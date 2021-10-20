Вітренко: Україна сама могла б експортувати газ, але…(відео)

DW: Пане Вітренко, як могло статися, що багато українських шкіл, дитсадків та інших державних установ залишися без газу уже на початку цього опалювального сезону? Чому ніхто не передбачив таку ситуацію з цінами?

Юрій Вітренко: Проблема в тому, що фізично ці обсяги є, і є Нафтогаз, який хоче постачати ці обсяги. Мало того, навіть є всі ці споживачі, які хочуть його (газ - Ред.) купувати. І ми навіть погодили з відповідними громадами. Проблема в тому, що так впроваджувалася "ринок" в лапках. Ми теж можемо не називати прізвищ. Проблема в тому, що ці реформи за участю партнерів, вони іноді виглядали як "потьомкінські дєрєвні". І перші проблеми на ринку, коли починаються, всі розуміють, що це не працює. Так от, в цій конкретній ситуації був провал ринку.

Що це означає, що всі ці лікарні, з одного боку, через всі ці публічні закупівлі мали виходити на тендерні процедури в "Прозоро". Далі обирали постачальників - комерційних, начебто ж була конкуренція. Потім, коли ціни почали зростати, ці постачальники просто відмовлялися від своїх зобов'язань або не укладали договори за тендерами, які вони вигравали, бо бачили, що вже умови не є привабливими. Новий тендер займав багато часу. І виходить, що є лікарня, школа, дитсадок, які мають гроші. Є і газ. Але просто зробити так, щоб ця лікарня могла укласти контракт, отримати цей газ, от це проблема. Зараз в оперативному порядку все вирішують.

Хто має за це нести відповідальність?

Коли вони укладали договори ціна була 20 гривень, потім 30-50 гривень і всі постачальники думають, а нащо постачати дитсадку за 20-40, якщо в мене є обсяги, то продаємо на ринку дорожче. Просто це ненадійні постачальники. Не має гарантій, немає системи, аби перевіряти їхню фінансову спроможність і надійність. Дуже часто це були "рога і копита".

Таким чином можна розхитати весь газовий ринок і взагалі всю Україну. Які будуть дії подальші з боку держави?

По-перше це буде урок для споживачів. Ті ж бюджетні установи, які виходили на ринок і купували газ у компаній "рога та копита", зараз будуть мати такі вимоги, щоб тільки надійні постачальники могли брати участь у тендерах. Антимонопольний комітет, який за цим стежить, не буде наступного разу казати, що ці вимоги є надлишковими. Бо важливо, щоб це конкуренція була не між "рогами та копитами", а поміж надійними постачальниками. Тоді це справжня конкуренція, а не імітація.

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Все ж таки в школах, лікарнях, дитсадках мерзнуть люди?

Це неправда.

Є повідомлення ЗМІ зі щонайменше вісьмох регіонів…

Школи на канікулах.

Але в будь-якому разі "Нафтогаз" є постачальником "останньої надії". І ви пропонуєте ціну в 16 гривень, так? Це дорожче, ніжторік. Чи потягнуть бюджети Об'єднаних територіальних громад (ОТГ) такий тариф?

Але це вдвічі-втричі менше, ніж ринкова ціна. Ми повинні розуміти, що, на жаль, ринкова ціна збільшилась удесятеро за рік. Минулого літа ціна була менше 100 доларів, а зараз 1200 доларів США. В такій ситуації складно. В нас є ринок газу, в нас не вистачає обсягів власного видобутку, щоб покрити всі потреби споживачів України. Ми імпортуємо газ. Влітку менше, але зараз за високими цінами. Відповідно, на жаль, знов таки, ми можемо продавати за ринковим цінами. І ця ціна 16, 8 відповідає ринковим умовам. Як ми це зробили таку ціну? Тому що ми укладаємо контракти не на місяць, а укладаємо контракти до кінця наступного року. І тоді , дивлячись на форвардні ціни на ринку, ми можемо поставити ціну меншу, ніж поточна ціна.

Зараз, коли вирішуєте цю проблему, для скількох постачальників "Нафтога"з став "постачальником останньої надії" за ціною 16 гривень?

Мова йде про масові проблеми. У 8 тисяч споживачів, бюджетних установ, комунальних підприємств зараз через це немає постачальника і ми маємо в супертерімновому режимі вирішувати цю проблему. Ми забезпечимо дитсадки, лікарні, школи газом попри всі ці проблеми.

Для українських споживачів ціна на газ цього року заморожена на рівні 7.96 гривень. Але це лише відкладення проблеми, а не її вирішення. Чи є вже якісь сценарії на травень, коли газову ціну знову відпустять у "вільне плавання"?

Вона заморожена. Це була моя пропозиція, коли я був в.о. міністра енергетики. Якщо ми хочемо європейські реформи, то давайте подивимося. Переважна більшість контрактів - це річна ціна. Ми тоді вимогу таку відповідно ввели і тоді ринковий рівень був 8 гривень. Ось чому вона така низька. Але виникає питання, як буде потім, коли буде треба фіксувати ціну на рік. Зараз ми бачимо річна ціна нижче місячної. Ми сподіваємося , що після травня ситуація нормалізується. І ті ж європейські інституції будуть боротися з шантажем "Газпрому" і ціни будуть нижчими. І коли ми будемо фіксувати наступний період, то на прийнятному рівні для українських споживачів.

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Тарифи для населення будуть підвищені?

Подивимося…

Тоді як зробити так, щоб якось привчити населення до більш високих тарифів, щоб це не призводило до масових протестів, як торік?

В нас ціна зараз і 7 96, і є 10-13 гривень. Важливо, щоб уряд продумав правильну реформу, як людей захистити, не лякати людей кожного місця зміною ціни, тому що дискусія тоді переводитися з того, що справді потрібно робити. Ми повіни прийти до того, що і люди, і нацкомпанія, і уряд буде насамперед думати про те, як зменшити неефективне споживання газу. Якщо Україна споживала б на душу населення, як в ЄС, то ми би взагалі не імпортували, а експортували.

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