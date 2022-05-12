 Відбудова України під час війни: як і що вже можливо | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.06.2022

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Україна

Відбудова України під час війни: як і що вже можливо

З початку нападу на Україну від російських військ вже звільнено понад тисячу населених пунктів. Про те, яким чином в умовах війни відбувається відбудова України та які об'єкти відновлюють у першу чергу - у статті DW.

Житловий будинок у Бородянці. До авіанальоту 2 березня це була одна будівля

Житловий будинок у Бородянці. До авіанальоту 2 березня це була одна будівля

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну спричинило значні руйнування інфраструктури та домівок українців. Поки представники української влади напрацьовують масштабний план післявоєнної відбудови України DW з'ясовувала, як наразі відбувається відновлення об'єктів інфраструктури та житла на звільнених від російських військ територіях України. 

Збитки України від війни

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 1 червня, виступаючи на засіданні Комітету закордонних справ та оборони парламенту Ірландії, заявив, що Україна втратила через війну 35 відсотків валового внутрішнього продукту, а прямі збитки від війни вже перевищують 600 мільярдів доларів. Водночас у Київській школі економіки (KSE) скромніші в оцінках. За даними проєкту KSE "Росія заплатить", що здійснюється за підтримки уряду та Офісу президента, станом на 25 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури України внаслідок руйнувань під час війни становить понад 105,5 мільярда доларів. 

За останніми оцінками аналітиків KSE, через війну в Україні зруйновано чи пошкоджено понад 44 мільйони квадратних метрів житлового фонду на 39,3 мільярда доларів. Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 227 підприємств, 23,8 тисячі кілометрів доріг, 6,3 тисячі кілометрів залізничних колій та 41 залізничний міст, 643 заклади охорони здоров'я, 1123 заклади освіти, 621 дитсадок, 192 культурних і 115 релігійних споруд, 178 складів, 99 адмінбудівель, 28 нафтобаз, 19 торговельних центрів. 

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Що робить уряд? 

Наприкінці квітня уряд України схвалив постанову щодо невідкладних робіт з відновлення пошкоджених через збройну агресію РФ будівель і споруд. На ці потреби з резервного фонду держбюджету Київська область отримала 400 мільйонів гривень, Сумська, Чернігівська та Харківська - по 250 мільйонів й Житомирська - 100 мільйонів гривень. Також наприкінці травня Кабмін виділив окремо Києву 200 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій.

Член наглядової ради аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Віктор Андрусів вважає, що кошти, які виділяє уряд, є "дуже малою сумою на фоні масштабів руйнування, які є". В інтерв'ю DW він зазначив, що ці гроші нині спрямовуються на "нагальні потреби, щоб люди могли повертатись у звільнені населені пункти". За його словами, у першу чергу нині йдеться про відновлення інфраструктури, оскільки це "питання розблокування населених пунктів та можливості для людей проживати в них".  

Натомість голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський зауважує, що питання відбудови залежать від регіону. "Якщо брати населені пункти довкола Києва, то їх потрібно відбудовувати для того, щоб повертати туди життя. Водночас відновлення інфраструктури має супроводжуватися розбудовою системи протиповітряної та протиракетної оборони", - сказав він у коментарі DW. Як відзначає експерт, "щодо Харкова важко говорити про якісь масштабні програми відбудови, зважаючи на те, що це місто весь час зазнає обстрілів через близькість до російського кордону".  

Однак, як наголошує Бураковський, є певні об'єкти, які потрібно відбудовувати незалежно від того, що відбувається в театрі бойових дій. "Ми розуміємо, що у нас зруйнована велика кількість мостів та об'єктів, які забезпечували комунальні потреби. Їх потрібно відновлювати для того, щоб люди могли вижити, та щоб могла хоч якось функціонувати економіка", - зазначає експерт. 

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Які об'єкти відновлюються у першу чергу?

За даними міністерства розвитку громад і територій, наразі ще триває збір інформації від територіальних громад, щоб визначити розмір збитків від війни та необхідний обсяг коштів на відбудову деокупованих районів України. "На місцях працюють комісії з визначення рівня руйнації об'єктів, вже наступний етап - технічний огляд і визначення кошторису відбудови", - вказали у міністерстві у відповідь на запит DW.  

