Рішення суду щодо "Північного потоку-2": зупинка на фінішній прямій

Новий поворот саги про будівництво газогону "Північний потік-2" з Росії до Німеччини. "Північний потік-2" повинен відповідати нормам Третього енергопакета Євросоюзу. Це випливає з рішення, яке у середу, 25 серпня, ухвалив Вищий земельний суд у Дюссельдорфі. Суд відхилив позов оператора газопроводу Nord Stream 2 AG проти рішення Федерального агентства мереж ФРН (Bundesnetzagentur), яке відмовилося зробити для російського газопроводу виняток з норм газової директиви ЄС (входить до Третього енергопакета Євросоюзу).

Чому це важливо? Як норми ЄС вдарять по "Північному потоку-2"?

Для розуміння: рішення суду у Дюссельдорфі не зупинить будівництво газогону, але відправить "Північний потік-2", як у біатлоністів, - на додаткове "штрафне коло". Саме для введення газопроводу в експлуатацію оператору доведеться виконати низку вимог Третього енергопакета ЄС, які проєктом не були передбачені спочатку: старт газогону був даний у 2015 році, а нові норми ЄС поширили на газопроводи з третіх країн в 2019-му.

Вищий земельний суд в Дюссельдорфі (земля Північний Рейн-Вестфалія)

Для Nord Stream 2, дочірньої компанії "Газпрому", зміняться три умови введення трубопроводу в експлуатацію. Перша: дочка "Газпрому" не може бути компанією-оператором "Північного потоку-2", тож доведеться створити нову, причому незалежну від "Газпрому", компанію. Річ у тім, що Третій енергопакет вимагає дотримуватися принципу "анбандлінгу" - транспортуванням газу не повинна займатися компанія, яка його видобуває і продає.

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Куди більші збитки може завдати проєкту інша вимога - забезпечити доступ третіх компаній до нового газогону, наприклад, приватним російським компаніям. На практиці це правило може привести до того, що новий оператор "Північного потоку-2" буде змушений тримати до половини потужностей труби порожніми - для інших потенційних клієнтів. Нарешті, газогону доведеться підкоритися додатковому контролю над тарифами на транспортування газу територією Німеччини, який встановлює німецький регулятор.

"Завершений" "Північний потік-2" чи ні? Через це й спір

Додаткова проблема для "Газпрому" виникла навесні 2020 року, коли Федеральне агентство мереж ФРН відмовило оператору проєкту "Північний потік-2", базованому у Швейцарії, в проханні звільнити газопровід, що будувався, від дії Третього енергопакета ЄС. За новими правилами винятки можна було зробити тільки для тих проєктів, які вважаються завершеними до 23 травня 2019 року. Німецьке відомство вирішило, що проєкт до цієї дати завершеним вважати ще не можна, адже трубопровід фізично не було прокладено до кінця.

Навколо того, коли проєкт вважається "завершеним", і виник юридичний спір. "Газпром" в особі Nord Stream 2, підтриманий адвокатами з компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, подав позов до суду, висунувши низку аргументів на свою користь. Так, юристи спробували переконати суд у тому, що "завершеність" потрібно визначати не за довжиною прокладеного трубопроводу, а за "незворотністю" реалізації проєкту. Учасники консорціуму, а це, крім "Газпрому", п'ять західних компаній - Uniper, Wintershall Dea, OMV і Shell, ухвалили "незворотні" інвестиційні рішення. Так позицію Nord Stream 2 описала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), яка посилалась на 79 сторінок документа з доводами позивача, наданого суду в Дюссельдорфі.

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Пікантність спору: правила газової директиви ЄС поширюються лише на невелику ділянку газогону - ті 54 з приблизно 1200 кілометрів, які пролягають у водах і на території, що належать ФРН. Регулювання 54 кілометрів труби не матиме "жодної користі, а лише означає додаткові витрати", бюрократичні та фінансові, процитувала FAZ адвокатів позивача.

З точки зору оператора "Північного потоку-2", давати доступ третім компаніям теж немає сенсу, адже технічно це неможливо, додали адвокати, які захищають інтереси "Газпрому".

Nord Stream 2 не виключив, що звернеться до Європейського суду

Оператор "Північного потоку-2" висловив розчарування рішенням суду у Дюссельдорфі. "Відмова у клопотанні Nord Stream 2 AG зробити для неї виняток (з норм ЄС. - Ред.) свідчить про дискримінаційну дію зміненої газової директиви ЄС", - ідеться в коментарі компанії. Відповідач, Федеральне агентство мереж ФРН, натомість, повідомив, що задоволений рішенням суду, який "підтвердив правові уявлення агентства".

Письмове обґрунтування рішення суду в Дюссельдорфі за позовом оператора "Північного потоку-2" очікується згодом.

Сторона, що програла, може звернутися до вищої інстанції - у даному разі це Федеральний верховний суд Німеччини в Карлсруе. Звідти справа може потрапити і до Європейського суду в Люксембурзі. Його рішення буде остаточним. Обидві ці можливості не виключили у Nord Stream 2. У дочірній компанії "Газпрому" наголосили, що рішення щодо оскарження вердикту суду в Дюссельдорфі ще не ухвалили.