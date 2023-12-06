Відрядження депутатів ВР: комусь - можна, комусь - ні?

Скандал з Петром Порошенком, якого не випустили у закордонне відрядження, привернув увагу до роботи українського парламенту в умовах війни. Чи не зловживає керівництво ВР своїм правом підписувати депутатам відрядження?

Попри чинне обмеження виїзду за кордон, спричинене запровадженим в Україні воєнним станом через повномасштабне вторгнення Росії, виїзд у закордонне робоче відрядження для українських парламентарів ще більше ускладнився з кінця січня цього року. Тоді ще депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко начебто з робочим візитом відвідав Таїланд для "розвитку дружніх взаємин у напрямі Азії та Африки", але паралельно і відпочинку. Після цього президент України Володимир Зеленський обурився, а Рада нацбезпеки й оборони заборонила чиновникам виїзд за кордон без поважної причини. Під цю заборону потрапили також депутати та депутатки Верховної Ради. Відтоді народні обранці час від часу повідомляють, що не можуть здійснити закордонне робоче відрядження навіть попри, на їхню думку, поважні причини та підстави.

Не поодинокий випадок блокування закордонного відрядження?

Колишній президент України та лідер опозиційної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що 1 грудня прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та США. У прикордонній службі зазначили, що стосовно виїзду Порошенка за кордон у прикордонників було підтвердження про скасування відрядження. Згодом перший заступник голови Верховної Ради, представник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що закордонне відрядження народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка скасували після отримання листа з грифом "Для службового користування", зміст якого він не може розголошувати.

Відрядження Петра Порошенка керівництво ВР скасувало після отримання листа з грифом "Для службового користування" Фото: Johannes Simon/Getty Images

Пізніше народна депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що її та ще двох колег по фракції - Ірину Геращенко та Марію Іонову, не випустили з України у відрядження до США на Конгрес Міжнародного демократичного союзу. За її словами, це не перший такий випадок. "Напередодні звіту Єврокомісії, у жовтні, за наявності запрошення від німецької сторони мене не випустили на конференцію, яку німецький Бундестаг разом із міністерством юстиції ФРН організували щодо європейської інтеграції України. Також раніше не випустили на запрошення американського аналітичного центру до Грузії, де, крім виступу на конференції, мала зустрічі в парламенті як співголова міжпарламентської групи дружби Україна-Грузія, - розповіла в розмові з DW Іванна Климпуш-Цинцадзе. - Це найбільш кричущі випадки. Окрім цього, ми не робили публічними безліч інших випадків, коли відрядження підписували з боями або після особистих листів іноземців".

Ще восени Ірина Геращенко повідомляла, що не змогла потрапити на зʼїзд Консервативної партії Великої Британії та міжпарламентську конференцію Open Dialogue, за участі парламентарів країн ЄС, оскільки спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не погодив їй відрядження. До цього інший депутат "Європейської солідарності", Олексій Гончаренко, заявив, що голова Верховної Ради не підписав йому розпорядження для поїздки на конференцію ПАРЄ у Дубліні.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк також повідомляв, що не зміг потрапити на річні збори МВФ і Світового банку. "Порошенка і багатьох колег не випускають (у відрядження за кордон. - Ред.) не перший раз. Мені було відмовлено у поїздці на конференцію МВФ, де я мав брати участь і виступати від України. Я так розумію, що Апарат Верховної Ради дуже плідно спілкується з Офісом президента і вони там вирішують, кого випускати чи кого не випускати", - прокоментував Железняк в ефірі Radio NV. Народні обранці вбачають у таких діях політичний тиск, зокрема на опозиційні фракції.

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Депутаток Іванну Климпуш-Цинцадзе (фото), Ірину Геращенко та Марію Іонову теж нещодавно не пустили в закордонне відрядження Фото: Getty Images/AFP/J. Thys

Руслан Стефанчук із критикою не погоджується й оприлюднює статистику

Натомість голова Верховної Ради Руслан Стефанчук з цим не погоджується. Він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook статистику з точністю до сотих щодо здійснення закордонних відряджень депутатами: так, з моменту повномасштабного вторгнення фракція "Слуга народу", яка складає 235 народних депутатів, отримала погодження 53,24% відряджень від загальної кількості відряджень, що становить 4,23 відрядження на одного народного депутата; фракція "Європейська солідарність", яка складається з 27 народних депутатів, отримала погодження 9,74% від загальної кількості відряджень, що становить 6,7 відрядження на одного депутата.

