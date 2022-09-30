Як можуть ЗРК NASAMS посилити обороноздатність України

Україна, як очікується, незабаром має отримати зенітні ракетні комплекси NASAMS. Що це за зброя та як вона може посилити обороноздатність України?

В Україні очікують на отримання сучасних зенітних ракетних комплексів NASAMS. США вже офіційно погодилися передати їх, повідомили нещодавно в Офісі президента України. Спочатку очікується дві батареї NASAMS. Як це озброєння може посилити обороноздатність і скільки таких комплексів потрібно Україні - в матеріалі DW.

Що таке NASAMS?

NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) - мобільний зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який призначений збивати ракети, літаки та інші повітряні цілі на малих та середніх висотах. Його розробка розпочалася понад 30 років тому, коли норвезька технологічна група Kongsberg об'єднала зусилля з американською компанією Raytheon. За весь час існування NASAMS отримав дві модернізації, останню - у 2019 році. Втім, незалежно від покоління, комплекс складається з декількох компонентів, які встановлюються на вантажівки. А саме: командного центру, 3D-радару Raytheon (може відстежувати 60 цілей одночасно на відстані до 120 кілометрів), допоміжних датчиків для спостереження і пускових установок для ракет, йдеться на сайті Kongsberg.

При цьому розміщуватися пускові установки та радар можуть на відстані до 20 кілометрів від пункту управління. Таким чином підвищується безпека під час ворожих авіаційних чи наземних атак, зазначає Kongsberg. Зв'язок між частинами комплексу в цей час підтримується по дротовій або бездротовій лінії зв'язку.

Читайте також: Війна Росії проти України: чи зможе HIMARS переламати її хід

Основна ж бойова сила комплексу - ракети із самонаведенням. На перших двох поколіннях NASAMS використовуються ракети AIM-120 AMRAAM. Ця ракета спочатку була призначена винятково для ураження повітряних цілей з літаків-винищувачів практично всіх країн-членів НАТО. Однак згодом її модифікували для запусків із землі. AIM-120 AMRAAM здатна збивати повітряні цілі на відстані до 25 кілометрів, а висота ураження складає 15 кілометрів, наводить технічні характеристики ракет галузеве видання "Мілітарний". За даними компанії Kongsberg, вірогідність потрапляння у ціль цієї ракети - 91 відсоток. Водночас на третьому поколінні NASAMS на додаток до AIM-120 AMRAAM з'явилася можливість запускати ракети малої дальності AIM-9X Sidewinder Block II та великої дальності AMRAAM-ER. Остання здатна збивати повітряні цілі на 50 відсотків далі та 70 відсотків вище порівняно з AIM-120 AMRAAM, йдеться на сайті Kongsberg.

Нині NASAMS стоїть на озброєнні 12 країн, серед яких Норвегія, Іспанія, США, Нідерланди, Фінляндія, Оман, Литва, Індонезія та одна неназвана країна, зазначає Kongsberg. "NASAMS з 2005 року цілодобово захищає Вашингтон, демонструючи надзвичайну надійність", - наголошують в компанії. Крім того, система перебуває на стадії виробництва для Австралії, Катару та Угорщини. Вартість NASAMS оцінюється у десятки мільйонів доларів.

Дві батареї для України

Перші дві батареї NASAMS прибудуть в Україну приблизно через два місяці, повідомив 16 вересня представник Пентагону Пет Райдер. Тобто, орієнтовно в середині листопада.

Як повідомив DW речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, нині у США перебувають українські військові, які пройшли певні інструктажі щодо робити з NASAMS. "Навчання вони ще не проходили. Але все робитиметься динамічно, наші зенітники швидко опанують цю техніку", - зазначив Ігнат, додавши, що навчання можна завершити протягом місяця.

Поставлені Україні дві батареї можуть бути різної комплектації - від одної до кількох пересувних пускових установок з шістьма ракетами кожна, наголошує речник командування Повітряних Сил ЗСУ. "Поки невідомо, системи якого покоління та скільки пускових установок дадуть Україні", - пояснив Ігнат. За даними Kongsberg, у батареї може бути до 12 пускових установок, які здатні випустити 72 ракети по окремих цілях за кілька секунд.

Читайте також: Безпольотна зона над Україною: це взагалі можливо та які альтернативи?

