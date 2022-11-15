Масштабна атака РФ: пошкоджені об'єкти, загиблий у Києві

Росія з ракет атакувала понад половину регіонів України, є багато пошкоджень критичної інфраструктури. Внаслідок влучання в житловий будинок в Києві загинула одна людина.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Росія у вівторок, 15 листопада, випустила по Україні близько 100 ракет, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. За даними президента України Володимира Зеленського, більшість влучань - по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Сили протиповітряної оборони України збивали ракети у різних областях України, однак є влучання РФ зокрема й у житлові будинки.

У Києві влучання в будинки: загинула людина

Так, мер Києва Віталій Кличко повідомив про виявлення тіла загиблого цивільного з-під завалів одного з житлових будинків Печерського району. Також російські ракети влучили ще в два будинки цього району столиці. Майже половина Києва залишилася без електрики через екстрені відключення задля стабілізації навантаження на електромережу.

Критична ситуація у енергетиці

За даними заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, найбільше влучань по об'єктах енергетичної інфраструктури зафіксовано в центрі та півночі України. "Ситуація критична", - написав Тимошенко.

Наразі відомо про ураження об'єктів критичної інфраструктури в Харкові, Житомирі, Рівному, на Львівщині, Полтавщині, Хмельниччині, Волині, Кіровоградщині, Вінниччині.

Через масовані атаки РФ на українську енергетичну систему НЕК "Укренерго" запровадила аварійні відключення світла в центральних та північних регіонах України. Водночас про серйозні перебої з електрикою повідомляють і в західних областях України.

За даними мера Львова Андрія Садового, 80 відсотків міста залишається без енергопостачання, тимчасово призупинено подачу тепла, відсутня гаряча вода, підключають до роботи генератори. Також місцева влада повідомила про знеструмлення 90 відсотків Тернопільської області.

Мобільні оператори також попереджають про можливі перебої із зв'язком по Україні.

У Молдові проблеми з електрикою через атаки РФ по Україні

Проблеми з електропостачанням через атаки РФ по Україні виникли навіть у сусідній Молдові, повідомив віцепрем'єр країни Андрей Спину.

"Унаслідок обстрілу Росією української енергосистеми протягом останньої години автоматично відключилася одна з ліній електропередачі, яка забезпечує передачу електроенергії для нашої країни (автоматичне скидання навантаження за частотою). Це призвело до масових відключень електроенергії по всій країні", - написав він у Telegram.

Він зауважив, що самі лінії внаслідок ударів РФ по Україні не були пошкоджені, але були автоматично відключені з метою безпеки.

Як зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, сьогоднішня масована атака перевищила кількість випущених ракет по Україні 10 жовтня, коли росіяни випустили 84 ракети.