Коболєв про "Північний потік-2": Жодних гарантій Україна не має

Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в четвер, 16 вересня, заявив, що Україна не має жодних гарантій стосовно "Північного потоку-2".

"Наскільки я розумію ситуацію, згідно з публічною інформацією, жодних гарантій Україна не має. Є обіцянки, є розмова про якісь проєкти в сфері енергетики, які повинні фінансово компенсувати втрати доходів, але жодних формальних, як кажуть на папері гарантій, я не спостерігаю", - сказав він в інтерв'ю DW.

Коболєв наголосив, що його позиція стосовно "Північного потоку-2" незмінна - він переконаний, що цей газопровід є політичним проєктом. "Він ("Північний потік-2". - Ред.) усуває одну з найбільших перепон для повноцінної військової атаки на Україну з боку РФ. Як на мене, це той найбільший ризик, яким зараз необхідно опікуватися і треба шукати шляхи, яким чином його усунути", - зазначив Коболєв.

"Другий компонент - це фінансовий - втрати доходів від транзиту будуть дуже болючими як для економіки України, так і для державного бюджету", - нагадав він.

Коболєв про наглядову раду НАК "Нафтогаз"

Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" заявив, що через відставку наглядової ради НАК Україна "втрачає важливий ключик". "Ми втрачаємо дуже важливий ключик. Нам Захід і уряд США дуже багато допомагали в частині боротьби з "Північним потоком-2". Тут треба зрозуміти важливу річ - американці у цьому сенсі нам нічого не винні. У них немає підписаного з нами якогось паперу (...) І в цьому сенсі ми були у стані партнера, який просив про допомогу, спираючись на певну ідеологічну близькість", - пояснив Коболєв.

За його словами, "все це давало нам право просити західних партнерів про допомогу". "Інструментом підтвердження того, що ми рухаємося в правильному напрямку якраз і була наглядова рада. Ці люди, які мають авторитет, досвід, компетенцію. Вони були нашими голосами, які говорили "українці дійсно рухаються в правильному напрямку, вони дійсно роблять реальні реформи". Тобто наглядова рада була ключем, який відкривав велику кількість дверей, і нас там чули", - переконаний Коболєв.

На його переконання, замінити зараз цей "ключ" буде неможливо з тієї причини, через яку йде нинішня наглядова рада. "Оскільки професіонали скажуть - "нам пропонують стати весільними генералами. Акціонер приймає ключові рішення, в такій ситуації ми не можемо бути наглядовою радою. В найкращому випадку ми можемо бути дорадчою радою (...) це зовсім інша функція", - уточнив Коболєв.

Про "подарунок Путіну"

Також Коболєв згадав про ініціативу заборони іноземцям бути членами наглядових рад держкоманій в Україні, яка, за його словами, "не є поки що дуже публічною, але але вона була на папері".

"Є багато гарячих голів в українській політиці, які хочуть прямо заборонити іноземцям бути членами наглядових рад українських державних компаній. А тепер уявіть собі, який це шалений подарунок пану Путіну, який в державні російські компанії запрошує всіх, хто десь, якось, щось казав гарне про Росію, а Україна закриває ці двері і говорить "ми все будемо робити самі, нам допомога не потрібна". В цій ситуації західні партнери скажуть (...) "займайтеся тоді вашими проблемами самі - "Північним потоком", енергетикою, інтеграцією в європейські ринки. Ми не наполягаємо", - зазначив він.

Коболєв наголосив, що "західний світ побудований за принципами взаємодії: якщо ми хочемо бути унікальними і окремими, треба розуміти, що тоді у нас все буде унікальне і окреме". "І я думаю, що це буде великою поразкою нової реформованої України", - підсумував він.