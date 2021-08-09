 Блінкен призначив радника для зниження ризиків ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Блінкен призначив радника для зниження ризиків "Північного потоку-2"

Держсекретар США Ентоні Блінкен призначив ексчлена наглядової ради "Нафтогазу" Амоса Хохштайна старшим радником з енергобезпеки. Хохштайн опікуватиметься втіленням американсько-німецької угоди щодо "Північного потоку-2".

Амос Хохштайн

Амос Хохштайн (архіве фото)

Державний секретар США Ентоні Блінкен призначив старшим радником з питань енергетичної безпеки американського ексдипломата Амоса Хохштайна. У сфері уваги нового радника буде газопровід "Північний потік-2" і можливі наслідки від завершення цього проекту, йдеться в заяві Держдепартаменту, оприлюдненій у вівторок, 10 серпня.

За словами Блінкена, Хохштайн опікуватиметься заходами щодо "зниження ризиків, пов'язаних з трубопроводом "Північний потік-2", і підвищення європейської енергетичної безпеки".

Читайте також: Історія "Північного потоку": "дитя" Шредера й Путіна та "близнюк", народжений Меркель

Хто такий Амос Хохштайн?

43-річний Хохштайн вважається експертом в галузі національної та енергетичної безпеки. З 2014 до 2017 року він працював спецпосланцем Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань, курирував зовнішню політику США в галузі енергетики, а також консультував Байдена з глобальних енергетичних питань. У 2017 році він увійшов до складу наглядової ради компанії "Нафтогаз України", де залишався до жовтня 2020 року. Тоді серед причин свого рішення залишити наглядову раду НАК Амос Хохштайн назвав “посилення протидії процесу реформування ринку газу та процесам трансформації "Нафтогазу" в незалежну ефективну компанію", повідомляли в "Нафтогазі".

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден призначив Хохштайна спецпосланцем Держдепартаменту з питань енергетики, що курируватиме питання "Північного потоку-2". 

Угода щодо "Північного потоку-2"

У липні США та Німеччина досягли угоди про врегулювання суперечки щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Домовленістю передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

Дивитись відео 24:11

Що Зеленський запропонує Байдену щодо газу і водню - Олена Зеркаль в інтерв'ю DW (28.07.2021)

DW.COM

Подробиці угоди між Німеччиною та США щодо "Північного потоку-2"

Угода між Німеччиною та США, покликана припинити суперечку навколо газопроводу "Північний потік-2", стосується переважно України. Що ж обіцяють Берлін та Вашингтон Києву?  

Також за темою

THESSALONIKI, GREECE - MAY 17: US Bureau of Energy Resources Special Envoy Amos Hochstein delivers a speech during opening ceremony of Trans Adriatic Pipeline (TAP) in Thessaloniki, Greece on May 17, 2016. Ayhan Mehmet / Anadolu Agency

Байден призначив відповідального за угоду щодо "Північного потоку-2" - ЗМІ 09.08.2021

Колишній член наглядової ради "Нафтогазу" Амос Хохштайн опікуватиметься реалізацією американсько-німецької угоди щодо "Північного потоку-2", повідомило видання Axios. Хохштайна вважали критиком російського газогону.

"Північний потік-2": газопровід таки добудують, чим ризикує Україна? (22.07.2021) 22.07.2021

США і Німеччина домовилися про "Північний потік-2". Трубу таки добудують. Нових санкцій проти Росії поки не буде. Україна ж має отримати компенсації. Що обіцяють Києву і чи можна вірити цим запевненням?

Eugal Pipeline, Copyright: Gascade, Quelle: https://www.eugal.de/mediathek/bildergalerie Stichworte Eugal, Nord Stream 2, Gas, Russland.

"Північний потік-2": чи можна вірити обіцянкам санкцій (відео) 23.07.2021

США і Німеччина домовилися про "Північний потік-2". Трубу таки добудують. Нових санкцій проти Росії поки не буде. Україна ж має отримати компенсації. Що обіцяють Києву і чи можна вірити цим запевненням?

Реклама

Докладно

Карпатські бурі ведмеді

Румунія: ведмеді й селяни не поділили життєвий простір

Влада намагається зупинити війну людей і ведмедів. Та поки не дуже успішно.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  