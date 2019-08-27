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Іванна Климпуш-Цинцадзе

Іванна Климпуш-Цинцадзе - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іванна Климпуш-Цинцадзе".

Іванна Климпуш-Цинцадзе є українським політиком, народна депутатка 8-го та 9-го скликання. 2014 року пройшла до Верховної Ради за списками політичної партії "Блок Петра Порошенка", 2019 року - за списками "Європейської солідарності". З квітня 2016 року до серпня 2019 року була віце-прем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нестор Шуфрич очолить парламентський комітет зі свободи слова

Нестор Шуфрич очолить парламентський комітет зі свободи слова 27.08.2019

Підготовча група погодила керівників комітетів Верховної Ради дев'ятого скликання. Депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич очолить парламентський комітет з питань свободи слова.
НАТО: Північноатлантична рада відвідає Україну 30-31 жовтня

НАТО: Північноатлантична рада відвідає Україну 30-31 жовтня 11.07.2019

Північноатлантична рада відвідає Україну в кінці жовтня. Спершу візит найвищого політичного органу НАТО планувався у липні, але його перенесли через вибори до Верховної Ради.
Гройсман: Автором скандалу довкола саміту Україна-ЄС є Порошенко

Гройсман: Автором скандалу довкола саміту Україна-ЄС є Порошенко 09.07.2019

Віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яку не пустили на саміт, свідомо не звернулась до прем'єра, а влаштувала скандал, заявив Володимир Гройсман.
Віце-прем'єрка вимагає від президента Зеленського пояснень

Віце-прем'єрка вимагає від президента Зеленського пояснень 07.06.2019

Іванна Климпуш-Цинцадзе вимагає від Володимира Зеленського пояснити його заяву про втрату Росією контролю над бойовиками на Донбасі.

Що для українських дітей означає бути частиною Європи (відео)

Що для українських дітей означає бути частиною Європи (відео) 23.05.2019

Напередодні виборів до Європарламенту DW поцікавилася в українських школярів, що вони знають про ЄС та що для них означає бути частиною Європи.

Що українські діти думають про Європу (23.05.2019) 23.05.2019

Напередодні виборів до Європарламенту DW поцікавилася в українських школярів, що вони знають про ЄС і що для них означає бути частиною Європи.
МЗС України підготувало документи для денонсації договору про дружбу з РФ - Клімкін

МЗС України підготувало документи для денонсації договору про дружбу з РФ - Клімкін 30.08.2018

Павло Клімкін заявив, що Росія порушила всі положення двостороннього договору про дружбу та співпрацю, "включаючи преамбулу". За його словами, всі документи для денонсації договору готові.
Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом

Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом 26.07.2018

Незважаючи на негоду, у Києві просто неба відбувся спільний концерт Молодіжного симфонічного оркестру України і Федерального молодіжного оркестру Німеччини. До події музиканти з обох країн готувалися цілий рік.

Як українському суспільству виробити стійкість до корупції

Як українському суспільству виробити стійкість до корупції 30.05.2018

В Україні багато говорять про необхідність саджати корупціонерів за ґрати. Однак ще важливішим є закриття лазівок для корупції та зміна сприйняття у суспільстві, що корупція може іноді й допомагати, вказують експерти.
Климпуш-Цинцадзе: Угорщина створює загрозливий прецедент для НАТО

Климпуш-Цинцадзе: Угорщина створює загрозливий прецедент для НАТО 29.03.2018

Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе застерегла Угорщину від блокування роботи комісії Україна-НАТО і підтвердила намір України приєднатися до Альянсу.
Климпуш-Цинцадзе: Закон про антикорупційний суд має відповідати рекомендаціям Венеціанки

Климпуш-Цинцадзе: Закон про антикорупційний суд має відповідати рекомендаціям "Венеціанки" 27.02.2018

Під час візиту до Брюсселя віце-прем'єрка України Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла DW, чи завадить наближення виборів подальшому втіленню реформ і хто винен у припиненні фінансування ЄС проектів в Україні.
Угорщина назвала три очікування від України щодо закону про освіту

Угорщина назвала три очікування від України щодо закону про освіту 08.12.2017

Угорщина очікує від України, щоб уже наявні права національних меншин не звужувалися. Київ же наполягає, що закон про освіту не звужує, а розширює ці права.
Уряд України: 62 відсотки українців за вступ до НАТО

Уряд України: 62 відсотки українців за вступ до НАТО 19.11.2017

Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції серед українців зростає, стверджує віце-прем'єрка України Іванна Климпуш-Цинцадзе, посилаючись на дані соціологічних опитувань.
Чи змирився Захід з окупацією українських територій?

Чи змирився Захід з окупацією українських територій? 08.11.2017

Анексія Криму та події на Донбасі стали поворотним моментом для НАТО. Але чи достатньо зробив Альянс та міжнародна спільнота загалом задля розв'язання цього конфлікту?

Фактчек DW: чи має Україна шанси вступити у Шенген? (19.07.2017) 19.07.2017

Офіційний Київ називає приєднання України до Шенгенської зони наступною метою закордонної політики держави. DW з'ясувала, чи можливо це у найближчому майбутньому.
Климпуш-Цинцадзе: Важко обговорювати політику за відсутності безпеки

Климпуш-Цинцадзе: Важко обговорювати політику за відсутності безпеки 06.07.2017

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв'ю програмі Conflict Zone в ефірі DW роз’яснила, чому політична складова мінських угод не просувається.
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