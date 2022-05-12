Зеленський: Відбудова України - спільне завдання демократичного світу

Президент України Володимир Зеленський закликав країни та компанії приєднатися до відбудови України, зазначивши, що це є спільним завданням усього демократичного світу. Про це він заявив у понеділок, 4 липня, під час відеозвернення до учасників Конференції з відновлення України, що триває у швейцарському місті Лугано.

"Війна (Росії проти України - Ред.) не просто локальна. Це напад Росії на все, що є цінністю для Європи. Тому відбудова України - це не локальний проєкт, а спільне завдання усього демократичного світу", - сказав Зеленський.

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За його словами, війна Росії проти України є не лише спробою захопити українську землю та знищити державні інституції, зламати незалежність, а й світоглядним протистоянням. "Антидемократична й антиєвропейська система, побудована в Росії, намагається довести, що вона нібито сильніша, ніж усі ми. І Україна, і Європа, і демократичний світ", - наголосив Зеленський.

Такий світоглядний мотив простежується у всіх діях російської держави, зазначив він. "Всі створені Росією кризи - інфляційна, продовольча, енергетична та міграційна, контури якої вже є, - це найбільш світоглядне, ідеологічне випробування", - наголосив Зеленський, додавши, що найжорстокіший його прояв - це агресія Росії проти України, яку вона хоче повернути у свою зону контролю в Європі.

Конференція в Лугано, на думку Зеленського, може стати першим великим кроком до перемоги демократичного світу.

Шефство над регіонами, містами та галузями України

Відбудова України передбачає масштабне будівництво і колосальні інвестиції, а ще новий технологічний рівень, зазначив український президент. Також Зеленський подякував країнам, які сприйняли позитивно пропозиції взяти шефство над регіонами, містами або галузями України, що постраждали від війни. "Зокрема, вдячний Данії за готовність стати шефом при відбудові Миколаєва. Вдячний Великобританії за інтерес до відбудови Київської області. Так само я запрошую всі країни цивілізованого світу та амбітні компанії приєднатися", - сказав він.

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Це, за словами Зеленського, дозволить створити мільйони нових зв'язків між країнами, адже кожне місто, громада та галузь, яка буде відбудована, матиме історичне свідчення допомоги. "Це не просто прапори країни-партнера на в'їзді у місто, а й вплетеність у нову тканину життя", - наголосив він.

За чотири місяці російського повномасштабного вторгнення в Україні вже знищено 2102 освітні об'єкти та 799 об'єктів медичної інфраструктури, а також близько 80 тисяч житлових об'єктів - десятки мільйонів квадратних метрів площ, додав Зеленський.

Конференція в Лугано

Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022) розпочала свою роботу 4 липня. Делегації Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Ради Європи, Європейського банку реконструкції і розвитку, урядовці з понад 35 країн, а також представники бізнесу обговорять кроки з відбудови України.

Україну на конференції представляють керівник уряду Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ця зустріч, серед іншого, покликана дати уряду в Києві можливість представити свій план відновлення та обговорити його із союзниками, зазначає агенція "Інтерфакс-Україна".