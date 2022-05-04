У ЄС представили шостий пакет санкцій проти Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила шостий пакет санкцій проти Росії. Вона зробила це в середу, 4 травня, у Страсбургу під час дебатів у Європейському парламенті щодо соціальних і економічних наслідків для ЄС російської війни проти України, повідомляє кореспондент DW.

Тепер ці санкції мають розглянути представники урядів держав Євросоюзу, які й будуть ухвалювати остаточне рішення про запровадження.

За словами фон дер Ляєн, першим елементом стануть персональні санкції проти російських офіцерів та інших осіб, які "вчинили воєнні злочини в Бучі та які відповідальні за нелюдську облогу Маріуполя". "Це дасть ще один важливий сигнал усім зловмисникам Кремля: ми знаємо, хто ви, ми притягнемо вас до відповідальності, ви не уникнете цього", - додала очільниця Єврокомісії.

ЄС відключить "Сбербанк" від SWIFT

По-друге, ЄС відключить найбільший банк Росії "Сбербанк" від SWIFT - системи обміну фінансовими повідомленнями. Під відключення потраплять ще два банки, які фон дер Ляєн не назвала. "Так ми вдаримо по банках, які системно важливі для російської фінансової системи та здатності Путіна вчиняти руйнування", - додала вона.

По-третє, ще трьом російським державним телеканалам заборонять мовлення у Євросоюзі. Це стосуватиметься всіх форм поширення інформації: кабельним чи супутниковим телебаченням, в інтернеті чи за допомогою додатків для смартфонів. Президенкта Єврокомісії їх не назвала, зауваживши, що вони "агресивно поширюють путінську брехню та пропаганду".

Четвертий елемент - заборона надавати у ЄС російським компаніями консультаційні чи бухгалтерські послуги.

ЄС запроваджує поступове ембарго на російську нафту

П'ята складова шостої хвилі санкцій - ембарго на нафту з РФ. "Це буде повна заборона імпорту усієї російської нафти, танкерної та трубопровідної, сирої та переробленої", - розповіла фон дер Ляєн.

За її словами, оскільки деякі держави ЄС надто сильно залежні від нафти з РФ, і щоб мінімізувати вплив на світові ринки, це ембарго запроваджуватимуть поступово. На сиру нафту - протягом шести місяців, а на нафтопродукти - до кінця цього року, уточнила фон дер Ляєн.

"Путін хотів стерти Україну з мапи. У нього це точно не вийде. Навпаки: Україна підвелася у хоробрості та єдності. А топить Путін свою власну країну, Росію", - зазначила керівниця Єврокомісії.

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