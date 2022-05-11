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Юрій Вітренко

Юрій Вітренко - український економіст та менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Вітренко".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Обсяги прокачування російського газу українською ГТС скоротилися

Обсяги прокачування російського газу українською ГТС скоротилися 11.05.2022

У російському "Газпромі" підтвердили скорочення зменшення обсягів подачі газу через українську ГТС. Раніше ОГТСУ повідомив про припинення прийому газу на ГВС "Сохранівка".
Глава Нафтогазу України: Потрібне повне ембарго на нафту й газ із Росії

Глава "Нафтогазу України": Потрібне повне ембарго на нафту й газ із Росії 04.05.2022

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС і необхідність пришвидшити темпи скорочення імпорту російського газу Німеччиною.

Юрій Вітренко про ембарго на російський газ і українську ГТС (03.05.2022) 03.05.2022

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС. Також він пояснив, чому без ембарго на російський газ і нафту не обійтися.
Голова Нафтогазу: ПП-2 сприяє підготовці нападу РФ на Україну

Голова "Нафтогазу": "ПП-2" сприяє підготовці нападу РФ на Україну 17.01.2022

"Північний потік-2" побудований для того, аби у разі нападу на Україну Москва могла безперешкодно постачати газ до Європи, заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Бюджетники опалюватимуть не газом, а зеленою енергією? (21.10.2021)

Бюджетники опалюватимуть не газом, а зеленою енергією? (21.10.2021) 22.10.2021

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині? І чи може газова криза пришвидшити перехід бюджетників на альтернативні джерела опалення? 

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео)

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео) 22.10.2021

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині?

Вітренко: Україна сама могла б експортувати газ, але…(відео)

Вітренко: Україна сама могла б експортувати газ, але…(відео) 20.10.2021

Що буде з цінами на газ? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Що заважає Україні перетворитися з імпортера в експортера газу? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW.

Юрій Вітренко про ціну на газ, водень для німців і опалення (20.10.2021) 20.10.2021

Як "Нафтогаз" хоче долучитися до сертифікації газопроводу "Північний потік-2"? Що буде з цінами на газ, коли їх розморозять? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Наскільки реалістична воднева співпраця з Німеччиною? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю DW.

Уперед у минуле, або Нафтогаз України під контролем уряду

Уперед у минуле, або "Нафтогаз України" під контролем уряду 06.10.2021

Компанія "Нафтогаз України" знову опинилася під контролем уряду. Перебравши на себе функції наглядової ради, Кабмін порушив принципи реформи корпоративного управління, вважають опитані DW експерти.
Голова Нафтогазу очікує санкцій через дії Газпрому

Голова "Нафтогазу" очікує санкцій через дії "Газпрому" 01.10.2021

"Газпром" використовує газ як зброю, заявив голова "Нафтогазу України" Юрій Вітренко після призупинення транзиту російського газу через Україну до Угорщини. Він хоче накладення санкцій на оператора "Північного потоку-2".
Україну поставлено в дуже ризиковану ситуацію - Коболєв про ситуацію у Нафтогазі (відео)

"Україну поставлено в дуже ризиковану ситуацію" - Коболєв про ситуацію у "Нафтогазі" (відео) 20.09.2021

Скасування санкцій щодо "Північного потоку-2" було першим дзвіночком Білого дому Києву, але його не помітили. Андрій Коболєв в інтерв'ю DW застеріг уряд, чим може загрожувати втрата діалогу з США та ЄС.

Ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв - про ситуацію в держкомпанії та "Північний потік-2" (17.09.2021) 17.09.2021

Незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вимушені піти у відставку. Чим це загрожує Україні та чому в Кремлі цьому зрадіють? Очільник концерну з 2014 по 2021 рік розповів про ситуацію в держкомпанії та "Північний потік-2" в інтерв'ю DW.

Конфлікт навколо Нафтогазу: держкомпанії перетворюють на дійних корів влади?

Конфлікт навколо "Нафтогазу": держкомпанії перетворюють на дійних корів влади? 13.09.2021

Після відставки трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу України" найближчими днями має розпочатися конкурс з їхньої заміни. Події навколо керівництва ключової держкомпанії викликають негативну реакцію Заходу.

Вітренко виступає за якнайшвидше обрання незалежних членів НР Нафтогазу

Вітренко виступає за якнайшвидше обрання незалежних членів НР "Нафтогазу" 10.09.2021

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко виступає за якнайшвидше обрання незалежних членів наглядової ради компанії на прозорому конкурсі.
Глава Нафтогазу хоче контрактів з європейськими компаніями на транзит газу

Глава "Нафтогазу" хоче контрактів з європейськими компаніями на транзит газу 03.09.2021

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає контракти з європейськими компаніями найкращою гарантією транзиту газу через Україну.
Нафтогаз України та RWE підписали меморандум щодо водневих проєктів

"Нафтогаз України" та RWE підписали меморандум щодо водневих проєктів 22.08.2021

НАК "Нафтогаз України" та німецька компанія RWE Supply&Trading домовилися співпрацювати в галузі розвитку водневих проєктів.
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