Однак вже зараз можна говорити, що, ймовірніше, Україні дадуть комплекси NASAMS без спеціального програмного забезпечення Link, яке дозволяє отримувати інформацію від супутника або літака, вважає ексначальник штабу, перший заступник командувача Повітряних сил України (2012-2017) Артур Артеменко. "Завдяки Link можна отримувати інформацію з більших відстаней, коли радіолокаційна станція не може побачити ціль через кривизну Землі. Але Україна поки не готова до цього технічно", - каже він у розмові з DW.

В будь-якому разі NASAMS посилять потенціал України оборонятися, але наскільки, залежить від кількості комплексів та їх модифікації, зазначає у розмові з DW керівник "Українського мілітарного центру" та фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Переваги NASAMS над радянськими системами

Досі для протиповітряної оборони Україна отримала від Заходу лише радянські ЗРК С-300 та переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК) різних типів для захисту повітря на низьких висотах, наголошує Ігнат. "Україна нині має комплекси середньої та великої дальності 1970-х років виробництва - морально та фізично застарілі "Бук-М1" та С-300. Тобто, зброєю минулого тисячоліття воюємо проти сучасної зброї. Тому, якщо говорити простою мовою, для нас NASAMS - це "іномарка", - каже речник Повітряних Сил ЗСУ.

Навіть якщо Україні дадуть не модернізований варіант NASAMS, то він все одно озброєний ракетами AIM-120 AMRAAM, які є дуже потужною зброєю, наголосив Ігнат. "Ці ракети мають активні боєголовки самонаведення, які можуть самі шукати ціль. Також ці ракети швидкі та маневрені. Але справа не лише в ракеті, а й в сучасній радіолокаційній системі", - каже він.

Загалом NASAMS має низку переваг порівняно з наявними в України ЗРК. Зокрема, має шість пусків ракет, а не чотири, як в "Бук-М1", зауважує Ігнат. "Також NASAMS маневреніший за рахунок кращої колісної бази, швидше розгортається. Це надзвичайно важливо у нинішньому характері бойових дій. Повітряні сили діють з прихованих позицій, тому що для ворога це першочергова ціль", - пояснює він.

На мобільність і швидкість розгортання NASAMS вказує також Артеменко. "Серед комплексів, які зараз є на озброєнні України, дуже ефективно працюють "Бук-М1". В першу чергу, за рахунок мобільності. NASAMS має в цьому плані кращі характеристики", - зауважує він. Також NASAMS, за словами Артеменка, має більшу щільність вогню, а також сучаснішу систему наведення, яка точніше працює по цілі. "NASAMS закриє небо в своїй зоні дії дуже щільно. Цей комплекс може випустити десятки ракет за секунди", - наголосив він.

Україна потребує сотні NASAMS

Втім, щоб захистити всю Україну, таких комплексів потрібно сотні одиниць, вважає Артеменко. "Один комплекс може захистити площу радіусом приблизно 90 кілометрів. Таким чином дві батареї NASAMS зможуть захистити одне невеличке місто", - каже він. Схожу оцінку дає Ігнат: "У нас величезна територія, і тому потрібні сотні ЗРК. Але все одно стільки, скільки треба Україні, ніхто не дасть ".

Загалом США пообіцяли Україні вісім батарей NASAMS. Дві увійшли до складу пакету військової допомоги Україні на суму 820 мільйонів доларів, про яку США оголосили 1 липня. А 24 серпня Пентагон оголосив про новий пакет допомоги від США вартістю майже три мільярди доларів, включаючи ще шість додаткових батарей NASAMS.

Але ця кількість не зробить кардинального зламу в протиповітряній обороні, впевнений Ігнат. "Цими комплексами ми посилимо захист неба, і чим більше їх надходитиме, тим краще. Наступний етап - це американський зенітний ракетний комплекс великої дальності Patriot, який здатен збивати цілі на відстані до 150 кілометрів", - наголошує він. За словами Ігната, для повного захисту неба ППО має бути ешелонованою - від зенітних гармат для збиття дронів до систем NASAMS, Iris-T, Patriot та винищувачів.

Утім, як зазначає Чмут, побудувати потужну комплексну протиповітряну оборону Україні швидко не вдасться. "На створення всього цього піде щонайменше тридцять років", - припускає він. Наприклад, як нагадує експерт, набагато менший за площею Ізраїль вибудовував свою систему ППО десятиліттями, маючи величезне фінансування США та потужний оборонно-промисловий комплекс.