Єврокомісія запропонувала плани підтримки та відбудови України

Єврокомісія (ЄК) затвердила плани з негайної фінансової підтримки України, а також з довгострокової відбудови країни після розпочатої Росією війни. Ці ініціативи оголосила в Брюсселі у середу, 18 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), після чого на пресконференції її детальніше представили єврокомісари, повідомляє кореспондент DW.

Негайна фінансова підтримка України

У Єврокомісії нагадують, що через війну податкові та експортні надходження України різко скоротилися, тоді як видатки зросли. За розрахунками МВФ, до червня дефіцит складе близько 14 мільярдів євро. На додачу до вже наданої підтримки, Єврокомісія оголосила нову програму макрофінансової допомоги в розмірі до 9 мільярдів євро.

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Ці кредитні кошти планують виплатити траншами протягом 2022 року. Вони матимуть великий строк повернення та "пільгові відсоткові ставки", обіцяють у ЄК. Тепер брюссельські чиновники повинні підготувати та зробити формальну пропозицію нової програми макрофіну, яку після цього розглядатимуть Рада ЄС і Європарламент.

Єврокомісія представила платформу з відбудови України

У ЄК зазначили, що відбудова України потребуватиме великих міжнародних зусиль, і тому основу для них треба підготувати "вже зараз, навіть поки триває російська агресія".

За задумом брюссельських чиновників, для реалізації плану з відновлення України (RebuildUkraine) має бути створено окрему платформу, якою керуватимуть спільно Єврокомісія та уряд України. До неї мають увійти держави-члени ЄС, інші держави, міжнародні фінансові організації.

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У Євросоюзі готові відігравати вагому роль у фінансуванні плану з відбудови, заради чого ЄК запропонувала створити окремий фінансовий інструмент RebuildUkraine Facility, який складатиметься з грантів і кредитів. У Єврокомісії додали, що поки не знають загальних потреб фінансування на відбудову України.

Відбудова України разом з реформами

У Єврокомісії наголосили, що відбудова повинна іти паралельно з реформуванням України. "Створення чіткого зв'язку з широким порядком денним реформ буде життєво важливим для успіху зусиль з відбудови. Україна зробила значний прогрес у реформах протягом років. Важливо буде консолідувати та прискорити ці реформи, коли почнеться повноцінна відбудова", - зазначається у пропозиції Єврокомісії. Там додають, що відновлення повинно проводитися у відповідності до зелених і цифрових пріоритетів Євросоюзу.

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"З часом, ця комбінація інвестицій і реформ підтримає Україну в просуванні її європейським шляхом. Це дуже важливо для процесу вступу (до ЄС. - Ред.)", - наголосила фон дер Ляєн. За її словами, йдеться передусім про боротьбу з корупцією, посилення верховенства права, адміністративну та судову реформи.