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Ігор Коломойський

Ігор Коломойський - український мультимільярдер, олігарх. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Коломойський".

Ігор Коломойський є однією з найбагатших людей України. З березня 2014-го року до березня 2015-го року Ігор Коломойський був губернатором Дніпропетровської області. Коломойський є членом наглядових рад, власником і співвласником цілої низки комерційних підприємств в енергетичній, металургійній, авіаційній галузях, з його ім'ям пов'язують медіахолдинг "1+1 медіа". Ігор Коломойський є засновником промислово-фінансової групи "Приват". Коломойському значною мірою належав "Приватбанк", який був націоналізований у грудні 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють 07.05.2022

Війна, яку розв'язала Росія, впливає і на українських олігархів. Як саме та що вони роблять для допомоги Україні - у матеріалі DW.
Коломойський відсуджує у США заморожені через війну російські гроші

Коломойський відсуджує у США заморожені через війну російські гроші 12.04.2022

Компанії, підконтрольні українському олігарху Ігорю Коломойському, відсуджують заморожені Вашингтоном через напад на Україну російські кошти. Йдеться про 34,5 мільйона доларів за активи в Криму.
Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники

Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники 21.02.2022

Журналісти оприлюднили розслідування за матеріалами витоку даних швейцарського банку. Серед клієнтів - понад 2,5 тисячі українців, зокрема Ахметов, Коломойський та Фукс.
Мін'юст США подав четвертий позов на Коломойського у справі Приватбанку

Мін'юст США подав четвертий позов на Коломойського у справі "Приватбанку" 21.01.2022

У позові мін'юст США просить конфіскувати 6 мільйонів доларів від продажу нерухомості в Далласі, яка, ймовірно, утримувалась за виведені з "Приватбанку" кошти.
РНБО має більше десятка кандидатів у олігархи - Данілов

РНБО має більше десятка кандидатів у олігархи - Данілов 13.01.2022

Закон про деолігархізацію запрацює в травні. Ні точної кількості, ні імен осіб, які потраплять до реєстру олігархів, секретар РНБО Олексій Данілов не назвав.
Апеляційний суд скасував рішення ОАСК на користь Коломойського у справі Приватбанку- НБУ

Апеляційний суд скасував рішення ОАСК на користь Коломойського у справі "Приватбанку"- НБУ 14.12.2021

Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про перелік пов'язаних із "Приватбанком" осіб. Про це повідомив Національний банк України.
Від телеканалів Порошенка до Kyiv Post. Що відбувається на українському медіаринку?

Від телеканалів Порошенка до Kyiv Post. Що відбувається на українському медіаринку? 10.11.2021

Відразу кілька подій та різких змін на українському медійному ландшафті змусили оглядачів говорити про "тривожні дзвіночки" для свободи преси в країні. DW розбиралася, що за цим стоїть.
77 відсотків українців засуджують офшори у топполітиків - опитування

77 відсотків українців засуджують офшори у топполітиків - опитування 20.10.2021

Понад три чверті українців вважають неприйнятним, щоб найвищі посадові особи володіли офшорними рахунками, свідчить опитування КМІС.
Жодної нової деталі: Зеленський вперше прокоментував розслідування Pandora Papers

"Жодної нової деталі": Зеленський вперше прокоментував розслідування Pandora Papers 17.10.2021

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що ні він, ні його партнери по "Кварталу 95", не займались відмиванням грошей.
Давид Арахамія заявив, що був власником офшорних компаній

Давид Арахамія заявив, що був власником офшорних компаній 06.10.2021

Як повідомив глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, на даний час однією офшорною компанією володіє його дружина.

Зеленський та офшори: навіщо це президенту? (відео)

Зеленський та офшори: навіщо це президенту? (відео) 06.10.2021

Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. Навіщо президенту офшорні оборудки?

Офшори, олігархи і президент Зеленський: боротися чи наживатися? (05.10.2021) 05.10.2021

Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. При цьому саме Зеленський і його команда просували закон про деофшоризацію. То навіщо ж президенту офшорні оборудки?
НАБУ вивчає згадані у Pandora Papers транзакції Приватбанку

НАБУ вивчає згадані у Pandora Papers транзакції "Приватбанку" 04.10.2021

У рамках розслідування "справи Приватбанку" Національне антикорупційне бюро України аналізує транзакції, згадані у журналістському розслідуванні Pandora Papers. У ньому фігурує президент України Володимир Зеленський.
Генпрокурорка: Українські слідчі давно знають про кейс Приватбанку з Pandora Papers

Генпрокурорка: Українські слідчі давно знають про кейс "Приватбанку" з Pandora Papers 04.10.2021

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що розслідування Pandora Papers щодо "Приватбанку" не стало сюрпризом для українських правоохоронних органів.

Pandora Papers: Компанії Зеленського та соратників могли отримати 40 мільйонів доларів від Коломойського

Pandora Papers: Компанії Зеленського та соратників могли отримати 40 мільйонів доларів від Коломойського 04.10.2021

Президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським.
Мінюст: Коломойський та Порошенко потрапляють в реєстр олігархів

Мінюст: Коломойський та Порошенко потрапляють в реєстр олігархів 05.06.2021

Бізнесмен Ігор Коломойський та експрезидент України Петро Порошенко відповідають критеріям, за якими їх можуть включити в список олігархів, заявив міністр юстиції Денис Малюська. Відповідний закон однак ще не ухвалений.
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