Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео)

Платіжки за газ і електрику в новому опалювальному сезоні не мали б здивувати українців принаймні до кінця зими. Однак тепло, схоже, буде не скрізь. А радіти помірним цінами за електроенергію теж не варто. DW з'ясовувала, до чого готуватися в платіжках. Дивіться сюжет тут: