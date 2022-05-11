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Юрій Вітренко - український економіст та менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Вітренко".
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Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині? І чи може газова криза пришвидшити перехід бюджетників на альтернативні джерела опалення?
Як "Нафтогаз" хоче долучитися до сертифікації газопроводу "Північний потік-2"? Що буде з цінами на газ, коли їх розморозять? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Наскільки реалістична воднева співпраця з Німеччиною? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю DW.
Скасування санкцій щодо "Північного потоку-2" було першим дзвіночком Білого дому Києву, але його не помітили. Андрій Коболєв в інтерв'ю DW застеріг уряд, чим може загрожувати втрата діалогу з США та ЄС.
Незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вимушені піти у відставку. Чим це загрожує Україні та чому в Кремлі цьому зрадіють? Очільник концерну з 2014 по 2021 рік розповів про ситуацію в держкомпанії та "Північний потік-2" в інтерв'ю DW.
Після відставки трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу України" найближчими днями має розпочатися конкурс з їхньої заміни. Події навколо керівництва ключової держкомпанії викликають негативну реакцію Заходу.