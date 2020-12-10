Мін'юст США зацікавився роботою сина Байдена в українській компанії

Міністерство юстиції США направило запити щодо діяльності Хантера Байдена у понад двох десятках юридичних осіб, серед яких і українська газова компанія Burisma. Ці запити направили в рамках розслідування стосовно сплати податків сином обраного президента США Джо Байдена, повідомляє інформагенція АР з посиланням на джерела ввечері в суботу, 12 грудня.

Як зазначає агентство, запит про інформацію щодо роботи з такою кількістю підприємств і організацій вказує на великий розмах розслідування. Утім, наразі незрозуміло, чи є діяльність Хантера Байдена в українській Burisma центральною частиною федерального розслідування, чи прокуратура просто шукає інформацію про всі його джерела доходів за останні роки, зауважує AP. Крім того, прокурори цікавляться діловими зв'язками Хантера Байдена у Китаї та іншими фінансовими операціями.

Журналісти АР звернулися за коментарем до адвоката Хантера Байдена, але той не відповів. Водночас речник перехідної команди Джо Байдена відмовився коментувати цю інформацію.

Ця інформація з'явилася у делікатний для Джо Байдена час - саме зараз він підбирає команду для своєї адміністрації. Незабаром він має обрати кандидата на пост очільника міністерства юстиції США - відомства, яке контролює розслідування щодо його сина.

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Розслідування щодо Хантера Байдена і Burisma

Це розслідування було розпочато у 2018 році - за рік до висунення Джо Байденом своєї кандидатури на президентських виборах США. Під час президентської кампанії його опоненти з Республіканської партії заявляли про сумнівні операції і контакти Хантера Байдена в Китаї, Україні та Казахстані.

Сам Хантер Байден заявив, що дізнався про розслідування лише 8 грудня.

У доповіді комітетів Сенату США з внутрішньої безпеки, урядових питань і фінансів, яку було підготовано республіканцями і опубліковано наприкінці вересня, стверджується, що Хантер Байден, його сім'я і ділові партнери протягом декількох років отримували "мільйони доларів сумнівного походження від іноземних громадян".

Нагадаємо, у 2014 році Хантер Байден увійшов до ради директорів української компанії Burisma. Приблизно в той самий час його батько Джо Байден, тодішній віцерезидент, значною мірою визначав політику адміністрації експрезидента Барака Обами щодо України.

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