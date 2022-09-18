НАБУ провели обшуки в Ігоря Коломойського у Буковелі - ЗМІ

Обшуки у бізнесмена начебто пов'язані з компанією "Укрнафта", співвласником якої він є.

У неділю, 18 вересня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшук у бізнесменаІгоря Коломойського. Про це повідомляє українське видання "ZN.UA" із посиланням на свідків подій. Обшук відбувався за місцем проживання бізнесмена на курорті Буковель. Детективи нібито вилучили документи та гаджет.

Джерела видання НАБУ також підтвердили обшук.

ZN.UA пише, що обшук, який, за інформацією свідків, розпочався о 5-й ранку, стосувався справи про заволодіння майном та коштами компанії "Укрнафта" майже на 13 мільярдів гривень у (за цінами 2015 року). Водночас стверджується, що сам Коломойський не проходить у цій справі як обвинувачений, хоча і є співвласником "Укрнафти".

Сам Коломойський на запитання УП, чи правда, що НАБУ провели у нього обшуки, відповів: "Не чув". Але, видання повідомляє, що тиждень тому Коломойського бачили у Буковелі.

Справа про привласнення 13 мільярдів гривень "Укрнафти"

На початку вересня прокурори САП та детективи НАБУ повідомили вісьмом посадовим особам про підозру у заволодінні майном та коштами "Укрнафти" на суму майже 13 мільярдів гривень.

За даними слідства, службовці п'яти компаній за змовою з посадовцями "Укрнафти" впродовж кількох місяців 2015 року поставили на користь підприємств нафту на понад десять мільярдів гривень без попередньої оплати.

"Укрнафта" - це публічна компанія, більше ніж половина акцій якої належать державній компанії "Нафтогаз".

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