 Брюссель отримав ноту Києва про консультації щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2021

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Новини

Брюссель отримав ноту Києва про консультації щодо "Північного потоку-2"

Єврокомісія отримала від Києва запит щодо консультацій стосовно добудови "Північного потоку-2", про яку раніше домовилися Німеччина та США.

Судно, що укладає труби Північного потоку-2

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Єврокомісія отримала ноту від України з проханням розпочати консультації щодо причини добудови російського газогону "Північний потік-2". Про це в п'ятницю, 23 липня, повідомила представниця ЄК Набіла Массралі. "Ми підтверджуємо, що отримали ноту від українського міністра закордонних справ, у якій він просить консультацій, посилаючись на статті 274 та 338 Угоди про асоціацію Україна-ЄС", - сказала вона, передає агенція “Інтерфакс”.

Ці статті серед іншого закріплюють обов'язок сторін в разі необхідності проводити консультації та узгоджувати кроки в питаннях розвитку інфраструктури магістральних газопроводів. Крім того, угода передбачає співробітництво сторін в питаннях газової торгівлі та безпеки поставок.

Представниця ЄК не надала жодних інших деталей можливих дій Єврокомісії, зазначивши, що триває "внутрішнє обговорення".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між ФРН та США. "Перше: ми поставимо питання, яким чином бачать наші партнери імплементацію цих домовленостей так, щоб вони не послаблювали енергетичної безпеки України та Центральної Європи загалом. Друге: німецько-американська заява не вирішує питання безпеки України, яка безпосередньо страждає від запуску "Північного потоку-2", - пояснив він.

Угода ФРН та США щодо російського газогону

21 липня США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

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