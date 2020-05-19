Міністерство юстиції США має намір конфіскувати нерухомість Коломойського

Міністерство юстиції США закидає колишнім власникам "Приватбанку" Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову незаконність виведення коштів з банку та придбання об'єктів нерухомості у США. Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

Наголошується, що у четвер, 6 серпня, мін'юст звернувся до суду з позовом із проханням конфіскувати два об'єкти нерухомості, придбані Коломойським і Боголюбовим за кошти, незаконно виведені з "Приватбанку".

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"Сьогодні Сполучені Штати подали два цивільних позови про конфіскацію майна до Окружного суду США Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас), придбана за рахунок коштів, незаконно привласнених із "Приватбанку" в Україні, підлягає конфіскації на підставі порушень федерального законодавства про відмивання грошей", - ідеться в повідомленні.

У позові стверджується, що Коломойський і Боголюбов незаконно заволоділи мільярдами доларів банку і відмивали частину злочинних доходів за допомогою безлічі банківських рахунків підставних компаній, перш за все, в кіпрському відділенні "Приватбанку".

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"У Сполучених Штатах спільники Коломойського і Боголюбова - Мордехай Корф і Уріель Лабер створили мережу організацій, переважно під варіаціями назви "Оптима", для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів і їх інвестування. Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, включаючи майно, яке підлягає конфіскації: офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom", - також наголошується в повідомленні.

Загальна вартість будівель, які міністерство юстиції просить конфіскувати, становить 70 мільйонів доларів.

Як повідомлялося, в квітні "Приватбанк" подав позов на Кіпрі проти Коломойського і Боголюбова на 5,5 мільярда доларів. У грудні 2016 року Кабінет Міністрів за пропозицією Національного банку і акціонерів "Приватбанку" ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови. Держава в особі міністерства фінансів отримала 100 відсотків у капіталі банку.