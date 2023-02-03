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МіГ-29
Тема
МіГ-29 - винищувач, розроблений у Радянському Союзі.
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Новини
23 год. тому
23 год. тому
Словаччина передала Україні чотири перші МіГи
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Докладно
Чому США передають Україні зброю з обмеженнями
Чому США передають Україні зброю з обмеженнями
США постачають в Україну зброю з обмеженнями. Що за цим стоїть: правила експорту чи побоювання реакції Росії?
Конфлікти
22.03.2023
22 березня 2023 р.
Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29
Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29
Польща і Словаччина - перші держави-члени НАТО, які оголосили про передачу Україні МіГ-29. Чи допоможуть вони ЗСУ?
Конфлікти
17.03.2023
17 березня 2023 р.
01:30 хв.
Чи зможе Словаччина поставити Україні літаки МіГ-29?
Чи зможе Словаччина поставити Україні літаки МіГ-29?
На шляху передачі літаків Україні стоять Конституція країни та опозиція.
Політика
03.03.2023
3 березня 2023 р.
Як модернізувати військову авіацію України?
Як модернізувати військову авіацію України?
На якій техніці українські льотчики боронять небо і як модернізувати Повітряні сили ЗСУ? Дивіться в сюжеті DW.
Конфлікти
21.02.2023
21 лютого 2023 р.
08:46 хв.
Пілот українського винищувача про переваги F-16
Пілот українського винищувача про переваги F-16
Пілот із позивним "Джус" розповів DW про стан українських бойових літаків та очікування від американського F-16.
Конфлікти
16.02.2023
16 лютого 2023 р.
03:26 хв.
Про які бойові літаки для України може йти мова
Про які бойові літаки для України може йти мова
Після рішення країн НАТО поставити Києву важкі танки розгорнулася дискусія і про бойові літаки для України. Які саме?
Політика
03.02.2023
3 лютого 2023 р.
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