 У США і НАТО думають над посиленням ППО України | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

У США і НАТО думають над посиленням ППО України

Сполучені Штати та інші країни НАТО роздумують над тим, як забезпечити потреби України у протиповітряній обороні, заявила постпред США при НАТО. Вона знову виключила створення безпольотної зони.

Наслідки російської атаки на Яворів

Наслідки російської атаки на Яворів, Львівської області, 13 березня 2022

США разом із іншими країнами НАТО роздумують над тим, як посилити спроможності протиповітряної оборони (ППО) України. Про це у вівторок, 15 березня, заявила постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт, відповідаючи на запитання кореспондента DW. Вона давала брифінг перед засіданням міністрів оборони країн Альянсу, запланованим на наступний день у Брюсселі.

Сміт зазначила, що США за президентства Джо Байдена вже надали Києву військової допомоги на 1,2 мільярда доларів. З них за останні кілька тижнів до України надійшло допомоги на 550 мільйонів доларів, передусім це протитанкова зброя. "Ми постійно оцінюємо, які додаткові потреби мають наші друзі у Києві. Ми продовжимо розглядати питання, які інші форми протиповітряної оборони ми можемо надати Україні", - зазначила дипломатка.

Додаткові шляхи

Вона нагадала, що Конгрес США затвердив новий пакет допомоги Україні у розмірі 13,6 мільярда доларів, тож ситуація з наданням Києву озброєнь постійно розвивається. "Не лише США, але також союзники за НАТО продовжують шукати додаткових шляхів, як вони можуть забезпечити потреби України у протиповітряній обороні", - заявила Сміт.

Як відомо, США та інші країни НАТО надають Україні поки лише переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), зокрема Stinger. Вони, щоправда, здатні уражати лише гелікоптери та літаки, які летять на низькій висоті.

Читайте також: Як НАТО може допомогти Україні, не провокуючи ядерний конфлікт із РФ

У НАТО не розглядають питання створення безпольотної зони над Україною

Постійна представниця Вашингтона підтвердила, що ні у НАТО, ні у Вашингтоні не розглядають зараз варіанту створення безпольотної зони над Україною. "Наша спільна ціль - завершити цю війну, домогтися, щоб російські (війська. - Ред.) вийшли з України, щоб Росія припинила як ці атаки на Збройні сили України, так і невибіркові атаки на цивільне населення. Ми не хочемо розширення цього конфлікту", - зазначила Сміт і додала, що тому ідея безпольотної зони "йде у хибному напрямку".

Читайте також: Безпольотна зона над Україною: це взагалі можливо та які альтернативи?

У приклад вона навела атаку на Яворівський полігон у Львівській області. Ракетний удар було здійснено з російського літака, який перебував у повітряному просторі Росії. І у такій ситуації, на думку американської дипломатки, безпольотна зона "не матиме великого впливу на здатність Росії здійснювати атаки на українську територію".

Джуліан Сміт також прокоментувала питання постачання Україні польських МіГ-29 радянського виробництва. Вона підтвердила позицію Пентагону, що "на даний момент, це не найкращий варіант", хоча й не пояснила, чому. При цьому представниця США наголосила, що "у підсумку, це рішення Польщі". Водночас вона вказала на невирішені питання доставки цих літаків з Польщі до України, а також "відкриті питання про пілотів, пальне та ракети".

Також за темою

03.03.2022, Ukraine, Tschernihiw: Ein Blick auf das beschädigte Stadtzentrum nach einem russischen Luftangriff. Russland hat seine Angriffe auf belebte Städte ausgeweitet, was von Präsident Selenskyj als Terrorkampagne bezeichnet wurde. Foto: Dmytro Kumaka/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Безпольотна зона над Україною: це взагалі можливо та які альтернативи? 08.03.2022

Намагання створити безпольотну зону над Україною означало би повномасштабну війну між НАТО і Росією, кажуть політики. DW пояснює, що на практиці означає безпольотна зона та чи є інші варіанти закрити небо над Україною.

epa05453155 Mig-29 fighters of Ukrainian Air Force fly during a training session over a military airbase in Vasylkiv village, some 30km of Kiev, Ukraine, 03 August 2016. Ukrainian Ministry of Defence organised a press tour for the media to a military airbase in Vasylkiv village. The press tour was dedicated to the Day of Ukrainian Air Force which will be marked on 07 August. EPA/ROMAN PILIPEY ++

Пентагон назвав пропозицію Польщі щодо МіГів для України "неприйнятною" 09.03.2022

Представник Пентагону пояснив, що перспектива вильоту винищувачів, наданих у розпорядження США, з американської бази НАТО у повітряний простір, у якому воює Росія, "викликає серйозні побоювання всього Альянсу".

Bildkombo Sergej Lawrow Mevlüt Cavusoglu Dmytro Kuleba

Кулеба й Лавров зустрілися в Туреччині за посередництва Чавушоглу 10.03.2022

15-й день війни Росії проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 10 березня.

Реклама

Докладно

Китай і Росія, символічне фото

Пекін не допоможе зупинити війну

Путін буде союзником для Китаю у протистоянні з Заходом, допоки господар Кремля не шкодитиме інтересам Пекіна.  

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек

ФРН планує до кінця року подолати залежність від нафти з РФ

Міністр економіки ФРН хоче, щоб до осені ФРН позбулася залежності від вугілля, а до кінця року - від нафти з РФ.  