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МіГ-29

Тема

МіГ-29 - винищувач, розроблений у Радянському Союзі.

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Новини

23 год. тому

Словаччина передала Україні чотири перші МіГи

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Докладно

Пуск ракет з систем HIMARS в Україні, липень 2022 року

Чому США передають Україні зброю з обмеженнями

Чому США передають Україні зброю з обмеженнями

США постачають в Україну зброю з обмеженнями. Що за цим стоїть: правила експорту чи побоювання реакції Росії?
Конфлікти22 березня 2023 р.
external

Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29

Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29

Польща і Словаччина - перші держави-члени НАТО, які оголосили про передачу Україні МіГ-29. Чи допоможуть вони ЗСУ?
Конфлікти17 березня 2023 р.01:30 хв.
МіГ-29 словацьких ВПС, вересень 2018 року

Чи зможе Словаччина поставити Україні літаки МіГ-29?

Чи зможе Словаччина поставити Україні літаки МіГ-29?

На шляху передачі літаків Україні стоять Конституція країни та опозиція.
Політика3 березня 2023 р.
external

Як модернізувати військову авіацію України?

Як модернізувати військову авіацію України?

На якій техніці українські льотчики боронять небо і як модернізувати Повітряні сили ЗСУ? Дивіться в сюжеті DW.
Конфлікти21 лютого 2023 р.08:46 хв.
Винищувач F-16

Пілот українського винищувача про переваги F-16

Пілот українського винищувача про переваги F-16

Пілот із позивним "Джус" розповів DW про стан українських бойових літаків та очікування від американського F-16.
Конфлікти16 лютого 2023 р.03:26 хв.
винищувач,

Про які бойові літаки для України може йти мова

Про які бойові літаки для України може йти мова

Після рішення країн НАТО поставити Києву важкі танки розгорнулася дискусія і про бойові літаки для України. Які саме?
Політика3 лютого 2023 р.