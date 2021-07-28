Nord Stream 2 AG заявила про готовність газопроводу на 99 відсотків

Компанія-оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2" повідомила про завершення виконання запланованого обсягу робіт трубоукладальним судном "Академік Черський" у Балтійському морі. "Таким чином на даний момент газопровід завершено на 99 відсотків", - заявила Nord Stream 2 AG в середу, 28 липня.

На заключній ділянці "Північного потоку-2" працює трубоукладальна баржа "Фортуна", вказується далі. Трубопровід, по якому газ з Росії буде постачатися до федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, "Газпром" добудовує власними силами, оскільки швейцарський підрядник призупинив роботу після запровадження санкцій США.

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Угода ФРН та США щодо російського газогону

21 липня США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

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В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.