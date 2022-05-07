Петро Порошенко - український політик і підприємець, у 2014 році став п'ятим президентом України. 2019 року Порошенко програв президентські вибори.

Петро Порошенко є випускником факультету міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Тараса Шевченка. Підприємницьку діяльність розпочав на початку 1990-х років. Він є власником, зокрема, кондитерської корпорації "Рошен" та телекомпанії "П'ятий канал". Журнал Forbes зараховує його до десятки найбагатших людей України. Свою політичну кар'єру Порошенко розпочав 1998-го року з членства в СДПУ(о). У 2001-му році короткий час був співголовою, а також заступником голови Партії регіонів. Щоправда, того ж року Порошенко відійшов від цієї політичної сили. Порошенко був народним депутатом України з 1998-го до 2007-го року, а також з 2012-го до 2014-го року. З жовтня 2009-го до березня 2010-го року обіймав посаду міністра закордонних справ України. Під час Революції гідності 2013-14-го років виступив на захист мирних демонстрантів. У травні 2014-го року дістав перемогу на дострокових президентських виборах, отримавши 54,7 відсотка голосів, й 7 червня склав присягу. Порошенка критикують, що після обрання президентом України він, попри обіцянки, так і не продав свої активи. Петро Порошенко є одним з фігурантів офшорного скандалу з "панамськими документами". На президентських виборах 2019 року у вирішальному турі він програв своєму конкурентові, українському коміку Володимиру Зеленському. За Порошенка тоді проголосувало лише 24,45 відсотка виборців. Зеленський отримав понад 73 відсотка голосів.