Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Колись один з найвпливовіших бізнесменів України Ігор Коломойський у спортивному костюмі і теплих капцях смиренно спостерігає за тим, як слідчі СБУ проводять обшук у нього вдома - ці фото, які першого лютого розповсюдили українські ЗМІ, можуть стати уособленням "деолігархізації", оголошеної президентом Володимиром Зеленським. Фото блискавично розлетілися соцмережами, обростаючи саркастичними коментарями як свідчення драматичного падіння зірки одного з найвпливовіших олігархів країни. Ще кілька років тому Коломойський відкрито радів перемозі свого колишнього бізнес-партнера Зеленського як свого "протеже". Відтоді через війну мільярдер втратив левову частку активів. Минулого липня президент позбавив його громадянства, він регулярно ходить на допити в НАБУ, а тапер вся країна стала свідком того, як до нього прийшла з обшуками ще й Служба безпеки України.

"Олігарх-шоу"?

"Це - шоу", - переконана аналітикиня Центру протидії корупції Тетяна Шевчук. У розмові з DW вона нагадала, що демонстративні обшуки і затримання впливових осіб в Україні традиційно закінчуються, як вона висловилася, "пшиком". "У правоохоронній діяльності шоу не працює. А працює методична робота і суд. Натомість у випадку з Коломойським, ми навіть не розуміємо, про яке кримінальне провадження йдеться", - наголосила Шевчук.

Як повідомили у Службі безпеки України, служба "викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". У СБУ не уточнили ані статті кримінального кодексу, за якими ведеться провадження, ані періоду часу, якого стосуються імовірні зловживання. Демонстративність, з якою СБУ виставила на показ приватне життя олігарха, і мінімум інформації про суть кримінального провадження - така комунікація різко контрастує з роботою Національного антикорупційного бюро. НАБУ вже понад шість років розслідує провадження за підозрою топ-менеджменту "Укрнафти" і "Укртатнафти", на який свого часу мав вплив Ігор Коломойський як крупний акціонер цих компаній. Коломойський, за даними низки українських ЗМІ, вже кілька разів був на допитах у НАБУ, а восени минулого року видання ZN.UA написало і про обшуки вдома у Коломойського на курорті "Буковель". Однак тоді НАБУ жодних прес-релізів і фото не поширювало. "Ми так не працюємо. Обшуки - це рутинна процесуальна дія, метою якої є знайти якісь конкретні докази", - зазначили у розмові з DW на умовах анонімності співрозмовники у НАБУ, відмовившись розкривати деталі.

НАБУ і нафта на 13 мільярдів

НАБУ підозрює топ-менеджмент "Укрнафти" у заволодінні майном і коштами цієї компанії, контрольний пакет акцій якої належить державному "Нафтогазу", на суму понад 13 мільярдів гривень. Йдеться про період лише у кілька місяців - з березня по серпень 2015 року. За цей час "Укрнафта" поставила продукції компаніям, які в НАБУ називають "пов'язаними з компаніями групи "Приват" (якою володіють Ігор Коломойський та його багаторічний партнер Геннадій Боголюбов) саме на ці понад 13 мільярдів. Але, за даними слідства, покупці не розрахувалися з "Укрнафтою", а гроші зникли на рахунках низки офшорних компаній. Цього б не сталося, зазначають у НАБУ, якби менеджмент "Укрнафти" не проігнорував би діючий припис не відвантажувати продукцію без повної передоплати.

2015 року Ігор Коломойський втратив повний вплив на "Укрнафту", який він утримував з 2003 року, коли бізнесмен разом з партнерами став міноритарним акціонером компанії. Олігарх не приховує, що, навіть не маючи контрольного пакету акцій, багато років йому вдавалося тримати своїх людей на керівних посадах держпідприємств. У березні 2015 року Коломойський відкрито заявив, як свідчить оприлюднена виданням "Українська правда" стенограма засідання спеціальної комісії Верховної Ради з питань приватизації, що, зокрема, за часів президента Кучми він платив 5 мільйонів доларів щомісяця за те, що його людина очолювала "Укрнафту".

Ігор Коломойський довго утримував контроль за "Укрнафтою" Фото: picture-alliance/dpa/RIA Novosti/E. Kotenko/

Майстер неформального впливу

Маючи контрольний пакет у 50 відсотків плюс одна акція, держава багато років не могла без згоди Коломойського провести збори акціонерів, аби змінити керівництво. Позиції олігарха похитнулися лише тоді, коли навесні 2015 року було змінено закон про акціонерні товариства, яким для проведення зборів акціонерів стало достатньо участі власників простої більшості акцій, замість кворуму у 60 відсотків. Як повідомлялося, 2015 року, намагаючись втримати контроль над "Укрнафтою", Коломойський навіть задіяв озброєних людей, який на деякий час захопив офіс компанії.

Зрештою, утім, бізнесмен таки втратив беззастережний контроль над "Укрнафтою", а 2022 року, з огляду на війну, компанію було націоналізовано на період дії воєнного стану. Так само держава торік взяла під контроль інший актив Коломойського - компанію "Укртатнафта". Цій компанії належить найбільший в Україні нафтопереробний завод - Кременчуцький. Утім, якакористь від тимчасово відібраних у Коломойського активів - незрозуміло. Річ у тім, що завод у Кременчуку ще навесні минулого року було вщент зруйновано російськими ракетами. Відтоді "Укрнафті" немає куди подіти свою нафту, головним покупцем якої була "Укртатнафта".

Контролюючи весь ланцюжок - від видобутку нафти до автозаправок, Ігор Коломойський отримував значні доходи від "Укрнафти" і "Укртатнафти" Фото: picture-alliance/dpa/C. Gateau

Яскраве обшук-шоу напередодні саміту

Саме тепер, коли Ігор Коломойський більше не контролює "Укрнафту" і "Укртатнафту", а ці активи не приносять жодних прибутків, СБУ "викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень" в рамках провадження, про яке нічого не відомо. Демонстративні обшуки, фото з яких всупереч закону були поширені через ЗМІ, збіглися у часі з цілою низкою інших резонансних обшуків, зокрема у однієї з топ-посадовиць податкових органів у Києві. Соцмережі у перший день лютого переповнювали, крім Ігоря Коломойського у спортивному костюмі, також фото нотаток податкової чиновниці з її побажаннями на новий рік - від нової шуби до мрії "заробити мільйон доларів".

Ефектні обшуки, а також звільнення високопосадоців митниці відбулися на тлі низки корупційних скандалів, за лічені дні до саміту Україна-ЄС. Боротьба з корупцією і зменшення впливу олігархів на політику і економіку - ключові вимоги Брюсселя до реформ в Україні. До проведення реформ європейські партнери прив'язують надання масштабної фінансової допомоги. "Нині вплив олігархів суттєво зменшився. Вони втратили значну частину активів через війну, вони не вкладають великі гроші в політику, як раніше. Нагальне питання - не зменшити вплив одного з них, а змінити правила гри, щоб після війни не з'явилися нові олігархи. Сумно те, що демонстративні обшуки - це не сигнал боротьби з олігархічним устроєм. Це значно легше, ніж будувати інституції, незалежні правоохоронні органи", - зазначає Тетяна Шевчук.

Центр протидії корупції, разом з низкою інших громадських організацій, вже багато років вимагають реформувати СБУ, зменшивши політичний вплив на спецслужбу та позбавивши її нетипових повноважень, зокрема, щодо розслідування злочинів в економічній сфері. Однак нинішня влада зволікала з ухваленням вже розробленого законопроєкту, аж поки Верховна Рада не відклала його ухвалення у другому читанні через війну.