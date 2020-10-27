Ситник каже про тиск Коломойського у справі щодо "Приватбанку"

Олігарх Ігор Коломойський через підконтрольних йому народних депутатів впливає на розслідування щодо "Приватбанку", стверджує директор НАБУ Артем Ситник.
Олігарх Ігор Коломойський через підконтрольних йому народних депутатів впливає на розслідування справи щодо "Приватбанку", намагаючись дискредитувати директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це заявив сам директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю телеканалу "UA: Перший", оприлюдненому ввечері у п'ятницю, 11 грудня.
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"Вони (олігархи - Ред.) не просто впливають, вони, на жаль, фактично керують окремими сегментами парламенту (...) Той же Дубінський (народний депутат Олександр Дубінський. - Ред.) (...) Є у нас дві справи. Одна - це "Приватбанк", - сказав Ситник, цитує інформагентство "Інтерфакс-Україна". Він назвав цю справу "дуже складною" і при цьому запевнив, що бюро рухається стосовно неї "досить продуктивно".
"І, звісно, певний олігарх (...) пан Коломойський, на жаль, постійно посилює вплив і свою присутність в парламенті через це, за допомогою своїх "рупорів". І звичайно, вони, тільки-но ми наближаємося (до результатів з розслідування справи "Приватбанку" - Ред.) починають активізацію. Нещодавно було засідання антикорупційного комітету, якісь справи щодо мене слухалися, це ініціювали знову ж ці ж депутати", - зазначив Ситник, відповідаючи на запитання про вплив олігархів на різні політсили в парламенті в контексті наміру його звільнення.
Нагадаємо, у серпні Артем Ситник заявив про наявність меморандуму про співпрацю з Федеральним бюро розслідувань США (ФБР) у справі "Приватбанку", пов'язаній із олігархом Ігорем Коломойським.
Ситник наголосив, що у справі "Приватбанку" є тривала співпраця зі США, але він не має повноважень на розкриття інформації.
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