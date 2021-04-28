"Наруга над принципами": у "Нафтогазі" відреагували на звільнення Коболєва

У Національній акціонерній компанії (НАК) "Нафтогаз України" назвали "юридичною маніпуляцією" ухвалене Кабінетом Міністрів рішення про звільнення з посади голови правління компанії Андрія Коболєва.

"Звільнення наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами", - йдеться в заяві НАК, опублікованій у середу, 28 квітня, на сайті компанії.

У "Нафтогазі" нагадали, що згідно зі статутом компанії та законом "Про акціонерні товариства" подання загальним зборам пропозицій щодо призначення або звільнення голови правління разом з відповідним рішенням наглядової ради належать до виключної компетенції наглядової ради та не можуть бути передані на рівень загальних зборів акціонерів.

"Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління "Нафтогазу", демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами", - зазначається в заяві.

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У "Нафтогазі" кажуть про успіхи менеджменту

У компанії зазначають, що лише вчора презентували результати роботи компанії за 2020 рік. "Незважаючи на кризу та нарощування боргів контрагентами через лазівки, створені державним регулюванням, компанія забезпечила 141 мільярд гривень надходжень до державного бюджету у 2020 році, що становить 13 відсотків доходів країни за минулий рік", - йдеться в заяві НАК. Крім того, у компанії кажуть про наявність ліквідності на рахунках в еквіваленті 57 мільярдів гривень.

"Безконтрольний доступ до цих коштів та їхнє нецільове використання ставлять під загрозу підготовку України до проходження наступної зими", - застерегли в компанії. .

У заяві назвали рішення Кабміну "сигналом" державним підприємствам: "робота в інтересах бюджету та народу України, а не в інтересах окремих політичних сил, буде каратися". А також чітким сигналом інвесторам у цінні папери українських емітентів: умови роботи українських держпідприємств є непередбачуваними та можуть бути змінені в залежності від політичної доцільності.

Рішення уряду щодо "Нафтогазу"

Нагадаємо, що уряд України був незадоволений фінансовими показниками компанії. Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" у 2020 році становив 19 мільярдів гривень, хоча у затвердженому урядом фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 мільярда гривень прибутку, зазначається у повідомленні Кабінету Міністрів.

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Згідно з розпорядженням Кабміну від 28 квітня, спочатку був затверджений звіт "Нафтогазу" за 2020 рік, потім ухвалено рішення про ненарахування дивідендів через отримані збитки із визнанням незадовільної роботи наглядової ради та правління компанії. Наступним пунктом уряд достроково припинив повноваження всіх членів наглядової ради НАК - і незалежних, і представників від держави - та вирішив оголосити конкурсний відбір на незалежних членів ради з 5 травня 2021 року. Далі було ухвалено рішення обрати членами наглядової ради чинний до цього склад, із застереженням, що цей пункт набуває чинності 30 квітня. Згідно з розпорядженням, далі КМУ достроково припинив повноваження голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, звільнивши його з посади з 28 квітня, і обрав та призначив головою компанії Юрія Вітренка з 29 квітня. Вітренка призначено терміном на рік.