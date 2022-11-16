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На місці падіння ракети на території Люблінського воєводства на сході Польщі
На місці падіння ракети на території Люблінського воєводства на сході Польщі Фото: UGC via REUTERS
КонфліктиПольща

Дуда: Є ознаки того, що у Польщі впала ракета ППО України

Максим Сидоржевський
41 хв. тому

Президент Польщі вважає, що ракету, яка впала на сході Польщі 15 листопада, найімовірніше, було випущено протиповітряною обороною України.

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив про відсутність жодних ознак того, що падіння ракети на польській території 15 листопада було навмисним нападом на його країну.

"Найімовірніше, це була ракета російського виробництва типу С-300. Наразі ми не маємо жодних доказів того, що це була ракета, запущена російською стороною. Є багато ознак того, що це була ракета протиповітряної оборони, яка, на жаль, впала на польську територію", - написав Дуда у середу, 16 листопада, в Twitter.

За інформацією агентства Reuters, раніше президент США Джо Байден повідомив партнерам по Північноатлантичному альянсу (НАТО) та Великій сімці (G7), що вибух на території Люблінського воєводства на сході Польщі був спричинений ракетою протиповітряної оборони України (ППО).

Своєю чергою міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер у середу також заявила, що, найймовірніше, вибух у Польщі спричинила робота української ППО. "За наявною попередньою інформацією, удари, швидше за все, є результатом роботи українських протиповітряних систем, які було задіяно для того, щоб збити російські ракети", - цитує її AFP.

У зв'язку з надзвичайною подією зранку в середу у Брюсселі на екстрене засідання зібралися представники НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга. Після зустрічі Столтенберг заявив, що розслідування інциденту триває, але наразі немає ознак того, що це був результат навмисного нападу. "Наш попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет", - зауважив він.

У Києві обвинувачують Росію у вибуху, який забрав життя двох осіб. Натомість у Москві свою причетність заперечують.

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