У Німеччині рекордно зросли ціни на газ для побутових споживачів

Згідно з даними німецьких онлайн-порталів порівняння цін, вартість газу для побутових споживачів у Німеччині зросла до рекордних показників. Про це у понеділок, 20 вересня, повідомляє радіомовник Deutschlandfunk.

Так, типове домогосподарство зі споживанням у 20 тисяч кіловат-годин нині муситиме сплачувати за газ в середньому 1516 євро, свідчать дані порталу Check24. Інший сервіс порівняння цін Verivox наводить цифру у 1299 євро. Настільки високими ціни не були з липня 2015 року, зазначає Deutschlandfunk.

Причиною цьому є стрімке зростання закупівельних цін. Очікується, що ціни на опалення газом й надалі зростатимуть. Серед причин - плани протягом найближчих років вдвічі збільшити податок на CO2, що виділяється при спалюванні викопних джерел енергії.

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Зростання ціни на газ в Європі

Нагадаємо, що з 9 по 14 вересня ціна на газ в Європі збільшилася на 17,1 відсотка, або на 120,7 долара за тисячу кубометрів, до 826,56 долара за тисячу кубометрів. Про це свідчили результати торгів 14 вересня на хабі TTF на біржі ICE Futures.

Головний чинник зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи за обмеженого надходження газу трубопроводами та в скрапленому вигляді. До переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше ніж місяць, а рівень запасів ледь перевищує 70 відсотків.

У Європарламенті закинули "Газпрому" ринкові маніпуляції

На тлі різкого зростання цін на енергоносії кілька десятків депутатів Європарламенту запідозрили російського газового монополіста "Газпром" у маніпуляціях ринком. Як вказується в підписаному кількома десятками депутатів спільному листі, відмова "Газпрому" постачати сировину по наявних трубопроводах, а також обмеження видобутку дозволяють припустити, що рекордне зростання цін на природний газ у Європі в останні кілька тижнів може бути прямим результатом умисного маніпулювання ринком.

Депутати Європарламенту відзначають зв'язок зростання цін із завершенням робіт з будівництва суперечливого газопроводу "Північний потік-2", яким російський газ повинен піти до Європи через Німеччину. Дозвіл на експлуатацію газопроводу поки не отримано.