Блінкен призначив радника для зниження ризиків "Північного потоку-2"

Державний секретар США Ентоні Блінкен призначив старшим радником з питань енергетичної безпеки американського ексдипломата Амоса Хохштайна. У сфері уваги нового радника буде газопровід "Північний потік-2" і можливі наслідки від завершення цього проекту, йдеться в заяві Держдепартаменту, оприлюдненій у вівторок, 10 серпня.

За словами Блінкена, Хохштайн опікуватиметься заходами щодо "зниження ризиків, пов'язаних з трубопроводом "Північний потік-2", і підвищення європейської енергетичної безпеки".

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Хто такий Амос Хохштайн?

43-річний Хохштайн вважається експертом в галузі національної та енергетичної безпеки. З 2014 до 2017 року він працював спецпосланцем Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань, курирував зовнішню політику США в галузі енергетики, а також консультував Байдена з глобальних енергетичних питань. У 2017 році він увійшов до складу наглядової ради компанії "Нафтогаз України", де залишався до жовтня 2020 року. Тоді серед причин свого рішення залишити наглядову раду НАК Амос Хохштайн назвав “посилення протидії процесу реформування ринку газу та процесам трансформації "Нафтогазу" в незалежну ефективну компанію", повідомляли в "Нафтогазі".

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден призначив Хохштайна спецпосланцем Держдепартаменту з питань енергетики, що курируватиме питання "Північного потоку-2".

Угода щодо "Північного потоку-2"

У липні США та Німеччина досягли угоди про врегулювання суперечки щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Домовленістю передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.