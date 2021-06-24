 Україна наполягатиме на санкціях проти оператора ″Північного потоку-2″ - Вітренко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2021

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Україна наполягатиме на санкціях проти оператора "Північного потоку-2" - Вітренко

Американські санкції мають бути застосовані щодо Nord Stream AG, доки Росія використовує газ, як геополітичну зброю, заявив голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко.

Юрій Вітренко

Юрій Вітренко (фото з архіву)

Україна наполягатиме на необхідності введення санкцій проти оператора російського газогону "Північний потік-2", заявив у п'ятницю, 23 липня, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. "Ми бачимо, що ті проблеми та виклики, які стоять перед Україною щодо насамперед безпеки, залишаються, принаймні поки, без відповіді. Тому, ми продовжуємо пояснювати, що доки Росія, Путін використовує газ, як геополітичну зброю - до того часу американські санкції без жодних винятків мають бути застосовані, зокрема, по відношенню до Nord Stream AG та інших ключових учасників цього проєкту", - зазначив він.

Вітренко наголосив: наразі є достатньо інструментів, щоб зупинити "Північний потік-2". За його словами, для того, щоб цей газопровід запрацював, має бути сертифікований за європейськими правилами оператор. Європейські компанії бронюють потужності у нього і можуть отримувати газ через газопровід. "Якщо оператор газопроводу буде під санкціями - а я ще раз наголошую, 100 відсотків Nord Stream AG належить Газпрому, тому цілком нормально накладати санкції на такого оператора, який фактично є геополітичною зброєю в руках Росії - якщо будуть накладені санкції на цього оператора, європейські компанії не бронюватимуть потужності цього газопроводу і не отримуватимуть газ через нього", - зазначив Вітренко.

Він додав, що питання загроз, які створює запуск "Північного потоку-2", буде обговорюватися в ході візиту президента Володимира Зеленського до США в кінці серпня. За його словами, останні переговори свідчать про значну підтримку позиції України серед американських сенаторів та конгресменів.

Угода ФРН та США щодо російського газогону

21 липня США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

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