В уряді запевняють, що на звільнених від російських військ українських територіях вже почали активно відновлювати як інфраструктурні об'єкти, так і житлові будинки, що постраждали через активні бойові дії. Зокрема, 4 травня відкрили рух тимчасовим мостом через річку Тетерів на Варшавській трасі у Київській області. 7 травня запустили рух відновленим залізничним мостом через річку Ірпінь, яку російські війська намагалися форсувати в березні під час наступу на Київ. 28 травня на автодорозі міжнародного значення М-06 Київ - Житомир відкрили лівий проїзд біля зруйнованого на початку російського вторгнення мосту в Стоянці на Київщині.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко під час брифінгу 1 червня відзвітував, що на 45 відсотках звільнених територій вже відновлено залізничне сполучення. У 326 населених пунктах відновили роботу заклади медицини, а у понад 400 знову відкрили аптеки. Загалом 85 відсотків деокупованих міст, селищ та сіл знову зі світлом. 1 червня у Бородянці відкрили модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб на Київщині. 

На думку Віктора Андрусіва, поки війна з Росією не завершена "вся Україна перебуває під загрозою повторення Бородянки", тому нині в першу чергу має відновлюватися пошкоджене житло, яке можна легко відновити. "Людині, в якої житло зруйноване вщент, мають пропонуватись опції щодо її альтернативного розміщення - це може бути переселення в інше місце або проживання у зведених тимчасових модульних будинках", - зазначає він. 

Як повідомили DW у міністерстві розвитку громад і територій, "першочергово кошти виділяються на ті об'єкти, які мають мінімальні пошкодження, тобто коли невеликими коштами можна забезпечити повернення об'єктів в експлуатацію". Зокрема, виділені урядом гроші спрямовують на ремонт віконних і дверних прорізів, дахів, покрівель і конструкцій фасадів. Також за кошти з держбюджету ліквідовують вибоїни покриттів вулиць і доріг населених пунктів, розбирають зруйновні конструкції та прибирають розбиту воєнну та цивільну техніку. Крім того, першочергово фінансується ремонт інженерних мереж та систем, в тому числі теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, каналізації, опалення та електричних мереж.  

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Що робити власнику пошкодженого будинку чи квартири? 

Український уряд своєю постановою ще наприкінці березня запровадив механізм збору інформації про пошкоджене або знищене внаслідок російської збройної агресії нерухоме майно. Зокрема, надати відповідну інформацію можна через портал чи мобільний додаток "Дія", адміністратора центру надання адміністративних послуг або нотаріуса. Станом на середину травня через "Дію" подали близько 90 тисяч таких заявок. Якщо немає можливості зареєструватися через "Дію", необхідно напряму подати заявку до органів місцевого самоврядування. Після завершення реєстрації треба звернутися до Національної поліції для відкриття кримінального провадження за фактом знищення або пошкодження майна.

Водночас питання щодо надання компенсації за пошкоджене або знищене житло внаслідок бойових дій ще вирішується на законодавчому рівні. 1 квітня у першому читанні за основу було прийнято законопроєкт про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ. Нині документ готується до другого читання.

Дивитись відео 09:24

Як Буча повертається до мирного життя (12.05.2022)

  • Знаменитий міст Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Знаменитий міст

    Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

  • Розбитий транспорт Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Розбитий транспорт

    Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

  • Тут був Комфортний дім Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі Комфортний дім.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Тут був "Комфортний дім"

    Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі "Комфортний дім".

  • Колись тут була перукарня У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК Новоірпінські липки навряд чи знову запрацює.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    А тут була перукарня

    У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК "Новоірпінські липки" навряд чи знову запрацює.

  • Відновленню не підлягає За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Відновленню не підлягає

    За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

  • Мінус три чверті домівок За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Мінус три чверті домівок

    За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

  • Українські рятувальники встигли евакуювати з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку з навколишнім світом. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ та щільно обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торгівельний центр Жираф.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три тижні гуманітарної катастрофи

    Рятувальники евакуювали з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ, обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торговельний центр "Жираф".

  • На лінії вогню Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    На лінії вогню

    Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

  • Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Він розповів, що тут жили три сім'ї: він з дружиною і донькою, а також родини двох його племінників. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. Отакий він, рускій мір, - гірко підсумував чоловік побачене.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Моя хата скраю

    Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Тут жили три сім'ї: Григорій з дружиною і донькою, а також родини двох його небожів. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. "Отакий він, "рускій мір", - гірко підсумував чоловік побачене.

  • Три дні в льоху Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три дні в льоху

    Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

  • Без житла й майна З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим, - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Без житла й майна

    "З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим", - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

  • Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!, - заявила літня жінка.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Здаватися ніхто не став

    Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. "Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!", - заявила літня жінка.

    Автор: Олександр Савицький


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Докладно

Житловий будинок у Бородянці. До авіанальоту 2 березня це була одна будівля

Відбудова України під час війни: як і що вже можливо

Про те, яким чином відбувається відбудова України та які об’єкти відновлюють у першу чергу - у статті DW.  

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