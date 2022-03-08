У США і НАТО думають над посиленням ППО України

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Сполучені Штати та інші країни НАТО роздумують над тим, як забезпечити потреби України у протиповітряній обороні, заявила постпред США при НАТО. Вона знову виключила створення безпольотної зони.
США разом із іншими країнами НАТО роздумують над тим, як посилити спроможності протиповітряної оборони (ППО) України. Про це у вівторок, 15 березня, заявила постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт, відповідаючи на запитання кореспондента DW. Вона давала брифінг перед засіданням міністрів оборони країн Альянсу, запланованим на наступний день у Брюсселі.
Сміт зазначила, що США за президентства Джо Байдена вже надали Києву військової допомоги на 1,2 мільярда доларів. З них за останні кілька тижнів до України надійшло допомоги на 550 мільйонів доларів, передусім це протитанкова зброя. "Ми постійно оцінюємо, які додаткові потреби мають наші друзі у Києві. Ми продовжимо розглядати питання, які інші форми протиповітряної оборони ми можемо надати Україні", - зазначила дипломатка.
Вона нагадала, що Конгрес США затвердив новий пакет допомоги Україні у розмірі 13,6 мільярда доларів, тож ситуація з наданням Києву озброєнь постійно розвивається. "Не лише США, але також союзники за НАТО продовжують шукати додаткових шляхів, як вони можуть забезпечити потреби України у протиповітряній обороні", - заявила Сміт.
Як відомо, США та інші країни НАТО надають Україні поки лише переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), зокрема Stinger. Вони, щоправда, здатні уражати лише гелікоптери та літаки, які летять на низькій висоті.
Читайте також: Як НАТО може допомогти Україні, не провокуючи ядерний конфлікт із РФ
Постійна представниця Вашингтона підтвердила, що ні у НАТО, ні у Вашингтоні не розглядають зараз варіанту створення безпольотної зони над Україною. "Наша спільна ціль - завершити цю війну, домогтися, щоб російські (війська. - Ред.) вийшли з України, щоб Росія припинила як ці атаки на Збройні сили України, так і невибіркові атаки на цивільне населення. Ми не хочемо розширення цього конфлікту", - зазначила Сміт і додала, що тому ідея безпольотної зони "йде у хибному напрямку".
Читайте також: Безпольотна зона над Україною: це взагалі можливо та які альтернативи?
У приклад вона навела атаку на Яворівський полігон у Львівській області. Ракетний удар було здійснено з російського літака, який перебував у повітряному просторі Росії. І у такій ситуації, на думку американської дипломатки, безпольотна зона "не матиме великого впливу на здатність Росії здійснювати атаки на українську територію".
Джуліан Сміт також прокоментувала питання постачання Україні польських МіГ-29 радянського виробництва. Вона підтвердила позицію Пентагону, що "на даний момент, це не найкращий варіант", хоча й не пояснила, чому. При цьому представниця США наголосила, що "у підсумку, це рішення Польщі". Водночас вона вказала на невирішені питання доставки цих літаків з Польщі до України, а також "відкриті питання про пілотів, пальне та ракети".