НАБУ провели обшуки в Ігоря Коломойського у Буковелі - ЗМІ

ZN.UA пише, що обшук, який, за інформацією свідків, розпочався о 5-й ранку, стосувався справи про заволодіння майном та коштами компанії "Укрнафта" майже на 13 мільярдів гривень у (за цінами 2015 року). Водночас стверджується, що сам Коломойський не проходить у цій справі як обвинувачений, хоча і є співвласником "Укрнафти".
Сам Коломойський на запитання УП, чи правда, що НАБУ провели у нього обшуки, відповів: "Не чув". Але, видання повідомляє, що тиждень тому Коломойського бачили у Буковелі.
Справа про привласнення 13 мільярдів гривень "Укрнафти"
На початку вересня прокурори САП та детективи НАБУ повідомили вісьмом посадовим особам про підозру у заволодінні майном та коштами "Укрнафти" на суму майже 13 мільярдів гривень.
За даними слідства, службовці п'яти компаній за змовою з посадовцями "Укрнафти" впродовж кількох місяців 2015 року поставили на користь підприємств нафту на понад десять мільярдів гривень без попередньої оплати.
"Укрнафта" - це публічна компанія, більше ніж половина акцій якої належать державній компанії "Нафтогаз".