Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють

Навряд чи в Україні знайдеться людина, яка не відчула наслідки повномасштабного нападу Росії. Це ж стосується і олігархів, чиї підприємства постраждали від обстрілів та зазнають економічних збитків. Захищаючи свою власність від російської агресії, деякі олігархи виділяють кошти на потреби армії та гуманітарну допомогу й публічно заявляють про це. Водночас про діяльність декого нічого не відомо. DW з'ясовувала, як війна вплинула на українських олігархів, що вони роблять для допомоги Україні та чи відбулося примирення з чинною владою.

Допомога Україні

Перед повномасштабним російським вторгненням президент України Володимир Зеленський закликав олігархів і бізнесменів, які залишили країну, повернутися. "Ваша сила не у ваших грошах, не у літаках, а у громадянській позиції, яку ви можете проявити", - казав президент. Тоді, за даними ЗМІ, за кордон поїхали, зокрема, Вадим Новинський, Віктор Пінчук, Рінат Ахметов. Нині вони перебувають в Україні та виділяють кошти на потреби армії і гуманітарну допомогу, стверджують DW у пресслужбах олігархів.

Так, з 24 лютого бізнеси Ахметова на допомогу Україні передали понад 2,1 мільярда гривень, повідомила DW прессекретарка олігарха Анна Терехова. "В цю суму входить гуманітарна допомога цивільним: продукти, ліки, евакуація, а також підтримка збройних сил України і тероборони в різних містах: одяг, засоби індивідуального захисту, автотранспорт, дрони, тепловізори, фортифікаційні споруди, аптечки", - наголосила вона.

Віктор та Олена Пінчук "використовують майже весь свій час задля наближення перемоги України у війні з рашизмом", наголосила DW пресслужба Фонду Віктора Пінчука. Зазначається, що Пінчуки виділили понад 730 мільйонів гривень. Ці кошти, за даними пресслужби, йдуть на фінансування поставок броньованих автівок, бронежилетів і шоломів, засобів зв’язку, розвідувальної техніки, броньованих машин "швидкої", продукти харчування, медикаменти та засоби гігієни тощо.

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Допомагає Україні і Дмитро Фірташ, який вже не один рік перебуває за кордоном. Він перерахував 308 мільйонів гривень в основному на гуманітарні потреби, повідомили DW у пресслужбі компанії Group DF. Також після 24 лютого 505 мільйонів гривень виділив Вадим Новинський, зокрема, на медичне обладнання та медикаменти, продукти харчування, евакуацію біженців, зазначили DW у пресслужбі компанії "Смарт-Холдинг". Фонд Порошенка та пов'язані структури витратили близько 300 мільйонів гривеньна різноманітні військові та гуманітарні потреби, повідомили DW у пресслужбі Петра Порошенка. "Благодійна допомога надається, незважаючи на арешт рахунків та майна Порошенка в результаті безглуздих кримінальних справ, порушених проти нього протягом останніх трьох років", - наголосили у пресслужбі.

Перевтілення олігархів

Загалом про допомогу Україні заявляють майже всі відомі олігархи. На цьому фоні виділяється хіба що Ігор Коломойський, який не з'являється у інформаційному просторі. Лише на прохання видання "Радіо Свобода" поспілкуватися про допомогу Україні, він відповів: "Після війни". Вісім років тому Коломойський на посаді голови Дніпропетровської області був однією з ключових осіб, які організували спротив російській агресії в Україні. На публіці він називав президента РФ Володимира Путіна "шизофреніком маленького зросту", який хоче відновити СРСР.

Можливо, зміна поведінки пояснюється тим, що Коломойський перебуває під санкціями і в нього обмежений доступ до власних коштів, припускає голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. "Хоча ми точно не знаємо, чи є у нього якісь накопичення коштів, які він може витрачати", - каже він у розмові з DW.

Натомість нині активну роль у захисті України відіграє Ахметов, який у 2014 року займав неоднозначну позицію, зазначив DW старший економіст Центру соціально економічних досліджень CASE Україна Володимир Дубровський. "Мабуть, тоді він не усвідомлював, що допомагає Росії. Після того він скоріше за все зрозумів все, і відстоює свої інтереси, які пов'язані з Україною", - каже він.

Вплив на бізнес

Бажання більшості олігархів допомогти Україні зрозуміле - через війну значна частина їхніх активів опинилася на території, де ведуться активні бойові дії, а міграція людей негативно впливає на ринок праці, вважає Бураковський. Наприклад, у Маріуполі під постійними обстрілами перебувають заводи "Азовсталь" і Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, які належать компанії "Метінвест" Ахметова та Новинського.

Довоєнна капіталізація цих двох заводів - не менше 10 мільярдів доларів, тому готуються судові позови про відшкодування Росією всіх збитків, завданих компаніям, повідомили DW у пресслужбі Ахметова. За даними українського Forbes, з початку війни Ахметов втратив уже 9,5 мільярда доларів, і нині його статки складають 4,2 мільярда доларів. Новинський втратив 2,2 мільярда доларів, Коломойський - 800 мільйонів доларів, Пінчук - 700 мільйонів доларів, Порошенко - 900 мільйонів доларів, втративши статус мільярдера.

Зазнає збитків і бізнес Фірташа. Зокрема, лише через руйнування газової інфраструктури втрати склали близько 1,5 мільярда гривень, пояснює DW керівник з корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов. "Крім того, з міркувань безпеки в перші тижні війни ми зупинили усі наші азотні заводи, а діяльність порту "Ніка-Тера" у Миколаєві заблокована. Також наші об'єкти зазнають ракетних обстрілів. Нині важко оцінювати збитки, які ростуть кожен день. Впевнений, що це колосальні суми, мільярди гривень", - пояснює Арестархов.

Стосунки олігархів з владою

Через загрозу знищення країни відбулося певне примирення між олігархами та чинною владою, переконаний Дубровський. "Навіть Порошенко на початку повів себе достойно, відкинувши політичні чвари та амбіції. Я думав, що після перемоги Зеленський і Порошенко вибачаться один перед одним. Але, на жаль, Порошенко знову почав відстоювати свої політичні інтереси. В розпал війни цього робити не можна", - вважає він.

Сам же Зеленський пообіцяв оцінити поведінку українських олігархів після завершення війни. "Олігархи з початку війни вели себе усі по-різному. Висновки будемо робити, коли переможемо", - сказав він. Якими вони будуть, поки невідомо. Однак точно президенту не варто боротися з окремими олігархами, як це передбачено у законі про деолігархізацію, що набуває чинності 7 травня, вважають опитані DW експерти. "Адже за законом рішення щодо включення чи ні до переліку олігархів залежить від політичної волі чинної влади", - переконаний Дубровський.

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Натомість, як вважає експерт, після війни потрібно знищити систему, яка годувалася на зв'язках бізнесу з владою. "Президенту варто запропонувати певну дорожню карту руху до єдиних правил, а також перезавантажити судову і правоохоронну системи", - наголосив Дубровський.

Повернутися після війни до питання ролі олігархів в економіці та врегулювати їхній статус закликає і Бураковський. "Але не через закон про деолігархізацію. Перш за все потрібно приділити увагу діяльності Антимонопольного комітету, має бути врегульоване питання лобізму, прозорості зв'язків політиків та олігархів", - зазначив він.