Зеленський анонсував потужні ППО для України від союзників

Президент України Володимир Зеленський має підтвердження про постачання до України від союзників потужних систем протиповітряної оборони. Про це він заявив у середу, 6 липня, на брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

"Як би не розгорталася війна на полі бою, пріоритет усе-таки - безпека неба. Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретично, на прибуття до України потужних протиповітряних систем", - заявив Зеленський.

За його словами, види та обсяги необхідної зброї "передано вже дуже-дуже давно". Постачання Україні нових систем ППО, додав Зеленський, дасть змогу повернутися додому жінкам і дітям, які почуватимуться в безпеці.

Санкційний тиск на РФ

Також Зеленський наголосив, що РФ має почати думати про мир, а для цього потрібно продовжувати потужний санкційний тиск. "На жаль, знаходяться ще деякі союзники, які допомагають РФ чи її бізнесу", - наголосив він.

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Підготовку сьомого санкційного пакету щодо РФ, за словами українського президента, було обговорено з прем'єр-міністром Ірландії. Також Зеленський подякував Ірландії за підтримку суверенітету України та біженців, а також скасування віз для українців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. "Ми завжди пам'ятатимемо такий принциповий жест солідарності з боку ірландського народу", - сказав він, додавши, що сьогодні перший в історії візит прем'єр міністра в Україну.

Прем'єр Ірландії пообіцяв допомогти у відбудові України

Своєю чергою Мартін пообіцяв допомогти у відбудові України, аби українці, які втекли від війни, мали змогу повернутися додому. "Ми розуміємо, що люди, які знайшли прихисток в Ірландії хочуть повернутися додому. Тому ми будемо допомагати з відбудовою (України - Ред.)", - сказав він.

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При цьому Мартін висловив готовність допомагати Україні на шляху до повноправного членства у Євросоюзі. "Ми будемо разом з вами, будемо намагатися усіляко допомогти Україні працювати з європейськими установами. Адже ми маємо 50 років досвіду у ЄС і дуже хочемо, щоб в Україні стався процес трансформації", - наголосив ірландський прем'єр.

Візит до Бучі, Бородянки та Ірпеня

Крім того, Мартін розповів, що під час своєї поїздки в Україну сьогодні відвідав Бородянку, Ірпінь та Бучу, де "на власні очі побачив жахливі наслідки війни". "Я зустрівся з місцевими жителями, які розповіли детально про жорстокість, яка відбувалася, а також про потребу у відбудові дитячих садків та шкіл", - зазначив він.

Мартін засудив війну Росії проти України, і висловив впевненість, що всі відповідальні за неї будуть притягнуті до відповідальності. "Використання терору проти цивільного населення - це воєнні злочини. Ті, хто відповідає за ці дії та віддавали накази будуть притягнуті до відповідальності", - сказав він, додавши, що Росія має "зупинити нелюдяну і аморальну агресію".