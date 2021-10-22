Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео)

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині?
Домовленість між містами не піднімати тариф для населення і фіксована ціна на газ від "Нафтогазу" може лише частково врятувати зиму, що насувається. Але не зніме ОТГ із газової голки в цілому. У Тетієві тим часом утеплюють стіни школи тепловатою і заготовляють дрова для котельні. Місцева влада каже, що вони хотіли б також повністю перевести бюджетні установи на альтернативні види палива. Але компанії, які цим займаються, не завжди зацікавлені в таких дрібних об'єктах, як, наприклад, дитсадок "Берізка" в Тетієві.
Що буде з цінами на газ? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Що заважає Україні перетворитися з імпортера в експортера газу? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW.
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