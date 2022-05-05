Шарль Мішель - за конфіскацію активів підсанкційних росіян задля відбудови України

Президент Європейської Ради (ЄР) Шарль Мішель виступає за конфіскацію активів росіян, які перебувають під санкціями, задля відшкодування збитків, заподіяних Росією у війні проти України. Таку позицію очільник Євроради озвучив в ексклюзивному інтерв'ю інформагенції "Інтерфакс-Україна", текст якого оприлюднений у четвер, 5 травня. "Особисто я абсолютно переконаний, що вкрай важливо не лише заморозити активи, але й уможливити їхню конфіскацію, зробити їх доступними для відновлення країни. Це моє особисте переконання", - заявив Мішель.

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Водночас єврофункціонер визнав, що "юридичний рівень цього питання не такий простий". "У ЄС існує 27 правових систем, і в багатьох державах-членах ЄС для цього потрібно буде ухвалити рішення судом. Це важкий і тривалий процес", - зазначив Шарль Мішель.

Юрслужба Євроради має підготувати можливі ідеї

У зв'язку з цим голова Євроради повідомив, що вже доручив юридичній службі ЄР підготувати "деякі можливі ідеї, щоб знайти юридичне рішення згідно з принципами верховенства права, яке б полегшило й уможливило конфіскацію активів людей, які перебувають під санкціями ЄС або інших країн світу".

"На мій погляд, це - питання справедливості, не лише заморозити активи, а й їхня конфіскація, щоб зробити ці гроші доступними для української влади… особливо для відновлення країни. Це - питання справедливості", - переконаний він.

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Нагадаємо, 4 травня голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила шостий пакет санкцій проти Росії, він міститиме поступове ембарго на російську нафту, відключення трьох банків від SWIFT і санкції за облогу Маріуполя.