Що відомо про справу народного депутата Дубінського?

Офіс генпрокурора повідомив про підозру депутату ВР у державній зраді, заявили правоохоронці, не називаючи прізвища. У матеріалах слідства вказується, що нардеп працював на користь Росії під позивним "Буратіно".

У Службі безпеки України повідомили, що спільно зі співробітниками Державного бюро розслідувань зібрали докази державної зради з боку народного депутата України, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. На основі зібраних доказів Офіс генпрокурора повідомив про підозру народному депутату України та ще чотирьом особам у державній зраді, вчиненій у складі злочинної організації.

Робота на РФ через медіазаходи і дискредитацію України

Як з'ясували правоохоронці, нині діючий народний депутат працював на Росію під псевдонімом "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління генштабу Збройних сил Росії (відоме як ГРУ). За даними СБУ, окрім чинного народного депутата у цій злочинній організації брав участь екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон.

Роботу злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков, який, за матеріалами СБУ, вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду. Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і перебуває за межами України. Слідчі вказують, що учасники організації, зокрема нардепи неодноразово їздили до Росії на зустрічі зі своїми кураторами.

Основним завданням цієї організації була дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Зокрема, вони організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів, а саме про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. Повідомляється, що колишній прокурор мав публічно "обґрунтовувати" поширені фейки з точки зору права.

За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ, йдеться у повідомленні СБУ. За наявними даними, фінансування мережі сягало понад 10 мільйонів доларів.

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Дубінський: від журналістики на 1+1 до "Слуг народу" та санкцій США

Ані СБУ, ані ДБР, ані Офіс генпрокурора у своїх повідомленнях не називають імені нині діючого нардепа, але, судячи з опублікованих правоохоронцями фото, йдеться про Олександра Дубінського, до якого в понеділок, 13 листопада, прийшли з обшуками.

Дубінський від 2004-го року був журналістом, працював у газеті "Экономические известия", а з 2010 року очолював департамент журналістських розслідувань на телеканалі 1+1, пізніше став ведучим програм "Гроші", "Українські сенсації" та "Секретні матеріали". За оцінкою видання "Детектор медіа", під час роботи Дубінського на 1+1 він став чітко та послідовно відстоювати інтереси власника каналу Ігоря Коломойського, а його програми мали ознаки політично замовлених.

На позачергових виборах до Верховної Ради України 2019 року Дубінський балотувався і переміг як мажоритарник по 94-му округу в Київській області від партії "Слуга народу", але на той момент був безпартійним. Пізніше вступив у провладну партію та очолив її Київську обласну організацію. Під час роботи в парламенті був ініціатором великої кількості поправок до резонансних законопроєктів, які ускладнювали голосування за них. 2020-го був ініціатором подання депутатів до Конституційного суду щодо визнання призначення директора НАБУ Артема Ситника неконституційним.

Образливі заяви на адресу журналістів

Окрім цього, його депутатство супроводжувалося низкою гучних скандалів. У червні 2019 року широко поширилось відео, де Дубінський називає гасло "Слава Україні!" нацистським, а легалізацію цього гасла в сучасній українській армії - "маразмом". Дубінський неодноразово ображав журналістів: так, одного з іноземних журналістів він назвав "бродячою твариною", у своїх дописах у соцмережах назвав "Радіо Свобода" "одіозним" і "пустопорожнім", а ЗМІ "тупими й брехливими".

Після поданого керівництвом НБУ позову щодо захисту ділової репутації Дубінський, проти котрого і був скерований позов, через соцмережі грубо облаяв керівництво НБУ. Також він брутальним і лайливим чином висловився проти одноголосного рішення Держкіно надати фінансування фільму "Носоріг" Олега Сенцова.

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"Мама любить швидкість"

У 2019 році вийшло журналістське розслідування проєкту "Наших Грошей" на порталі Bihus.Info щодо власності родини Дубінського. Розслідувачі виявили велику кількість автівок і нерухомості, яким володіє він, його дружина і його мати. Коментуючи це, нардеп тоді сказав фразу, яка перетворилась на мем: "Мама любить швидкість".

У 2020 році журналісти Bihus.info виявили, що Дубінський під час Революції гідності займався створенням антимайданівських фейків на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка за президентства Віктора Януковича.

У січні 2021 року міністерство фінансів США з контролю за іноземними активами запровадило санкції проти Олександра Дубінського через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року, зазначивши, що він є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу". Після цього Дубінського звільнили з посади керівника київської обласної організації партії "Слуга народу" та виключили з цієї провладної партії. Водночас він досі залишається народним депутатом України.

Звинувачення у держзраді нардеп Дубінський відкидає

Сам Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі вже прокоментував висунення йому підозри у державній зраді та створені злочинної організації, назвавши це "брехнею та сфабрикованою підозрою в держзраді, яка базується на абсолютній брехні вищих посадових осіб держави". Він стверджує, що його переслідують через його критику президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а матеріали слідства базуються на "порожніх" заявах. Також він заявив, що готовий розкрити подробиці цієї справи українським і міжнародним журналістам.