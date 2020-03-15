Комік і новачок у політиці Володимир Зеленський навесні 2019 року неочікувано для багатьох став лідером у першому турі виборів президента України. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на нього і на тих, кому тоді було не до сміху, - Порошенка й Тимошенко.