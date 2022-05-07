Ігор Коломойський - український мультимільярдер, олігарх. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Коломойський".

Ігор Коломойський є однією з найбагатших людей України. З березня 2014-го року до березня 2015-го року Ігор Коломойський був губернатором Дніпропетровської області. Коломойський є членом наглядових рад, власником і співвласником цілої низки комерційних підприємств в енергетичній, металургійній, авіаційній галузях, з його ім'ям пов'язують медіахолдинг "1+1 медіа". Ігор Коломойський є засновником промислово-фінансової групи "Приват". Коломойському значною мірою належав "Приватбанк", який був націоналізований у грудні 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.