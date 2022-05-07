Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Петро Порошенко - український політик і підприємець, у 2014 році став п'ятим президентом України. 2019 року Порошенко програв президентські вибори.
Петро Порошенко є випускником факультету міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Тараса Шевченка. Підприємницьку діяльність розпочав на початку 1990-х років. Він є власником, зокрема, кондитерської корпорації "Рошен" та телекомпанії "П'ятий канал". Журнал Forbes зараховує його до десятки найбагатших людей України. Свою політичну кар'єру Порошенко розпочав 1998-го року з членства в СДПУ(о). У 2001-му році короткий час був співголовою, а також заступником голови Партії регіонів. Щоправда, того ж року Порошенко відійшов від цієї політичної сили. Порошенко був народним депутатом України з 1998-го до 2007-го року, а також з 2012-го до 2014-го року. З жовтня 2009-го до березня 2010-го року обіймав посаду міністра закордонних справ України. Під час Революції гідності 2013-14-го років виступив на захист мирних демонстрантів. У травні 2014-го року дістав перемогу на дострокових президентських виборах, отримавши 54,7 відсотка голосів, й 7 червня склав присягу. Порошенка критикують, що після обрання президентом України він, попри обіцянки, так і не продав свої активи. Петро Порошенко є одним з фігурантів офшорного скандалу з "панамськими документами". На президентських виборах 2019 року у вирішальному турі він програв своєму конкурентові, українському коміку Володимиру Зеленському. За Порошенка тоді проголосувало лише 24,45 відсотка виборців. Зеленський отримав понад 73 відсотка голосів.
Петро Порошенко вважає, що атаки російських військ на мирне населення України - це геноцид і тероризм божевільного Путіна. В інтерв'ю DW п'ятий президент України поділився своїми міркуваннями щодо мирних переговорів та очікуваннями від Заходу у війні з Росією.
Якби парламентські вибори відбулися зараз, партія "Європейська солідарність" дістала б найбільше голосів. Однак у президентському рейтингу лідирує Володимир Зеленський, свідчать результати соціологічного опитування.
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку за підозрою у держзраді: зобов'язання з'являтися за викликом слідчого чи прокурора, здати паспорти, не покидати Київську область.