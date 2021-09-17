Зеленський хоче зменшити загрози від "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 вересня, підписав розпорядження, яким утворив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації безпекових викликів у сфері енергетики через будівництво магістральних газопроводів в обхід України, зокрема "Північного потоку-2".

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Робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для України від спорудження газогонів і напрацювати рекомендації щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах.

Цим розпорядженням Зеленський затвердив склад робочої групи, яку очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До її складу увійшли голова Служби безпеки України Іван Баканов, голова правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Нагадаємо, раніше в "Газпромі" заявляли про намір розпочати поставки газу новим газогоном з Росії до Європи ще в 2021 році. 8 вересня агентство Bloomberg повідомило, що перший газ із Росії до Німеччини трубопроводом "Північний потік-2" може піти вже з 1 жовтня, а через два місяці нібито можуть запрацювати обидві нитки магістралі. Утім, згодом голова правління російського газового монополіста Олексій Міллер заявив, що поставки газу "Північним потоком-2" 1 жовтня ще не розпочнуться.

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