Зеркаль про газ і "Північний потік-2": про зраду ще рано говорити (відео)

Чому в Україні досі вважають, що "Північний потік-2" не запрацює? І що буде з цінами на газ для населення восени? Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль розповіла в інтерв'ю DW.
"У самій угоді між США і Німеччиною Берлін каже про те, що вони будуть дотримуватися духу та букви європейського законодавства. Там немає того, що "Північний потік-2" буде працювати так, як цього хочуть росіяни", - стверджує радниця міністра енергетики Олена Зеркаль в ексклюзивному в інтерв'ю DW. За її словами, взагалі говорити про зраду дуже зарано, а деморалізація - це зброя, яку використовують росіяни, щоб знищити своїх ворогів. Повну версію інтерв'ю DW з Оленою Зеркаль дивіться тут:
США і Німеччина домовилися про "Північний потік-2". Трубу таки добудують. Нових санкцій проти Росії поки не буде. Україна ж має отримати компенсації. Що обіцяють Києву і чи можна вірити цим запевненням?
Про відносини з Анґелою Меркель і Володимиром Путіним, "Північний потік - 2", а також навіщо він масажував плечі канцлерці Німеччини і чому намалював її портрет - експрезидент США Джордж Буш в ексклюзивному інтерв'ю DW.