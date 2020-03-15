Україна в карикатурах Сергія Йолкіна
У добірці DW - реакції карикатуриста Сергія Йолкіна на події, пов'язані з Україною.
Байден у Києві, або Без труднощів перекладу
Президент США Джо Байден 20 лютого 2023 року здійснив неоголошений візит до Києва. Він не лише пообіцяв Україні подальшу підтримку, а й певно зміг покращити свою українську, вважає карикатурист Сергій Йолкін.
Статус кандидата - тепер офіційно
24 червня 2022 року Євросоюз надав Україні та Молдові статус кандидатів у ЄС. Для України, що зазнала російської агресії, це рішення стало особливим символом підтримки та надії на майбутнє в європейській родині. Карикатурист Сергій Йолкін бачить перспективу так.
На крок ближче до української зірки
Після вторгнення військ РФ, що забрало тисячі життів українців і принесло жахливі руйнування, статус кадидата на вступ до ЄС став для Києва важливим кроком уперед.
24 лютого 2022 року. Малюнок Сергія Йолкіна
24 лютого 2022 року. Початок повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну. Малюнок Сергія Йолкіна.
Танки в овечій шкурі, або Як РФ "відводить війська від України"
Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну Москва заявляла, що відводить свої війська від українського кордону. Карикатурист Сергій Йолкін ще тоді тоді бачив, на що були схожі ці заяви.
Путін про "визнання" так званих "ДНР" і "ЛНР": сюжет зі світу тварин
Напередодні масштабного вторгнення російських військ в Україну президент РФ Володимир Путін заявив про "визнання" так званих "ДНР" і "ЛНР". Карикатуристу Сергієві Йолкіну це нагадало сюжет зі світу тварин.
Пропозиція дефолту, або Навіщо Зеленському вороги, коли є Коломойський?
Олігарх Ігор Коломойський запропонував 2019 року Володимиру Зеленському оголосити дефолт України. Карикатурист Сергій Йолкін - про сумнівну ідею, яка не додасть поваги ані до країни, ані до президента.
Карикатура краще, ніж портрет?
Під час інавгурації 2019 року новий тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що чиновникам не варто вішати у кабінетах його портрет. Карикатурист Сергій Йолкін натяк зрозумів.
Здавання аналізів Зеленським і Порошенком - б'є наповал!
Під час виборчих перегонів у квітні 2019 року тодішні кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи на алкоголь і наркотики. Карикатурист Сергій Йолкін про шоу, на яке перетворилися вибори в Україні.
Володимир Зеленський - добре сміється той, хто сміється першим
Комік і новачок у політиці Володимир Зеленський навесні 2019 року неочікувано для багатьох став лідером у першому турі виборів президента України. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на нього і на тих, кому тоді було не до сміху, - Порошенка й Тимошенко.
Порошенко сказав Саакашвілі піти, але він залишився
Спроба затримання Міхеіла Саакашвілі в Києві провалилася. Прихильники відбили політика. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на події в українській столиці.
Путін - "миротворець"
Володимир Путін 2017 року запропонував відрядити на Донбас "блакитні шоломи" ООН. На пропозицію відреагував карикатурист Сергій Йолкін.
Як Siemens із Кримом зіткнувся
Скандал навколо газових турбін німецького концерну Siemens, які в обхід санкцій опинилися в анексованому Росією Криму, не залишив байдужим карикатуриста Сергія Йолкіна.
Як Захарченко Київ "Малоросією" лякав
Ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко 2017 року оголосив про створення нової держави - "Малоросії" - зі столицею в Донецьку. У карикатуриста Сергія Йолкіна виникли асоціації.
Батіг замість пряника або як Трамп закликав Крим повернути
Дональд Трамп під час перебування на посаді президента США висловив очікування, що Москва поверне Крим Україні. Карикатурист Сергій Йолкін про марні надії Путіна.
Ле Пен виконала "кримську серенаду" для Путіна
Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен (тоді її партія називалася "Національний фронт") під час президентської виборчої кампанії у Франції 2017 року заявила, що Крим ніколи не був українським. Вона пообіцяла в разі перемоги на виборах у Франції, на яких зрештою переміг Еммануель Макрон, визнати півострів російським.
Кремль "перепакував" Крим
Кримський федеральний округ створили навесні 2014 року після анексії півострова Росією. Пізніше за розпорядженням Путіна його приєднали до складу Південного федерального округу.
Таємниця листування Суркова
Радник російського президента Владислав Сурков не користується електронною поштою. Таке заявили у Кремлі після того, як українські хакери оприлюднили листування помічника Путіна про "план дестабілізації України". Сергій Йолкін про злам пошти Суркова.
Чому Путін не вбачає сенсу в "нормандському форматі"
Після "диверсії" в Криму 2016 року (інциденту на межі Херсонської області та Криму, внаслідок якого загинули російський військовий та силовик ФСБ) президент РФ назвав "безглуздими" переговори в "нормандському форматі". Сергій Йолкін пригадав інші слова Путіна та пояснив його небажання говорити про Україну на саміті G20.
"Панамські документи", або Що спільного в Путіна, Алієва та Порошенка
У лідерів Росії, Азербайджану та України різні погляди на політику. Але, вочевидь, не на розпорядження фінансами. Про деяких "героїв" офшорного скандалу.