 США запровадили нові санкції щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США запровадили нові санкції щодо "Північного потоку-2"

США запровадили санкції щодо ще одного російського судна та двох осіб, які причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Укладання газопроводу Північний потік-2

Укладання газопроводу "Північний потік-2"

Адміністрація президента США Джо Байдена в п'ятницю, 20 серпня, запровадила санкції щодо одного російського судна та двох росіян, які причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що тепер під санкціями перебувають загалом семеро осіб, що пов'язані з "Північним потоком-2", а також 16 їхніх суден. Критики російського газопроводу, однак, вважають ці санкції недостатніми.

Читайте також: Амос Хохштайн: що відомо про нового американського радника з "Північного потоку-2"

Санкції через отруєння Навального

Також США запровадили санкції проти дев'яти фізичних осіб і двох структур РФ, яких вважають причетними до отруєння опозиціонера Олексія Навального. Раніше Великобританія оголосила про санкції щодо семи осіб, які згадані також в американському санкційному списку. 

Крім фізичних осіб, американські санкції запроваджено проти 27-го центрального науково-дослідного інституту міноборони Росії і проти 33-го центрального науково-дослідного інституту міноборони Росії "за роботу в оборонному і військовому секторі Російської Федерації".

​​Угода ФРН та США щодо російського газогону

Газопровід "Північний потік-2" із потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. "Газпром" добудовує об'єкт власними силами, оскільки через запроваджені США санкції швейцарський підрядник припинив роботу.

21 липня США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

Дивитись відео 02:54

Усі три кандидати у канцлери ФРН не виключають зупинки "Північного потоку-2" (28.06.2021)

Також за темою

epa04827667 US Deputy Assistant Secretary of State for Energy Diplomacy, Amos Hochstein, meets with the Lebanese Foreign Affairs Minister, Gibran Bassil (not pictured), at the Foreign Ministry in Beirut, Lebanon, 02 July 2015. According to media reports, Hochstein arrived in Beirut 01 July for two days of meetings with Lebanese officials to discuss the economic situation in Lebanon and other regional energy issues. EPA/WAEL HAMZEH ++

Амос Хохштайн: що відомо про нового американського радника з "Північного потоку-2" 12.08.2021

Держсекретар США Ентоні Блінкен призначив Амоса Хохштайна старшим радником з енергобезпеки. У Вашингтоні його вважають рішучим противником проєкту "Північний потік-2". DW зібрала факти з його біографії.

THESSALONIKI, GREECE - MAY 17: US Bureau of Energy Resources Special Envoy Amos Hochstein delivers a speech during opening ceremony of Trans Adriatic Pipeline (TAP) in Thessaloniki, Greece on May 17, 2016. Ayhan Mehmet / Anadolu Agency

Блінкен призначив радника для зниження ризиків "Північного потоку-2" 11.08.2021

Держсекретар США Ентоні Блінкен призначив ексчлена наглядової ради "Нафтогазу" Амоса Хохштайна старшим радником з енергобезпеки. Хохштайн опікуватиметься втіленням американсько-німецької угоди щодо "Північного потоку-2".

11.01.2020, Russland, Moskau: 6127227 11.01.2020 Russian President Vladimir Putin and German Chancellor Angela Merkel attend a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia. Merkel pays her working visit to Russia on January 11 to discuss crises in Syria, Libya, Ukraine, as well as the recently escalated Iran-US tensions. Sergey Guneev / Sputnik Foto: Sergey Guneev/Sputnik/dpa |

Меркель обговорить з Путіним Афганістан, Україну та Білорусь 18.08.2021

Нерозслідуване отруєння Олексія Навального обтяжує відносини Німеччини з Росією, кажуть у Берліні. Важливою темою переговорів канцлерки як у Москві, так і в Києві стане й "Північний потік-2".

Реклама

Докладно

Цей чоловік в Ізраїлі отримує вже третє щеплення від коронавірусу

Коронавірус: чому в Ізраїлі зростають цифри?

Майже 60 відсотків населення Ізраїлю двічі вакциновано. Але там знову стрімко зростає кількість інфекцій. Чому?  

Bildergalerie Fahrräder | Fahrraddieb knackt Schloss vom Fahrrad

Український слід крадіжок велосипедів у Німеччині (відео)

Куди діваються вкрадені у Німеччині велосипеди? DW натрапила на слід зниклого в Берліні електровелосипеда... в Україні.  