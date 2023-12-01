Відмова у виїзді Порошенка: Рада "не може" назвати причину

Прикордонники не випустили Порошенка з України. Рада спершу погодила відрядження нардепа за кордон, а потім скасувала. Перший віцеспікер Корнієнко пояснив, що причиною став лист "зі службовою інформацією".

Перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив, що скасував закордонне відрядження народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка після отримання листа з грифом "Для службового користування". Про це він розповів у п'ятницю, 1 грудня, в ефірі національного телемарафону. Розголошувати зміст цього листа, за його словами, не можна.

Корнієнко сказав, що підставами для відрядження Порошенко вказав участь в непарламентському заході - партійному форумі "Міжнародного демократичного союзу", а також низку зустрічей високого рівня. "За нашими внутрішніми документами і принципами участь у партійних заходах допускається, але коли надійшов лист ДСК, який я не можу коментувати, ми вимушені були скасувати це відрядження", - заявив він.

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Порошенко: Це антиукраїнська диверсія

Зранку 1 грудня колишній президент України Порошенко опублікував у Facebook відео з кордону, в коментарі до якого заявив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та США, попри те, що він мав підписаний головою Ради Русланом Стефанчуком дозвіл. Він продемонстрував документ у відеоролику.

Відмову йому у виїзді Порошенко назвав "антиукраїнською диверсією" та ударом по обороноздатності України, адже, за його твердженням, у США він мав обговорювати продовження військової допомоги Україні.

Згодом співголова фракції "Євросолідарність" Ірина Геращенко написала у Facebook, що розпорядження Стефанчука скасував його заступник Корнієнко, та опублікувала відповідні документи.

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У "Євросолідарності" кивають на СБУ

Анулювання відрядження стало причиною відмови прикордонниками Порошенку у виїзді.

Для виїзду депутатів у воєнний час необхідні документи на підтвердження службових відряджень. "Відносно народного депутата, про якого ви цікавитесь, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасоване. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України", - пояснив у коментарі "Українській правді" речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Тим часом нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко заявив, що за його даними, документ на Раду "підготувала" Служба безпеки України (СБУ). "В ньому йдеться про те що Порошенку начебто загрожує небезпека і тому йому не можна виїжджати за кордон", - написав депутат у Telegram.

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СБУ зняла з себе відповідальність

СБУ заявила, що направляла до органів державної влади, зокрема й до Ради, інформацію про зусилля російських спецслужб щодо проведення різноманітних інформаційно-психологічних операцій та провокацій в Україні та за кордоном задля дискредитації України на міжнародній арені, розколу українського суспільства та недовіри до військово-політичного керівництва держави.

В СБУ пояснили, що надіслали ці дані, аби держоргани на свій розсуд враховували їх під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

"Дане інформування мало на меті посилення державної безпеки країни у період воєнного стану і не стосувалось жодних конкретних представників політичних сил", - наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, що в 2022 році Порошенку лише з третього разу вдалося виїхати за кордон.

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