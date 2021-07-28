 Зеркаль про газ і ″Північний потік-2″: про зраду ще рано говорити (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.07.2021

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Політика й суспільство

Зеркаль про газ і "Північний потік-2": про зраду ще рано говорити (відео)

Чому в Україні досі вважають, що "Північний потік-2" не запрацює? І що буде з цінами на газ для населення восени? Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль розповіла в інтерв'ю DW.

Північний потік-2 вже майже добудований, але за яких умов запрацює досі невідомо

"Північний потік-2" вже майже добудований, але за яких умов запрацює досі невідомо

"У самій угоді між США і Німеччиною Берлін каже про те, що вони будуть дотримуватися духу та букви європейського законодавства. Там немає того, що "Північний потік-2" буде працювати так, як  цього хочуть росіяни", - стверджує радниця міністра енергетики Олена Зеркаль в ексклюзивному в інтерв'ю DW. За її словами, взагалі говорити про зраду дуже зарано, а деморалізація - це зброя, яку використовують росіяни, щоб знищити своїх ворогів. Повну версію інтерв'ю DW з Оленою Зеркаль дивіться тут:   

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"Північний потік-2": чи можна вірити обіцянкам санкцій (відео)

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(FILES) This file photo taken on March 26, 2019 shows a man working at the construction site of the Nord Stream 2 gas pipeline in Lubmin, northeastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

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Північний потік-2 вже майже добудований, але за яких умов запрацює досі невідомо

Зеркаль про газ: про зраду ще рано говорити (відео)

Чому в Україні вважають, що "Північний потік-2" не запрацює? Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль в інтерв'ю DW.  