Чи варто боятися російським олігархам: як у ЄС пропонують конфісковувати активи

"Допоки російська агресія проти України триває, надзвичайно важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС цілковито імплементували, а порушення цих заходів не має бути вигідним", - заявили у Єврокомісії (ЄК). Для цього у Брюсселі запропонували додати порушення санкцій до єдиного списку злочинів у ЄС і посилити правила конфіскації майна. Пакет цих ініціатив єврокомісари ухвалили на засіданні у середу, 25 травня. Їх представили на пресконференції віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас, а також єврокомісари з юстиції Дідьє Рейндерс і внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

Порушення санкцій як злочин у всьому ЄС

У більшості держав ЄС порушення санкцій вважається злочином. Утім, які саме дії вважаються правопорушеннями та які покарання за них передбачені, різниться в залежності від країни. Аби уникнути мозаїки норм, Єврокомісія запропонувала додати порушення санкцій до списку злочинів, спільного для всього об'єднання.

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До злочинів у ЄС відносять особливо серйозні кримінальні правопорушення, які є транскордонними та мають вплив за межами національних кордонів. Зараз до їхнього списку належать 10 сфер злочинів, наприклад, тероризм, контрабанда наркотиків і зброї, відмивання грошей, корупція, організована злочинність.

Тепер Єврокомісія пропонує додати до цього переліку й порушення санкцій, аби їх однаково розслідували та карали в усіх державах об'єднання. "Ми повинні забезпечити, щоб особи чи компанії, які обходять обмежувальні заходи ЄС, відповідали за це. Такі дії є кримінальним правопорушенням, яке має суворо каратися в усьому ЄС", - зазначив Рейндерс.

Подальша процедура ухвалення цього рішення складна навіть як для процедур ЄС. Спершу Європарламент має дати свою згоду на внесення порушень санкцій до спільного списку злочинів. А робить це Рада Євросоюзу, де таке рішення повинні підтримати одноголосно всі держави об'єднання. Після цього ЄК розробить проєкт відповідної директиви, де викладе, які саме дії вважатимуться порушенням санкцій і як їх слід карати. Цю директиву за звичною процедурою ухвалюватимуть Рада ЄС і Європарламент. Останнім кроком буде перенесення її у національне законодавство. У своєму пакеті Єврокомісія представила й можливі риси майбутньої директиви.

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У Євросоюзі хочуть посилити норми конфіскації активів

Практично від початку повномасштабної війни Росії проти України почали звучати заклики до використання заморожених російських активів для відшкодування збитків та відбудови України. Утім, зараз для цього нема достатніх правових рамок. Цьому питанню присвячена друга частина запропонованого ЄК пакета: проєкт директиви про конфіскацію активів. Тепер її будуть за звичайною процедурою розглядати Європарламент і Рада ЄС.

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Запропонувати нові правила відчуження незаконно отриманої власності у Єврокомісії планували вже давно. Тепер же його змінили у світлі війни Росії проти України. "Пропозиція також застосовуватиметься до порушення обмежувальних заходів і забезпечить таким чином ефективне знаходження, замороження, управління та конфіскацію доходів, отриманих від порушення обмежувальних заходів", - зауважується у документах Єврокомісії.

Проєкт директиви містить нові правила з пошуку та ідентифікації активів, пов'язаних з кримінальними розслідуваннями. Він надасть агентствам з повернення активів нові повноваження заморожувати активи так, щоб вони не зникли до завершення юридичних процедур. Нові правила управління замороженими активами повинні гарантувати, що вони не втрачатимуть свою ціну.

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Крім того, пропозиції Єврокомісії мають допомогти з пошуком активів підсанкційних осіб, адже олігархи часто використовують різноманітні схеми, аби приховати, що вони є кінцевими бенефіціарами своєї власності. "Запропоновані правила збільшать здатність держав-членів ЄС знаходити та ідентифікувати активи для імплементації обмежувальних заходів ЄС, як, наприклад, проти Росії та Білорусі", - додають у ЄК.

Чи конфіскують активи у російських олігархів на користь України?

Проєкт директиви пропонує розширити список злочинів, за які передбачена конфіскація активів. ЄК хоче додати до нього, наприклад, незаконне перевезення мігрантів, контрабанду зброї, злочини проти довкілля, а також порушення санкцій. Щоправда, для останнього їх ще потрібно буде додати до єдиного для ЄС списку злочинів.

Якщо це станеться, проєкт "дозволить конфіскацію активів російських олігархів, які намагаються порушити обмежувальні заходи, наприклад, виводячи свої яхти за межі ЄС або змінюючи власників свого майна". Кому слід боятися нових процедур конфіскації? На це запитання Маргарітіс Схінас відповів так: "Скажу дуже просто: якщо й варто хвилюватися, то деяким олігархам і всім злочинцям". За даними ЄК, щороку організована злочинність у Євросоюзі отримує щонайменше 139 мільярдів євро доходів, з яких конфіскують лише один відсоток.

Що ж стосується російських олігархів, то держави ЄС поки заморозили майже 10 мільярдів євро їхніх активів за санкціями, запровадженими після початку війни. За словами Дідьє Рейндерса, лише частину з цих грошей може вдатися конфіскувати - після належного розслідування та судових вироків. "Якщо після судового процесу буде конфіскація, то держави ЄС зможуть спрямувати її результати, тобто весь обсяг грошей, у спільний фонд для українських жертв (війни. - Ред.), і, можливо, для перших кроків відбудови України", - уточнив єврокомісар.