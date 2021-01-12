 Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео) | Політика й економіка | DW | 08.10.2021

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Політика й економіка

Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео)

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

Які ціни будуть на газ та електрику?

Які ціни будуть на газ та електрику?

Платіжки за газ і електрику в новому опалювальному сезоні не мали б здивувати українців принаймні до кінця зими. Однак тепло, схоже, буде не скрізь. А радіти помірним цінами за електроенергію теж не варто. DW з'ясовувала, до чого готуватися в платіжках. Дивіться сюжет тут:

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