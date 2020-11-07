Сина Джо Байдена підозрюють у порушеннях при сплаті податків

Прокуратура американського штату Делавер веде розслідування щодо Хантера Байдена, сина обраного президента США Джо Байдена, щодо можливих зловживань при сплаті податків. Про це йдеться в заяві Байдена-молодшого, яку він розповсюдив ввечері середи, 9 грудня.

Згідно з заявою, прокурори повідомили адвокатам Байдена про проведення слідчих дій. "Я дуже серйозно ставлюся до цього, але впевнений, що професійний і об'єктивний розгляд цих питань продемонструє, що я вів свої справи законно і належним чином, зокрема за допомогою кваліфікованих податкових консультантів", - заявив він.

Своєю чергою виборчий штаб Джо Байдена поширив заяву, в якій зазначається, що обраний президент США "пишається сином". Він констатував, що Хантер Байден "стикався з серйозними викликами, в тому числі з закидами на свою адресу в останні місяці", але "ставав сильнішим".

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Підозри у отриманні грошей з Китаю, Казахстану і України

Як зазначає агентство AP, це розслідування було розпочато ще в 2018 році - за рік до того, як його батько висунув свою кандидатуру на виборах президента США. За даними анонімного джерела агентства, в ході розслідування вивчаються деякі угоди Байдена з китайськими партнерами, а також певні фінансові транзакції.

Під час президентської кампанії республіканці заявляли про сумнівні операції і контакти Хантера Байдена в Китаї, Україні та Казахстані. У доповіді комітетів Сенату США з внутрішньої безпеки, урядових питань і фінансів, яку було підготовано республіканцями і опубліковано в кінці вересня, стверджується, що Хантер Байден, його сім'я і ділові партнери протягом декількох років отримували "мільйони доларів сумнівного походження від іноземних громадян". На думку авторів документа, йдеться про потенційно злочинну діяльність, пов'язану "з транзакціями між Хантером Байденом і українськими, російськими, казахськими та китайськими громадянами".

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