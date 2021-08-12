США запровадили нові санкції щодо "Північного потоку-2"

Адміністрація президента США Джо Байдена в п'ятницю, 20 серпня, запровадила санкції щодо одного російського судна та двох росіян, які причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що тепер під санкціями перебувають загалом семеро осіб, що пов'язані з "Північним потоком-2", а також 16 їхніх суден. Критики російського газопроводу, однак, вважають ці санкції недостатніми.

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Санкції через отруєння Навального

Також США запровадили санкції проти дев'яти фізичних осіб і двох структур РФ, яких вважають причетними до отруєння опозиціонера Олексія Навального. Раніше Великобританія оголосила про санкції щодо семи осіб, які згадані також в американському санкційному списку.

Крім фізичних осіб, американські санкції запроваджено проти 27-го центрального науково-дослідного інституту міноборони Росії і проти 33-го центрального науково-дослідного інституту міноборони Росії "за роботу в оборонному і військовому секторі Російської Федерації".

​​Угода ФРН та США щодо російського газогону

Газопровід "Північний потік-2" із потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. "Газпром" добудовує об'єкт власними силами, оскільки через запроваджені США санкції швейцарський підрядник припинив роботу.

21 липня США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.