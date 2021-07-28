Зеркаль про газ і "Північний потік-2": про зраду ще рано говорити (відео)

"У самій угоді між США і Німеччиною Берлін каже про те, що вони будуть дотримуватися духу та букви європейського законодавства. Там немає того, що "Північний потік-2" буде працювати так, як цього хочуть росіяни", - стверджує радниця міністра енергетики Олена Зеркаль в ексклюзивному в інтерв'ю DW. За її словами, взагалі говорити про зраду дуже зарано, а деморалізація - це зброя, яку використовують росіяни, щоб знищити своїх ворогів. Повну версію інтерв'ю DW з Оленою Зеркаль дивіться тут: