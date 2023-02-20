Росіяни подзвонили Меркель від імені Порошенка

На аудіозаписі, оприлюдненому провокаторами-"пранкерами", жінку, представлену як Меркель, зокрема, розпитували про пенсію. Також їй пропонували поспілкуватися росіїйською.

Громадяни Росії Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров (також відомі як "пранкери Вован та Лексус" - Ред.) провели телефонну розмову з колишньою канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), під час якої один із них представився експрезидентом України Петром Порошенком. Факт розмови в понеділок, 20 лютого, агенції dpa підтвердили в офісі Меркель.

Телефонна розмова між Меркель і провокаторами відбулася 12 січня та супроводжувалася німецько-українським перекладом мовної служби міністерства закордонних справ Німеччини. "Колишня канцлерка пізніше поінформувала МЗС про те, яке враження у неї склалося в ході телефонної розмови з тим, хто телефонував", - зазначили в офісі Меркель.

Зміст розмови

У понеділок на Youtube-каналі "пранкерів" був оприлюднений аудіозапис розмови чоловіка і жінки українською та німецькою мовами з синхронним перекладом російською, який, як стверджується, і є записом розмови з Меркель від імені Порошенка.

На ньому жінка, зокрема, закликає "довіряти нашим урядам". Вона також вказує на єдність Заходу в умовах війни Росії проти України і зазначає, що підписання мінських угод дало Києву необхідний для нього час. Подібну тезу Анґела Меркаль висловлювала в грудні 2022 року. Тоді вона заявяла, що "мінські угоди 2014 року були спробою дати час Україні".

На окремі питання, зокрема про свою пенсію, жінка, представлена як Меркель, відповідати відмовляється. Так само вона не погоджується перейти на російську. "Моя російська ще гірша, ніж у 2014 році", - каже учасниця розмови.

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Політичні провокації

Кузнєцов і Столяров за час війни РФ проти України неодноразово намагалися видавати себе за українських політиків у розмовах з західними високопосадовцями. Також вони представлялися і західними політиками. Росіяни почасту провокують співрозмовників робити політичні заяви, в тому числі щодо України, які в подальшому тиражують російські ЗМІ.

Зокрема, "Вован та Лексус" заявляли, що поспілкувалися з президентом Польщі Анджеєм Дудою від імені французького президента Еммаунеля Макрона в день падіння ракети в Польщі.

У червні 2022 року журнал Der Spiegel дійшов висновку, що Кузнєцов і Столяров, ймовірно, поговорили з правлячою бургомістеркою Берліна Францискою Ґіффай (Franziska Giffey) і мерами ще чотирьох європейських міст за відеозв'язком, видавши себе за мера Києва Віталія Кличка.

Канцелярія Сенату німецької столиці повідомила, що Ґіффай протягом півгодини розмовляла по відеоконференц-зв'язку з людиною, яка видавала себе за мера Кличка. Розмова закінчилася передчасно, оскільки "хід розмови та постановка теми викликали недовіру з боку Берліна".

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