Чи відіб'ється зростання європейських цін на газ на українцях

Ціна газу на біржах ЄС від початку цього року зросла в чотири-п'ять разів і на середину вересня перевищила 900 доларів США за тисячу кубометрів. Приблизно так само збільшилася й вартість газу на Українській енергетичній біржі. Проте цінові стрибки наразі впливають в Україні тільки на промислових споживачів та бюджетні установи. Населення й виробники тепла під час опалювального сезону будуть захищені довготривалими контрактами і отримають дешевший газ. Але таким він буде для всіх українців тільки до наступного сезону.

Обіцянки стабільності

Найбільший стрибок газової ціни на європейських біржах стався 15 вересня, коли вона сягнула позначки 964 доларів за тисячу кубометрів. Вже наступного дня ціна знизилася до 785 доларів, але далі знову збільшилася до 938 доларів за тисячу кубів. Тим часом, середня стартова ціна газу на Українській енергетичній біржі 16 вересня також стрибнула до 30,48 тисяч гривень, що на 23,39 відсотка більше, ніж 13 вересня. Експерти очікують, що в подальшому газова ціна буде коливатися в такому ж діапазоні.

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Більшість українців безпосередньо поки що не відчує цих цінових стрибків завдяки запровадженим у квітні річним контрактам на постачання газу, запевнив голова комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у своєму виступі на телебаченні18 вересня. "Те, що робиться на спотових ринках, не стосується українських домогосподарств", - заявив він і нагадав, що ціни за річними контрактами для населення залишаться незмінними до травня 2022 року.

Побутові споживачі цьогоріш, скоріш за все, ще не відчують подорожчання газу

Цей прогноз підтвердив і голова "Бюро комплексного аналізу та прогнозів" Сергій Дяченко. За його словами, дві третини газу, який споживає Україна, видобувається всередині держави. "Тому ми ще не дуже відчули це європейське подорожчання. Але взимку, в разі сильних і тривалих морозів, теплоелектростанції досить скоро можуть спалити накопичене на складах вугілля і вимушено перейти на газ як резервне паливо", - застеріг він в інтерв'ю DW. Водночас, Дяченко впевнений, що закуплений минулими роками дешевий газ у підземних газосховищах (ПГС) компенсує кліматичні сюрпризи і дозволить мінімізувати закупівлю дорогого газу в ЄС.

Час використати запаси

Згідно з інформацією "Укртрансгазу", на початок вересня запас газу в українських ПГС досяг 18 мільярдів кубометрів, що на 30 відсотків менше, ніж торік. Окрім того, 4,2 мільярда кубометрів цього газу належить приватним компаніям. З них 3,3 мільярда кубометрів станом на 1 вересня зберігалися в режимі митного складу. "Це означає, що цей газ може бути піднято і реалізовано не в Україні, а в країнах ЄС. Але з огляду на структуру попиту та очікувань цієї зими, планових запасів буде достатньо для задоволення потреб населення і виробників тепла, щоби пройти опалювальний сезон", - пояснив DW директор з досліджень DiXi Grouр Роман Ніцович.

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Експерт оцінює темпи наповнення ПГС оптимістично. "В ЄС газосховища заповнені на 72 відсотки, а в нас на 19 вересня було 45 відсотків. Але тут слід розуміти, що обсяги наших ПГС значно більші. На даний момент завдання уряду виконуються, і можна очікувати, що до початку опалювального сезону в нас буде накопичено 19 мільярдів кубометрів", - спрогнозував Ніцович.

За дорожчий газ в Україні заплатять всі

Водночас він застеріг, що попри захищеність цієї зими населення та виробників тепла від цінових стрибків значна частина економіки України вже зараз відчуватиме дорожнечу цього палива. Насамперед це зачепить промислових виробників хімічної продукції, металу, цементу та бюджетні установи, для яких газ буде купуватися на біржі. "Це розкручуватиме маховик інфляції. Наприклад, слід очікувати подорожчання будівництва, де використовується бетон і метал. До того ж, ціна опалення і газу є складовими розрахунків індексу кошика споживчих цін для населення, тому за дорожнечу газу в Європі у нас так чи інакше заплатять всі", - підбив підсумок Роман Ніцович.

"Нафтогаз України" визначено "постачальником останньої надії"

На тлі запевнень у стабільності цін в українській пресі з'явилися повідомлення про відмову деяких постачальників газу населенню від своїх зобов'язань через те, що вони не мають можливості постачати газ за вказаним тарифом або ж вирішили, що їм це невигідно. За цією процедурою, домогосподарствам без попередження починають продавати газ інші компанії за процедурою "постачальника останньої надії" (ПОН), що визначена законом України "Про ринок електричної енергії".

Бути таким постачальником уряд доручив, зокрема, "Нафтогазу України", який у вересні стягує з нових споживачів близько 12 гривень за кубометр газу, і ця ціна змінюватиметься щомісяця. Домогосподарствам, які не оформили контракти з новим постачальником за 60 діб, можуть взагалі від'єднати газ. Щоби уникнути цього, домогосподарствам, яким перестають надходити платіжки за газ, радять з'ясувати причини в свого постачальника і переконатися, що він підписав контракт для закупівлі блакитного палива за ціною в 7,96 гривні за кубометр.

Українські варіанти подолання газової кризи

Ще однією спробою збити газову ціну стали пропозиції української сторони державам ЄС з подолання дефіциту газу на європейському ринку. Так, 20 вересня гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у своєму виступі на телебаченні заявив про готовність газтранзитної системи держави транспортувати до ЄС майже вдвічі більші обсяги газу, ніж газогони "Північний потік-1" та "Північний потік-2", що з'єднують Росію та Німеччину дном Балтійського моря. "Річна потужність української ГТС становить 146 мільярдів кубометрів газу, натомість обидві нитки російських газогонів (можуть транспортувати. - Ред.) лише 55 мільярдів кубометрів на рік", - нагадав Макогон.

Своєю чергою, голова "Нафтогазу України" Юрій Вітренко запропонував європейським компаніям подолати газовий дефіцит в ЄС через отримання російського газу на кордоні України з Росією. Для цього потрібно лише створити на платформі "Газпромекспорту" прикордонну точку продажу і "тоді прямо зараз в Європу можуть піти додаткові обсяги газу та ціни впадуть", сказав Вітренко в інтерв'ю українській пресі.