  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Ігор Коломойський
Ігор КоломойськийФото: Mykhaylo Markiv/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

НАБУ провели обшуки в Ігоря Коломойського у Буковелі - ЗМІ

Роман Губа
49 хв. тому

Обшуки у бізнесмена начебто пов'язані з компанією "Укрнафта", співвласником якої він є.

https://www.dw.com/uk/nabu-proveli-obsuki-v-igora-kolomojskogo-u-bukoveli-zmi/a-63164494

У неділю, 18 вересня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшук у бізнесменаІгоря Коломойського. Про це повідомляє українське видання "ZN.UA" із посиланням на свідків подій. Обшук відбувався за місцем проживання бізнесмена на курорті Буковель. Детективи нібито вилучили документи та гаджет.

Джерела видання НАБУ також підтвердили обшук.

ZN.UA пише, що обшук, який, за інформацією свідків, розпочався о 5-й ранку, стосувався справи про заволодіння майном та коштами компанії "Укрнафта" майже на 13 мільярдів гривень у (за цінами 2015 року). Водночас стверджується, що сам Коломойський не проходить у цій справі як обвинувачений, хоча і є співвласником "Укрнафти". 

Сам Коломойський на запитання УП, чи правда, що НАБУ провели у нього обшуки, відповів: "Не чув". Але, видання повідомляє, що тиждень тому Коломойського бачили у Буковелі.

Справа про привласнення 13 мільярдів гривень "Укрнафти"

На початку вересня прокурори САП та детективи НАБУ повідомили вісьмом посадовим особам про підозру у заволодінні майном та коштами "Укрнафти" на суму майже 13 мільярдів гривень. 

За даними слідства, службовці п'яти компаній за змовою з посадовцями "Укрнафти" впродовж кількох місяців 2015 року поставили на користь підприємств нафту на понад десять мільярдів гривень без попередньої оплати.

"Укрнафта" - це публічна компанія, більше ніж половина акцій якої належать державній компанії "Нафтогаз".

Читайте також: Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють

Скандали довкола ОП, справа Татарова і суд над Путіним

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Масове поховання на Харківщині

Президентка Грузії засудила звірства Росії в Ізюмі

Конфлікти
1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

В Ізюмі виявили масове поховання

Катівні й масові поховання: "спадок" окупації Харківщини

Катівні й масові поховання: "спадок" окупації Харківщини

Політика
16 вересня 2022 р.
Зустріч Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн - її учасників розглядають як широке коло союзників ймовірного договору щодо гарантій безпеки України

Безпекові гарантії: ефективний механізм чи "фантазії"?

Безпекові гарантії: ефективний механізм чи "фантазії"?

Політика
16 вересня 2022 р.
Особливості першого держбюджету України в умовах воєнного стану

Особливості держбюджету України в умовах воєнного стану

Особливості держбюджету України в умовах воєнного стану

Політика
16 вересня 2022 р.
Ukraine-Krieg - Isjum - Nicht identifizierten Gräber von Zivilisten und ukrainischen Soldaten

Масове поховання у звільненому Ізюмі

Масове поховання у звільненому Ізюмі

Конфлікти
16 вересня 2022 р.
01:54 хв.
Ексгумація тіл загиблих у Балаклії

Деокупована Балаклія: що залишили після себе росіяни

Деокупована Балаклія: що залишили після себе росіяни

Конфлікти
16 вересня 2022 р.
external

Як Кличко від імені народу України отримував німецьку премію

Як Кличко від імені народу України отримував німецьку премію

Суспільство
16 вересня 2022 р.
02:52 хв.
На головну сторінку