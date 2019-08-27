Іванна Климпуш-Цинцадзе - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іванна Климпуш-Цинцадзе".

Іванна Климпуш-Цинцадзе є українським політиком, народна депутатка 8-го та 9-го скликання. 2014 року пройшла до Верховної Ради за списками політичної партії "Блок Петра Порошенка", 2019 року - за списками "Європейської солідарності". З квітня 2016 року до серпня 2019 року була віце-прем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.