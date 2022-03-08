У США і НАТО думають над посиленням ППО України

США разом із іншими країнами НАТО роздумують над тим, як посилити спроможності протиповітряної оборони (ППО) України. Про це у вівторок, 15 березня, заявила постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт, відповідаючи на запитання кореспондента DW. Вона давала брифінг перед засіданням міністрів оборони країн Альянсу, запланованим на наступний день у Брюсселі.

Сміт зазначила, що США за президентства Джо Байдена вже надали Києву військової допомоги на 1,2 мільярда доларів. З них за останні кілька тижнів до України надійшло допомоги на 550 мільйонів доларів, передусім це протитанкова зброя. "Ми постійно оцінюємо, які додаткові потреби мають наші друзі у Києві. Ми продовжимо розглядати питання, які інші форми протиповітряної оборони ми можемо надати Україні", - зазначила дипломатка.

Додаткові шляхи

Вона нагадала, що Конгрес США затвердив новий пакет допомоги Україні у розмірі 13,6 мільярда доларів, тож ситуація з наданням Києву озброєнь постійно розвивається. "Не лише США, але також союзники за НАТО продовжують шукати додаткових шляхів, як вони можуть забезпечити потреби України у протиповітряній обороні", - заявила Сміт.

Як відомо, США та інші країни НАТО надають Україні поки лише переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), зокрема Stinger. Вони, щоправда, здатні уражати лише гелікоптери та літаки, які летять на низькій висоті.

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У НАТО не розглядають питання створення безпольотної зони над Україною

Постійна представниця Вашингтона підтвердила, що ні у НАТО, ні у Вашингтоні не розглядають зараз варіанту створення безпольотної зони над Україною. "Наша спільна ціль - завершити цю війну, домогтися, щоб російські (війська. - Ред.) вийшли з України, щоб Росія припинила як ці атаки на Збройні сили України, так і невибіркові атаки на цивільне населення. Ми не хочемо розширення цього конфлікту", - зазначила Сміт і додала, що тому ідея безпольотної зони "йде у хибному напрямку".

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У приклад вона навела атаку на Яворівський полігон у Львівській області. Ракетний удар було здійснено з російського літака, який перебував у повітряному просторі Росії. І у такій ситуації, на думку американської дипломатки, безпольотна зона "не матиме великого впливу на здатність Росії здійснювати атаки на українську територію".

Джуліан Сміт також прокоментувала питання постачання Україні польських МіГ-29 радянського виробництва. Вона підтвердила позицію Пентагону, що "на даний момент, це не найкращий варіант", хоча й не пояснила, чому. При цьому представниця США наголосила, що "у підсумку, це рішення Польщі". Водночас вона вказала на невирішені питання доставки цих літаків з Польщі до України, а також "відкриті питання про пілотів, пальне та ракети".