Падіння ракет в Польщі: що кажуть у Повітряних силах України

Чи могла впасти на території Польщі ракета української ППО та чи змінилася тактика росіян під час пуску ракет - на ці та інші питання в інтерв'ю DW відповів речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У вівторок, 15 листопада, РФ здійснила чергову масовану ракетну атаку по всій території України, випустивши загалом, за інформацією ЗСУ, понад 90 ракет та 12 безпілотників. В українській армії заявляють, що їм вдалося збити всі дрони та 77 ракет. Решта завдали руйнувань об'єктам інфраструктури, зокрема, енергетичної. Після обстрілів стало також відомо про інцидент у Польщі - на території села Пшеводув поблизу кордону з Україною загинуло двоє людей. В МЗС Польщі заявили, що там впала ракета російського виробництва, але не мають доказів запуску її Росією. Згодом генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що вибух спричинений, імовірно, роботою української протиповітряної оборони (ППО). На даний момент триває розслідування. Речник Командування повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю DW, чи могла це бути ракета української ППО та що робить Україна для того, щоб внаслідок бойових дій випадково не постраждала територія сусідніх країн.

DW: Під час вчорашнього російського обстрілу постраждала не лише Україна. Було потрапляння й на території Польщі. Нині надходить контраверсійна інформація про походження ракет. Зокрема, різні сторони стверджують, що в Польщі могли впасти елементи української системи С-300. Чи дійсно могла бути це ракета української ППО?

Юрій Ігнат: На місці падіння ракет буде проведено дуже детальне розслідування, і вже потім скажуть, яка саме ракета. Адже кожну ракету можна ідентифікувати, це не проблема. В Україні це робиться постійно під час обстрілів. Але мені дивно, що атакована вся територія України, а всі перемкнули увагу на інцидент у Польща, тому що це країна НАТО. Це наслідки війни Росії проти України. Немає гарантій, що не будуть страждати інші країни. Згадаймо, як два тижні тому ракета впала в Молдові. Тоді російська ракета пролетіла через повітряний простір Молдови і була збита українською ППО над територією України. Уламки ракет впали на території Молдови. В Польщі ще треба встановити, що це було. Тому треба дочекатися результатів розслідування. Повітряні сили України нададуть зі свого боку будь-який доступ до інформації.

Речник Командування повітряних сил Юрій Ігнат Фото: DW

Україна вже залучена до розслідування падіння ракет в Польщі?

Поки я не володію такою інформацією. Розслідуванням мають займатися кваліфіковані експерти, які мають відповідне обладнання. В Україні є досвідчені спеціалісти, які можуть це робити. Тому Україна готова надати допомогти фахівцями для неупередженого розслідування.

Ви згадали про Молдову, коли ракета впала дуже близько від українського кордону. Водночас польське село Пшеводув, де стався інцидент 15 листопада, розташоване на відстані понад п'ять кілометрів від кордону. Чи могла на таку відстань залетіти українська ракета?

Дальність дії комплексу ППО - 75 кілометрів. Також важливо розуміти, що техніка не нова, тому може бути різне. Передбачено, що у разі втрати цілі зенітна ракета в комплексах С-300 чи БУК-М-1 самоліквідовується. Це треба брати до уваги. А як було насправді, треба розбиратися.

Що робить Україна для того, щоб випадково не постраждала територія по інший бік західного кордону?

Ми будемо збивати все, що летить на нас. Ми бачимо, що летить на голову ракета. Що нам робити? Будемо збивати. Іншого виходу немає. Повітряні сили роблять все для цього. Навіть авіаційна ракета може кудись не туди влучити. Але це війна, і вона має свої наслідки.

А якщо підтвердиться, що це російські ракети, то чи могло це бути, на вашу думку, випадково? Не занадто велика похибка для ракет?

Ракети, які запускає Росіє, - це високоточна зброя з похибкою ураження 10-30 метрів. Говорити, що це випадковість, не можна. Хоча з іншого боку, може статися збій, і ракета полетить не туди, зійшовши з курсу. Це техніка, і все може бути. Тому треба дочекатися результатів розслідування.

Чи змінилася якось тактика росіян під час пуску ракет порівняно з попередніми обстрілами України?

Абсолютно не змінилася. Типова підступна ракетна атака передусім на цивільну інфраструктуру. Ворог вже не використовує високоточну зброю по військових об'єктах. Тому що розуміє, що не досягне жодного успіху. РФ не завдає ударів по військах саме ракетами "Калібр", Х-101, Х-555. Використовує їх для ударів по цивільному населенню. Подібний за масштабом обстріл був 10 жовтня, коли РФ випустила 84 ракети, з яких 45 вдалося збити. Наступного дня було запущено 28 ракет, з яких збито 20. Це все супроводжувалося запусками дронів-камікадзе Shahed-136. Потім були обстріли 13, 17, 18, 30, 31 жовтня. В останній день жовтня було збито 45 із 55 випущених. Це високий відсоток збиття.

За рахунок чого відсоток збитих ракет покращився?

В першу чергу, завдяки професіоналізму та досвіду особового складу. Тому що більшість систем протиповітряної оборони у нас радянського виробництва. Також нові підходи до застосування озброєння, розвідка, аналіз інформації.

Суттєвим фактором є надання зброї нашими західними партнерами. Її хоч і не багато, але вона працює. Так, вчора із десяти пусків NASAMS збив десять повітряних цілей. IRIS-T практично на сто відсотків відпрацьовує при ракетних атаках. Також самохідні зенітні установки Gepard, Avenger, Aspide. Найближчим часом запрацює комплекс Hawk. Він морально застарілий, але зможе збивати крилаті ракети та дрони. Втім, нам досі катастрофічно не вистачає засобів протиповітряної оборони, тому що Україна велика держава. Тому ми перекриваємо певні райони, постійно переміщуємося і маневруємо.

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Які саме системи потрібні Україні?

Ми очікуємо додаткові комплекси Iris-T, але коли вони надійдуть, невідомо, адже триває їхнє виробництво. NASAMS є на озброєнні 12 країн. Тому, на мою думку, ці країни могли б надати ці системи. Також ми сподіваємося на системи Patriot.