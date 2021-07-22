 В Україні переконані, що ″Північний потік-2″ не запрацює | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2021

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В Україні переконані, що "Північний потік-2" не запрацює

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль продовжує наполягати, що угода між ФРН і США щодо "Північного потоку-2" є наразі політичною домовленістю. Вона переконує, що газогін ще має бути сертифікований.

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль, архівне фото

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль, архівне фото

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль наполягає, що "Північний потік-2" може не запрацювати, попри домовленість Німеччини і США щодо цього газопроводу. Про це вона заявила в інтерв'ю Deutsche Welle.

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"Говорити про те, що це угода, то це дуже голосно. Тому що це фактично рамкова домовленість, яка має ще бути наповненою заходами", - зауважила Зеркаль.

За її словами, це є політичною домовленістю, яка існує між двома лідерами двох країн. "Я все ще думаю, що в нас є план А, який дозволить досягти наших цілей, щоб цей газогін не працював. Все ще не завершено і тому вважаю, що про план Б ще рано говорити, проте Україна працює над планом, який може забезпечити енергетичну безпеку", - зазначила Зеркаль.

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На запитання DW про суть "плану А" та його аргументи радниця міністра енергетики України звернула увагу на те, що цей газогін ще має бути сертифікований.

"Тут є питання щодо того (...), чи буде сертифікований Nord Stream 2 AG як оператор (...)В самій угоді Німеччина каже про те, що вони будуть дотримуватися духу та букви європейського законодавства щодо застосування Північного потоку всіх норм та вимог третього енергетичного пакету ЄС", - нагадала Зеркаль.

Вона пояснила, що третій енергетичний пакет це "фактично такий простір правил, який встановлює вимоги до діяльності будь-якого газогону".

"Зараз "Північний потік-2", консорціум подався на сертифікацію як оператор. Він не є відокремлений від "Газпрому". І фактично це порушує законодавство ЄС. Зараз на рівні німецького регулятора будуть перші випробування для Німеччини, наскільки вона дотримується духу та букви законодавста ЄС. А потім ми очікуємо на реакцію від ЄС і Європейської комісії зокрема", - уточнила Зеркаль.

Раніше, 11 червня, компанія Nord Stream 2 AG подала заявку на проведення в попереджувальному порядку сертифікації як незалежного оператора транспортної системи.

Нагадаємо, у січні 2021 року норвезька компанія DNV GL, що мала сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після завершення його будівництва, відмовилися надавати цю послугу на тлі санкцій США.

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Повну версію інтерв'ю читайте згодом.

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