасться Україні почути від Байдена обіцянки щодо вступу України в НАТО і надання їй Плану дій з набуття членства (ПДЧ), питання відкрите. Раніше Зеленський говорив, що хоче почути чітку відповідь - "так чи ні". Росія не раз давала зрозуміти, що для неї це буде "червоною лінією". Оглядачі сумніваються, що Байден надасть конкретні обіцянки. Після телефонної розмови лідерів у червні офіс президента України поспішив написати, що Байден "наголосив на важливості" ПДЧ для України. Пізніше повідомлення було змінене, згадка про підтримку Байденом ПДЧ зникла.