"Зазначені відсоткові цифри красномовно свідчать про маніпулювання представниками цієї фракції фактами щодо будь-якого їх утиску. Не менш красномовними є і абсолютні цифри", - заявив Стефанчук. Однак абсолютних цифр, скільки відряджень за кордон здійснили депутати з кожної фракції, куди та з якою метою, він не вказав. Лише зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україні представники "Європейської солідарності" є одними з лідерів за відрядженнями.

DW звернулася з запитом до Апарату Верховної Ради з проханням надати інформацію, скільки й куди закордонних відряджень було здійснено народними депутатами з кожної парламентської фракції з початку цього року, з якою метою були здійснені поїздки та скільком депутатам було відмовлено у відрядженнях та з якої причини. На момент виходу матеріалу відповіді на запит не надійшло.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відхиляє закиди щодо утиску опозиційних фракцій Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Zumapress/picture alliance

Як працює механізм погодження відряджень парламентарів

Аналітик Лабораторії законодавчих ініціатив Володимир Скрипець пояснює, що робочі відрядження народних обранців регламентуються низкою нормативних актів, які діяли як у мирний час, так і зараз, під час режиму воєнного стану. Це передбачено законами "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради" та "Про регламент Верховної Ради".

Відповідно до цих документів, депутат має за десять днів попередити та погодити своє робоче відрядження з головою комітету та головою фракції, до яких він входить. Після цього погоджене подання направляється на розгляд голови Верховної Ради чи його заступника. Керівництво парламенту має розглянути його лише тоді, якщо там містяться обґрунтовані підстави для закордонного відрядження. Такими підставами є, наприклад, офіційні запрошення парламентів зарубіжних країн, міжнародних організацій або подання керівників постійних депутатських делегацій міжпарламентських організацій чи доручення голови ВР щодо здійснення міжпарламентських зв’язків, наголошує Скрипець.

"І вже голова Верховної Ради самостійно вирішує, чи направляти депутата. Але при цьому у голови немає обов’язку направляти людину в закордонне відрядження. Він не зобов’язаний", - каже Володимир Скрипець. І тут, за його словами, у голови Верховної Ради може виникати спокуса використати цей механізм в політичних інтересах.

"Питання відмови народному депутату у закордонному відрядженні взагалі не врегульовано, - констатує аналітик Лабораторії законодавчих ініціатив Скрипець. - Це самостійно вирішує голова Ради на свій власний розсуд". Він нагадав, що за регламентом голова має бути позафракційним. "Але неформально ми всі розуміємо, що нинішній керівник парламенту обирався від "Слуги народу" і він орієнтується на цю фракцію, аніж на інші", - припускає Скрипець.

Це не було великою проблемою для депутатів до запровадження воєнного стану та рішення РНБО про обмеження виїзду за кордон держслужбовцям, адже у разі відмови у відрядженні народні обранці могли поїхати за кордон за власний рахунок.

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Рух ЧЕСНО: потрібні прозорі механізми контролю за відрядженнями

Парламентський аналітик руху ЧЕСНО Олександр Саліженко також каже, що суб’єктивний фактор у механізмі погодження дозволів на закордонне відрядження присутній і його можна розцінювати, як тиск на народних депутатів - політичних опонентів. Аби унеможливити це, експерт пропонує забезпечити більшу відкритість роботи парламентарів. "Якби керівництво парламенту публікувало інформацію на сайті Верховної Ради про всі відрядження депутатів, ціль участі та напрямок, куди їздила, то менше було б запитань і непорозумінь", - вважає Саліженко. На його думку, публікуватись мала б також інформація й про те, кому відмовили у поїздці і з яких причин. Водночас Саліженко зауважує, що з міркувань безпеки ця інформація має публікуватися постфактум - наприклад, за минулий місяць.

За словами Саліженка, для цього не потрібно ніяких додаткових фінансових витрат чи організаційних заходів, адже вся інформація про відрядження реєструється в електронному вигляді апаратом Верховної Ради і вона може бути синхронізована з персоналізованою сторінкою депутат на сайті ВР. Аналітик руху ЧЕСНО вказує на ще один позитивний ефект такої прозорості: "Це і контроль за витратами державних коштів на закордонні поїздки депутатів".

Тим часом Петро Порошенко має намір оскаржити в суді те, що його не випустили за кордон, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відправився з робочим візитом до США.