 Сина Джо Байдена підозрюють у порушеннях при сплаті податків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2020

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Сина Джо Байдена підозрюють у порушеннях при сплаті податків

Прокуратура штату Делавер з 2018 року розслідує можливі податкові порушення Хантера Байдена, сина обраного президента США Джо Байдена.

Хантер Байден, син обраного президента США Джо Байдена

Хантер Байден, син обраного президента США Джо Байдена

Прокуратура американського штату Делавер веде розслідування щодо Хантера Байдена, сина обраного президента США Джо Байдена, щодо можливих зловживань при сплаті податків. Про це йдеться в заяві Байдена-молодшого, яку він розповсюдив ввечері середи, 9 грудня.

Згідно з заявою, прокурори повідомили адвокатам Байдена про проведення слідчих дій. "Я дуже серйозно ставлюся до цього, але впевнений, що професійний і об'єктивний розгляд цих питань продемонструє, що я вів свої справи законно і належним чином, зокрема за допомогою кваліфікованих податкових консультантів", - заявив він.

Своєю чергою виборчий штаб Джо Байдена поширив заяву, в якій зазначається, що обраний президент США "пишається сином". Він констатував, що Хантер Байден "стикався з серйозними викликами, в тому числі з закидами на свою адресу в останні місяці", але "ставав сильнішим".

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Підозри у отриманні грошей з Китаю, Казахстану і України

Як зазначає агентство AP, це розслідування було розпочато ще в 2018 році - за рік до того, як його батько висунув свою кандидатуру на виборах президента США. За даними анонімного джерела агентства, в ході розслідування вивчаються деякі угоди Байдена з китайськими партнерами, а також певні фінансові транзакції.

Під час президентської кампанії республіканці заявляли про сумнівні операції і контакти Хантера Байдена в Китаї, Україні та Казахстані. У доповіді комітетів Сенату США з внутрішньої безпеки, урядових питань і фінансів, яку було підготовано республіканцями і опубліковано в кінці вересня, стверджується, що Хантер Байден, його сім'я і ділові партнери протягом декількох років отримували "мільйони доларів сумнівного походження від іноземних громадян". На думку авторів документа, йдеться про потенційно злочинну діяльність, пов'язану "з транзакціями між Хантером Байденом і українськими, російськими, казахськими та китайськими громадянами".

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