 Nord Stream 2 AG заявила про готовність газопроводу на 99 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2021

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Новини

Nord Stream 2 AG заявила про готовність газопроводу на 99 відсотків

Трубоукладач "Академік Черський" завершив роботи з укладання труб газопроводу "Північний потік-2", повідомила компанія-оператор.

Трубоукладальне судно Академік Черський

Трубоукладальне судно "Академік Черський"

Компанія-оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2" повідомила про завершення виконання запланованого обсягу робіт трубоукладальним судном "Академік Черський" у Балтійському морі. "Таким чином на даний момент газопровід завершено на 99 відсотків", - заявила Nord Stream 2 AG в середу, 28 липня.

На заключній ділянці "Північного потоку-2" працює трубоукладальна баржа "Фортуна", вказується далі. Трубопровід, по якому газ з Росії буде постачатися до федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, "Газпром" добудовує власними силами, оскільки швейцарський підрядник призупинив роботу після запровадження санкцій США.

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Угода ФРН та США щодо російського газогону

21 липня США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

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В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

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"Північний потік-2": газопровід таки добудують, чим ризикує Україна? (22.07.2021)

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Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль продовжує наполягати, що угода між ФРН і США щодо "Північного потоку-2" є наразі політичною домовленістю. Вона переконує, що газогін ще має бути сертифікований.

Rohre für den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland werden im Hafen Mukran auf der Insel Rügen gelagert. Die Bundesregierung hält trotz der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland fest. Mecklenburg-Vorpommern plant mit Hilfe einer landeseigenen Stiftung die Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zu sichern.

Компанія-оператор: Газогін "Північний потік-2" завершимо до кінця літа 11.07.2021

У керівництві компанії Nord Stream 2 AG переконані, що зможуть добудувати газогін "Північний потік-2" до кінця цього літа. Також у компанії виношують плани транспортування водню цим газопроводом.

Mitglieder von Fridays for Future protestieren mit einer symbolischen Rohrleitung vor der Staatskanzlei gegen den Weiterbau der Gaspipeline Nord Stream 2. Die Klimaschutz-Initiative bekräftigt ihre Forderung nach einer Abkehr von fossilen Energieträgern. Auslöser der Aktion waren jüngste Beschlüsse von Regierung und Landtag Mecklenburg Vorpommerns zur Gründung einer landeseigenen Umweltstiftung zur Absicherung der Fertigstellung von Nord Stream 2.

Коментар: "Північний потік-2" - шкода, заподіяна Анґелою Меркель 23.07.2021

Позиція Берліна щодо "Північного потоку-2" - ознака неспроможності зовнішньої політики Німеччини. Вона розколола Захід. Тепер Німеччина має повернути втрачену довіру та підтримати Україну, вважає Франк Гофманн.

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