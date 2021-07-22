В Україні переконані, що "Північний потік-2" не запрацює

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль наполягає, що "Північний потік-2" може не запрацювати, попри домовленість Німеччини і США щодо цього газопроводу. Про це вона заявила в інтерв'ю Deutsche Welle.

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"Говорити про те, що це угода, то це дуже голосно. Тому що це фактично рамкова домовленість, яка має ще бути наповненою заходами", - зауважила Зеркаль.

За її словами, це є політичною домовленістю, яка існує між двома лідерами двох країн. "Я все ще думаю, що в нас є план А, який дозволить досягти наших цілей, щоб цей газогін не працював. Все ще не завершено і тому вважаю, що про план Б ще рано говорити, проте Україна працює над планом, який може забезпечити енергетичну безпеку", - зазначила Зеркаль.

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На запитання DW про суть "плану А" та його аргументи радниця міністра енергетики України звернула увагу на те, що цей газогін ще має бути сертифікований.

"Тут є питання щодо того (...), чи буде сертифікований Nord Stream 2 AG як оператор (...)В самій угоді Німеччина каже про те, що вони будуть дотримуватися духу та букви європейського законодавства щодо застосування Північного потоку всіх норм та вимог третього енергетичного пакету ЄС", - нагадала Зеркаль.

Вона пояснила, що третій енергетичний пакет це "фактично такий простір правил, який встановлює вимоги до діяльності будь-якого газогону".

"Зараз "Північний потік-2", консорціум подався на сертифікацію як оператор. Він не є відокремлений від "Газпрому". І фактично це порушує законодавство ЄС. Зараз на рівні німецького регулятора будуть перші випробування для Німеччини, наскільки вона дотримується духу та букви законодавста ЄС. А потім ми очікуємо на реакцію від ЄС і Європейської комісії зокрема", - уточнила Зеркаль.

Раніше, 11 червня, компанія Nord Stream 2 AG подала заявку на проведення в попереджувальному порядку сертифікації як незалежного оператора транспортної системи.

Нагадаємо, у січні 2021 року норвезька компанія DNV GL, що мала сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після завершення його будівництва, відмовилися надавати цю послугу на тлі санкцій США.

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