Щодо "Нафтогазу" розслідується кілька проваджень - Венедіктова

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова під час звіту у Верховній Раді у четвер, 18 лютого, повідомила про декілька відкритих кримінальних проваджень щодо НАК "Нафтогаз України", зокрема, за підсумками його нещодавнього аудиту Державною аудиторською службою.

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"Слідство у нас триває. Ці справи для нас не є якимись невідомими. Вони заслуховуються раз у два тижні (...) Щойно ми вийдемо на конкретні результати, про це буде інформація на сайті Офісу генерального прокурора", - цитує агенція "Інтерфакс-Україна.

Між тим на початку жовтня минулого року голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив про порушення кримінального провадження за фактом діяльності менеджменту НАК. "Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Вона побудована на обвинуваченнях у державній зраді", - сказав голова компанії.

Він зазначив, що в компанії сприймають це як "дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії". "Ми готові це запрошення прийняти. Нам нічого приховувати. І щодо державного аудиту стосовно резерву боргів і з усіх інших питань ми абсолютно відкриті", - додав Коболєв. Він зазначив, що вже втратив лік кримінальним справам стосовно "Нафтогазу".

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Раніше Служба безпеки України спрямувала до Офісу генпрокурора результати аудиту НАК "Нафтогаз України", нагадує агентство "Українські новини". Колишній виконавчий директор групи "Нафтогаз України" Юрій Вітренко висловив переконання, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) має розглянути результати аудиту "Нафтогазу".

До цього в ЗМІ з'явилася інформація про проведення Держаудитслужбою аудиту в "Нафтогазі", за підсумками якого аудитори нібито виявили недоліки та фінансові порушення на понад 225 мільярдів гривень, через які державний бюджет зазнав збитків на суму 75 мільярдів гривень.

Венедіктова про справи щодо "Приватбанку" і "Роттердам+"

Гепрокурорка Венедіктова під час виступу у Раді також висловила переконання, що потрібно провести експертизу для встановлення збитків та складу злочину у справі "Приватбанку" через підозру його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у виведенні до націоналізації фінустанови коштів.

"Експертизу неможливо не проводити, оскільки експертиза - це саме той документ, який встановлює збитки. Тут має бути склад злочину. Тому ми рухаємося винятково за законом", - сказала вона. За словами Венедіктової, вона як прокурор увійшла до справи "Приватбанку" 11 січня 2021 рокуі не може блокувати розслідування цієї справи.

Крім того, Венедіктова зауважила, що справою "Роттердам+" має займатися новий голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). "Цією справою має займатися новий голова САП, який зможе переглянути матеріали, переглянути процесуальні рішення всіх, і зрозуміти, як правильно діяти, як правильно формувати групу. Тому що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) двічі відповів на питання, наскільки можна змінювати групу і наскільки не можна. І ВАКС у цьому визначився", - сказала Венедіктова.