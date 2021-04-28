У Брюсселі занепокоєні кадровими перестановками в "Нафтогазі"

У Європейському Союзі "всерйоз занепокоєні" рішенням українського уряду звільнити голову правління національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Про це у п'ятницю, 30 квітня, заявив речник Євросоюзу з міжнародних відносин Петер Стано.

"Ми закликаємо керівництво України забезпечити, аби рішення щодо менеджменту державних підприємств ухвалювалися у цілковитій відповідності з основними принципами визнаних стандартів корпоративного управління", - наголосив Стано, цитує інформагенція AFP.

Заміна Коболєва на Вітренка та реакція країн Заходу

Нагадаємо, 28 квітня уряд України провів засідання загальних зборів акціонерів "Нафтогазу", на якому вирішили звільнити голову правління компанії Андрія Коболєва і призначити новим керівником Юрія Вітренка. В уряді висловили невдоволення результатами діяльності компанії в 2020 році.

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У "Нафтогазі" таке рішення згодом назвали "наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами" та "юридичною маніпуляцією", оскільки для його ухвалення уряд на дві доби звільнив членів наглядової ради.

На звільнення Коболєва відреагували у Держдепартаменті США, де вказали на необхідність дотримання прозорості при призначеннях в енергетичному секторі. А посли країн Великої сімки з огляду на кадрові перестановки у "Нафтогазі" наголосили на важливості політичного невтручання в управління держпідприємствами.

Сам Андрій Коболєв зазначив, що ухвалені урядом рішення "ставлять хрест на реформі корпоративного управління".