Амос Хохштайн: що відомо про нового американського радника з "Північного потоку-2"

Державний секретар США Ентоні Блінкен призначив старшим радником з питань енергетичної безпеки Амоса Хохштайна. У сфері уваги нового радника буде газопровід "Північний потік-2" та можливі наслідки від завершення цього проєкту, йдеться у заяві Держдепартаменту, оприлюдненій у вівторок, 10 серпня.

Хохштайн опікуватиметься, зокрема, заходами щодо "зниження ризиків, пов'язаних з трубопроводом "Північний потік-2", і підвищення європейської енергетичної безпеки". У заяві Державного департаменту також сказано, що йдеться про намагання гарантувати "більш безпечне й стале енергетичне майбутнє для України та країн переднього плану НАТО і ЄС". DW зібрала низку біографічних відомостей про нового радника.

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Лобіст, дипломат, енергетичний експерт

За даними з відкритих джерел, Амос Хохштайн народився у 1973 році в Ізраїлі в єврейсько-американській родині. У 1990-х роках проходив службу в Армії оборони Ізраїлю. Утім, інформації про цей період його життя украй мало. Хохштайн відмінно знає іврит - після обрання Джо Байдена президентом США він виступив в ефірі 12 каналу ізраїльського телебачення у статусі радника президента для роз'яснення намірів нової Адміністрації з різних міжнародних питань. У тому числі щодо атомної угоди Західних держав з Іраном, у розробленні якої Хохштайн брав активну участь.

Як вказано на сторінці офіційної біографії в архіві сайту Держдепартаменту, професійну кар'єру він розпочав у Вашингтоні, де обіймав низку чільних посад, у тому числі посаду старшого політичного радника Комітету закордонних справ Палати представників США. Встиг попрацювати й у приватному секторі - зокрема у впливовій вашингтонській лобістській компанії Cassidy & Associates.

Хохштайн у статусі заступника помічника держсекретаря з питань енергетичної дипломатії під час переговорів у Лівані, липень 2015 року

Хохштайна вважають блискучим фахівцем з питань міжнароної енергетики - за часів президентства Барака Обами він курирував цей напрямок у Держдепартаменті США. За даними ізраїльських ЗМІ, саме він виступив провідним брокером угоди обсягом у 500 мільйонів доларів США між Ізраїлем та Йорданією на постачання природного газу з родовища "Тамар" у Середземному морі й на різних рівнях розвивав енергетичну співпрацю з іншими країнами регіону.

Із 2017 року Хохштайн входив до наглядової ради державної української компанії "Нафтогаз", але відмовився від цієї посади восени 2020 року. Причиною свого звільнення він назвав тоді сповільнення реформ та корупцію.

Його прізвище також фігурувало у близьких до республіканців ЗМІ в контексті "справи Burisma". Як відомо, республіканці закидали Джо Байдену та його сину Хантеру втручання в українську політику та участь у "темних схемах". Демократи ж вважали скандал спробою зашкодити передвиборчій кампанії Байдена.

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Противник "Північного потоку-2"

Як пишуть американські ЗМІ, Хохштайна вважають командним гравцем американського президента, "людиною Байдена", а також затятим противником "Північного потоку-2". У Києві та інших східноєвропейських столицях цей газогін, прокладений дном Балтійського моря в обхід України, розглядають як загрозу національній та європейській енергобезпеці. Хохштайн також називав цей проєкт "екзистенційною кризою" для України.

Утім, у липні цього року стало відомо, що США та Німеччина досягли угоди про врегулювання суперечки довкола газопроводу . Домовленістю передбачено, що Вашингтон відмовляється від санкцій проти учасників проєкту, проте можливість їх запровадження зберігається, якщо Росія використовуватиме його як інструмент тиску.

Тепер Хохштайн відповідатиме за впровадження цієї угоди. "Це (призначення. - Ред.) може бути спробою навести мости як до східноєвропейських урядів, так і до незадоволених демократів на (вашингтонському. - Ред.) пагорбі", - цитує Jewishinsider аналітика вашингтонського Фонду захисту демократій Метью Цвайґа. "Амос Хохштайн перебирає на себе в адміністрації роль глобального посередника. Сильний хід", - прокоментував у соцмережі Twitter колишній колега Хохштайна, радник демократів з питань зовнішньої політики Деніель Сільверберг.

У заяві Держдепартаменту зазначається, що призначення Хохштайна "демонструє рішучість (…) протистояти використанню Кремлем енергії як геополітичної зброї". І хоча Хохштайн утримуватиме "ключі" до можливих нових санкцій проти Кремля, американські оглядачі прогнозують, що його діяльність на посаді буде широкою і не обмежуватиметься контролем за дотриманням угоди щодо "Північного потоку-2".

Серед інших пріоритетів - Східносередземноморський газогін (EastMed pipeline), "дорожню карту" якого Хохштайн розробляв ще в адміністрації Обами. На відміну від "Північного потоку-2", цей проєкт у Вашингтоні гаряче підтримують, вважаючи серйозною підмогою Європі у диверсифікації джерел постачань енергоресурсів та в зменшенні залежності від російського газу.