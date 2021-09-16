Коболєв про "Північний потік-2": Жодних гарантій Україна не має

Ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна не має гарантій щодо "Північного потоку-2". Він наголосив, що запуск газогону усуне одну з найбільших перепон для повноцінної військової атаки на Україну з боку РФ.
Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в четвер, 16 вересня, заявив, що Україна не має жодних гарантій стосовно "Північного потоку-2".
"Наскільки я розумію ситуацію, згідно з публічною інформацією, жодних гарантій Україна не має. Є обіцянки, є розмова про якісь проєкти в сфері енергетики, які повинні фінансово компенсувати втрати доходів, але жодних формальних, як кажуть на папері гарантій, я не спостерігаю", - сказав він в інтерв'ю DW.
Коболєв наголосив, що його позиція стосовно "Північного потоку-2" незмінна - він переконаний, що цей газопровід є політичним проєктом. "Він ("Північний потік-2". - Ред.) усуває одну з найбільших перепон для повноцінної військової атаки на Україну з боку РФ. Як на мене, це той найбільший ризик, яким зараз необхідно опікуватися і треба шукати шляхи, яким чином його усунути", - зазначив Коболєв.
"Другий компонент - це фінансовий - втрати доходів від транзиту будуть дуже болючими як для економіки України, так і для державного бюджету", - нагадав він.
Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" заявив, що через відставку наглядової ради НАК Україна "втрачає важливий ключик". "Ми втрачаємо дуже важливий ключик. Нам Захід і уряд США дуже багато допомагали в частині боротьби з "Північним потоком-2". Тут треба зрозуміти важливу річ - американці у цьому сенсі нам нічого не винні. У них немає підписаного з нами якогось паперу (...) І в цьому сенсі ми були у стані партнера, який просив про допомогу, спираючись на певну ідеологічну близькість", - пояснив Коболєв.
За його словами, "все це давало нам право просити західних партнерів про допомогу". "Інструментом підтвердження того, що ми рухаємося в правильному напрямку якраз і була наглядова рада. Ці люди, які мають авторитет, досвід, компетенцію. Вони були нашими голосами, які говорили "українці дійсно рухаються в правильному напрямку, вони дійсно роблять реальні реформи". Тобто наглядова рада була ключем, який відкривав велику кількість дверей, і нас там чули", - переконаний Коболєв.
На його переконання, замінити зараз цей "ключ" буде неможливо з тієї причини, через яку йде нинішня наглядова рада. "Оскільки професіонали скажуть - "нам пропонують стати весільними генералами. Акціонер приймає ключові рішення, в такій ситуації ми не можемо бути наглядовою радою. В найкращому випадку ми можемо бути дорадчою радою (...) це зовсім інша функція", - уточнив Коболєв.
Також Коболєв згадав про ініціативу заборони іноземцям бути членами наглядових рад держкоманій в Україні, яка, за його словами, "не є поки що дуже публічною, але але вона була на папері".
"Є багато гарячих голів в українській політиці, які хочуть прямо заборонити іноземцям бути членами наглядових рад українських державних компаній. А тепер уявіть собі, який це шалений подарунок пану Путіну, який в державні російські компанії запрошує всіх, хто десь, якось, щось казав гарне про Росію, а Україна закриває ці двері і говорить "ми все будемо робити самі, нам допомога не потрібна". В цій ситуації західні партнери скажуть (...) "займайтеся тоді вашими проблемами самі - "Північним потоком", енергетикою, інтеграцією в європейські ринки. Ми не наполягаємо", - зазначив він.
Коболєв наголосив, що "західний світ побудований за принципами взаємодії: якщо ми хочемо бути унікальними і окремими, треба розуміти, що тоді у нас все буде унікальне і окреме". "І я думаю, що це буде великою поразкою нової реформованої України", - підсумував він.